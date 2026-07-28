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Джокович и Сабаленка заедно на US Open

Джокович и Сабаленка заедно на US Open

28 Юли, 2026 17:58 765 1

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Тенис легенди и нови емоции на корта в Ню Йорк

Джокович и Сабаленка заедно на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович и Арина Сабаленка, две от най-ярките звезди на съвременния тенис, ще се изправят рамо до рамо в надпреварата по смесени двойки на US Open. Американската тенис асоциация (USTA) официално разкри първоначалния списък с участници, а включването на тези титани на спорта гарантира истинско шоу за феновете.

Втората година на обновения турнир по смесени двойки носи със себе си редица иновации. Форматът е разширен, като вече включва квалификационни кръгове, а броят на звездните участници е по-голям от всякога. Освен това, събитието ще бъде излъчвано по целия свят, включително в праймтайма на ESPN, което ще позволи на милиони зрители да се насладят на битките на корта.

Турнирът ще се проведе от 24 до 26 август в легендарния тенис център „Били Джийн Кинг“ в Ню Йорк. За радост на почитателите, в понеделник и вторник ще има безплатен достъп до мачовете на кортовете „Грандстенд“ и „Луис Армстронг“.

Крейг Тайли, изпълнителен директор на USTA, сподели ентусиазма си относно предстоящото събитие: „Когато обединим жени и мъже в един отбор, тенисът разкрива най-доброто от себе си. Гордеем се, че събираме световния елит във формат, който ще донесе незабравими емоции на феновете. Този турнир е истинска иновация, която ще привлече нова публика и ще даде още една сцена на най-големите звезди".

Крайният срок за записване е 17 август на обяд. Шестте отбора с най-висок общ ранкинг ще получат директен достъп до основната схема. Още осем тима ще бъдат определени чрез уайлдкарти, а имената им ще станат ясни скоро. Два допълнителни отбора ще се борят за място в основната схема чрез квалификационен турнир, който ще се проведе на 24 август. В него ще участват шест директно поканени двойки и две с уайлдкард.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Е, брат, много е грозна, честно!🤣

    18:41 28.07.2026

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