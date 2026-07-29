Арсенал готви сензационен трансферен удар с Винисиус Жуниор

Арсенал, актуалният шампион на Англия, се готви да отправи безпрецедентна оферта за Винисиус Жуниор – един от най-ярките таланти на Реал Мадрид. Според авторитетни източници като BBC и The Telegraph, мениджърът на "артилеристите" Микел Артета зорко следи развоя на събитията около бразилското крило и настоява за неговото привличане на "Емиратс".

В сърцето на испанската столица преговорите между Винисиус и Реал Мадрид са в застой. Основната ябълка на раздора са финансовите параметри на новия договор. В момента 26-годишният национал на Бразилия прибира около 17 милиона евро на сезон, но неговите представители настояват за значително увеличение – възнаграждение, което да се изравни с това на Килиан Мбапе и да достигне внушителните 30 милиона евро годишно.

Действащият контракт на Винисиус е валиден до юни 2027 година, но с наближаването на последната година от споразумението, напрежението в лагера на "белите" расте. Ако не бъде постигнато ново споразумение, Реал рискува да загуби своята звезда без трансферна сума през следващото лято – сценарий, който клубът със сигурност иска да избегне.

В Северен Лондон вече точат моливите за грандиозна оферта. Арсенал е подготвен да превърне Винисиус в най-скъпоплатения футболист в историята на клуба, като се говори за седмична заплата от над 468 хиляди евро – повече дори от тази на Букайо Сака. Подобен ход би бил истински фурор на трансферния пазар и ясен сигнал за амбициите на "артилеристите".

Въпреки слуховете за раздяла, старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е категоричен – Винисиус е незаменим в битката за 16-ата титла от Шампионската лига. Португалският специалист вече е информирал президента Флорентино Перес, че бразилецът е ключова фигура в бъдещите планове на клуба.

Междувременно "кралският клуб" вече си осигури подписа на Ян Диоманде от РБ Лайпциг срещу над 100 милиона евро. Привличането на младия нападател породи слухове, че Реал се готви за евентуална раздяла с Винисиус, въпреки твърдата позиция на Моуриньо.

От пристигането си от Фламенго през 2018 година, Винисиус Жуниор се превърна в истинска икона на "Сантяго Бернабеу". С впечатляващите 375 мача, 128 гола и 100 асистенции, бразилецът е сред най-резултатните и креативни играчи на клуба. Само през сезон 2025/26 той реализира 22 попадения и подаде за още 14.

С екипа на Реал Мадрид Винисиус вече е трикратен шампион на Испания и двукратен носител на Шампионската лига. Освен на терена, той е и едно от най-разпознаваемите лица на клуба в световен мащаб, като има договори с цели 16 големи спонсора.