Треньорът на Университатя Крайова с ултиматум

Треньорът на Университатя Крайова – Филипе Коельо, най-вероятно ще бъде уволнен при отпадане от Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Според румънското издание ProSport отпадане още в тази фаза би се приело като истинска катастрофа от собственика на клуба Михай Ротару заради сериозните инвестиции в лятната селекция.

При неуспех срещу Левски се очаква и феновете на тима да поискат оставката на португалския треньор. Той ги настрои срещу себе си с решението си да пусне резервите срещу Динамо Букурещ, което доведе до разгромна загуба с 1:5.

В същото време Gazeta Sporturilor припомни, че Университатя вече е загубил една битка срещу Левски това лято. Румънският клуб искаше да привлече Рейналдо от португалския Санта Клара и докато обмисляше исканата сума, Левски извади 1,5 млн. евро и е отмъкна бразилеца под носа на Университатя.