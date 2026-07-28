Левски излиза срещу Университатя Крайова за 4,5 млн. евро

Левски излиза в един от най-важните си мачове за годината утре - реваншът от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. При отстраняване на Университатя Крайова, „сините“ ще достигнат до третия кръг най-комерсиалния турнир, а това ще им осигури минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите.
В най-лошия случай това ще донесе на Левски почти 4,5 милиона евро. Тези пари напълно ще покрият похарченото дотук за играчи през лятото. А все пак това е най-малката сума, която може да влезе в клубната каса при отстраняване на румънския шампион. При победа Левски ще срещне победителя от Омония Никозия и Кайрат Алмати, а при загуба - загубилия от двойката Сабах и КуПС.
Гарантираните 4 445 000 млн. евро от УЕФА могат да бъдат допълнени и от други приходи: билети, тв права, бонуси за победи и равенства, както и за крайно класиране в групата., а това означава още няколко милиона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия щом не играят за голове а си правят
Рибата в морето тия тигана слагат
12:44 28.07.2026
2 да залягат над книгите
13:04 28.07.2026
3 Димитър Иванков - Митко Талисмана
13:06 28.07.2026
4 ще има
13:15 28.07.2026
5 Шапкаря
13:16 28.07.2026
6 Ха,Ха,Ха
Аз мача го виждам 3-1 за мамалигите.
Коментиран от #7
13:35 28.07.2026
7 Левски 1914
До коментар #6 от "Ха,Ха,Ха":Тва да ти не е МЕНТЕТО.
13:43 28.07.2026