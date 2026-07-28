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Левски излиза срещу Университатя Крайова за 4,5 млн. евро

Левски излиза срещу Университатя Крайова за 4,5 млн. евро

28 Юли, 2026 12:29 760 7

  • левски-
  • футбол-
  • университатя крайова-
  • шампионска лига

Тези пари напълно ще покрият похарченото дотук за играчи през лятото

Левски излиза срещу Университатя Крайова за 4,5 млн. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски излиза в един от най-важните си мачове за годината утре - реваншът от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. При отстраняване на Университатя Крайова, „сините“ ще достигнат до третия кръг най-комерсиалния турнир, а това ще им осигури минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите.

В най-лошия случай това ще донесе на Левски почти 4,5 милиона евро. Тези пари напълно ще покрият похарченото дотук за играчи през лятото. А все пак това е най-малката сума, която може да влезе в клубната каса при отстраняване на румънския шампион. При победа Левски ще срещне победителя от Омония Никозия и Кайрат Алмати, а при загуба - загубилия от двойката Сабах и КуПС.

Гарантираните 4 445 000 млн. евро от УЕФА могат да бъдат допълнени и от други приходи: билети, тв права, бонуси за победи и равенства, както и за крайно класиране в групата., а това означава още няколко милиона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тия щом не играят за голове а си правят

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    Сметката колко ще спечелят след като имат нов собственик ще им бъде трудно да победят Университатия
    Рибата в морето тия тигана слагат

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    13:16 28.07.2026

  • 6 Ха,Ха,Ха

    0 1 Отговор
    то са сметки то вече играчи купуват риби ,тигани страшна дандания.
    Аз мача го виждам 3-1 за мамалигите.

    Коментиран от #7

    13:35 28.07.2026

  • 7 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха,Ха,Ха":

    Тва да ти не е МЕНТЕТО.

    13:43 28.07.2026

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