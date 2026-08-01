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Винисиус е все по-близо до Арсенал: клубът е готов да предложи рекордна заплата

Винисиус е все по-близо до Арсенал: клубът е готов да предложи рекордна заплата

1 Август, 2026 08:50 862 1

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Заплатата на Винисиус в Реал Мадрид е 400 000 британски лири на седмица

Винисиус е все по-близо до Арсенал: клубът е готов да предложи рекордна заплата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Английският шампион Арсенал се е споразумял за условията по личния договор с бразилския нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, според HandofArsenal, предаде БТА.

Ръководството на лондонския клуб скоро ще отправи оферта към испанския гранд, но размерът на трансферната сума не се разкрива.

The Telegraph по-рано съобщи, че Арсенал е готов да предложи на Винисиус рекордна заплата в историята на клуба, предлагайки повече от това, което получава в момента. Заплатата на Винисиус в Реал Мадрид е 400 000 британски лири на седмица.

26-годишният Винисиус се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2018-а и има договор до края на сезон 2026/2027. Той е отбелязал 128 гола и е записал 100 асистенции в 375 мача във всички турнири. С отбора той спечели три титли в испанското първенство и Суперкупата на Испания, две титли вШампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световно клубно първенство на ФИФА и по една Купа на Испания и Междуконтинентална купа. Преди да се присъедини към Реал Мадрид, той игра за Фламенго, откъдето е родом.

За бразилския национален отбор Винисиус има 13 гола и 10 асистенции в 54 мача. Той достигна до финала на Копа Америка с националния отбор през 2021 година.


Великобритания
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