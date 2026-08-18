Ето ги слушалките на Apple с камера

Отдавна обсъжданата концепция на Apple за „AirPods Ultra“ изглежда се подготвя за дебют, въпреки предишните спекулации, че разработката на хардуерния проект е била забавена. Ранни инженерни материали, открити в най-новата версия на macOS 26.7, разкриват кратък промоционален тийзър, показващ слушалки, оборудвани с камера, работещи в реално време. В клипа потребител държи книга, докато вградената телеметрия на Siri анализира околната среда чрез платформата Visual Intelligence на Apple.

Вместо да прави снимки с висока резолюция за лична фотогалерия, този набор от оптични сензори функционира по-скоро като външен пакет за подпомагане на потребителя, като предоставя пространствена информация директно на Siri за разпознаване на обекти и точки от интерес. Системните файлове, свързани с новото шаси — с вътрешно кодово име B790 — включват диагностика на настройките и предупреждения за водача, като например предупреждение към потребителите да държат косата си далеч от корпуса на сензора, за да не се затъмнява оптичната телеметрия.

Макар противоречиви доклади от анализатори в бранша да сочат, че производствени затруднения биха могли да отложат официалното представяне в шоурумите до края на 2027 година, наличието на напълно разработени менюта за настройка в настоящия софтуер показва, че Apple може би се стреми към по-ранно представяне. Ако тези носими сензори преминат окончателната валидация, Купертино би могло официално да представи технологията заедно с флагманската серия iPhone 18 Pro още през септември.