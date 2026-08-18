Децата на Чарлз Менсън: Как живеят днес наследниците на психопата, отнел живота на Шарън Тейт?

Жестокото убийство на бременната в осмия месец актриса Шарън Тейт и нейните приятели през август 1969 г. остава една от най-дълбоките травми в историята на Холивуд. Докато светът помни лидера на култа „Семейство Менсън“ като олицетворение на чистото зло, малцина знаят какво се случва с неговите собствени наследници. Децата на Чарлз Менсън прекарват живота си в опити да избягат от сянката на баща си, да заличат неговото име или изобщо да не разберат за съществуването му.

Благодарение на нови документални поредици и приключили съдебни битки, днес истината за наследниците на психопата е по-ясна от всякога.

Четиримата синове на Чарлз Менсън: Бягство от проклятието

Официално е потвърдено, че Чарлз Менсън, който почина в затворническа болница през 2017 г., има четирима биологични синове от различни жени. Повечето от тях избират пълна анонимност, но някои бяха завлечени обратно в медийния цирк.

Чарлз Менсън-младши (Джей Уайт): Най-големият син на детеубиеца е роден през 1956 г. от брака му с Розали Джийн Уилис. Момчето сменя името си на Джей Уайт, за да се дистанцира от баща си. Въпреки това психическата травма се оказва твърде тежка. През 1993 г., на 37-годишна възраст, Джей Уайт отнема живота си.

Най-големият син на детеубиеца е роден през 1956 г. от брака му с Розали Джийн Уилис. Момчето сменя името си на Джей Уайт, за да се дистанцира от баща си. Въпреки това психическата травма се оказва твърде тежка. През 1993 г., на 37-годишна възраст, Джей Уайт отнема живота си. Чарлз Лутър Менсън (Джей Чарлз Уорнър): Роден от втория брак на Менсън с Леона Рей Мъсър. Той също законно променя името си и успява напълно да се скрие от медийните радари. Умира през 2007 г.

Роден от втория брак на Менсън с Леона Рей Мъсър. Той също законно променя името си и успява напълно да се скрие от медийните радари. Умира през 2007 г. Валентин Майкъл Менсън (Майкъл Брунър): Роден през 1968 г. от Мери Брунър – първата последователка на култа. Отгледан е от баба си и дядо си в Уисконсин под името Майкъл Брунър. В редки интервюта Майкъл споделя, че не вижда Менсън като свой баща, а по-скоро като „анимационен злодей, създаден от медиите“. Днес той се занимава с производство и живее изолирано в Средния Запад.

Роден през 1968 г. от Мери Брунър – първата последователка на култа. Отгледан е от баба си и дядо си в Уисконсин под името Майкъл Брунър. В редки интервюта Майкъл споделя, че не вижда Менсън като свой баща, а по-скоро като „анимационен злодей, създаден от медиите“. Днес той се занимава с производство и живее изолирано в Средния Запад. Даниел Аргуелес и хитът на Hulu: Четвъртият син на Менсън разбира истината за произхода си едва през 2022 г. след ДНК тест. Той е роден през 1959 г. след кратка връзка на майка му с Менсън, който тогава е ползвал псевдоним. Тази история стана централна тема в актуалния документален филм на платформата Hulu – „Моят дядо Чарлз Менсън“ (My Grandfather Charles Manson), режисиран от неговата дъщеря София Мадокс. В него София разказва за шока да разбереш, че в жилите ти тече кръвта на най-мразения затворник в САЩ, и за бавния процес на приемане и терапия.

Битката за трупа и милионите на психопата

Смъртта на Чарлз Менсън през 2017 г. не сложи край на драмата, а отвори кутията на Пандора. В продължение на пет години в съдилищата на Калифорния се водеше яростна съдебна битка за неговото наследство. От едната страна беше Джейсън Фрийман (син на самоубилия се Чарлз Менсън-младши), който настояваше, че е законният внук. От другата страна стояха колекционери на вещи на серийни убийци и бивши затворнически приятели на Менсън, които показваха предполагаеми завещания, написани на ръка зад решетките.

Залогът не беше малък – макар Менсън да нямаше банкови сметки, правата върху неговия лик, марката „Менсън“, авторските права за неговата музика и личните му вещи (включително дрехи и картини) се оценяват на стотици хиляди долари. Съдът в крайна сметка призна Джейсън Фрийман за законен наследник, който кремира тялото на дядо си и разпръсна праха му на тайно място, опитвайки се да затвори тази зловеща страница.

Другата страна на трагедията: Децата на Роман Полански след Шарън Тейт

Докато кръвта на Менсън се опитва да изчезне в анонимност, съпругът на убитата Шарън Тейт – световноизвестният режисьор Роман Полански, преживява най-тежкия възможен удар. По време на убийството Тейт е бременна с първородния им син, Пол Ричард Полански, който умира в утробата ѝ.

Години след трагедията, Полански успява да продължи живота си напред в личен план. През 1989 г. той сключва брак с френската актриса и модел Емануел Сене. От този съюз режисьорът има две деца, които днес градят собствени кариери в изкуството:

Морган Полански (родена през 1993 г.): Тя тръгва по стъпките на родителите си. Завършва актьорско майсторство в Лондон и стана международно разпознаваема с ролята си на принцеса Гизела в хитовия исторически сериал „Викинги“ (Vikings). Към 2026 г. Морган вече прави успешни стъпки и зад камерата като режисьор на късометражни и игрални проекти във Франция, като в интервюта често споделя, че филмовата индустрия е била нейното спасение от тежкото семейно минало и медийния натиск около баща ѝ.

Елвис Полански (роден през 1998 г.): По-малкият син на режисьора също се увлича по киното, актьорската игра и музиката, но за разлика от сестра си, той умишлено избягва публичността и предпочита да работи по независими арт проекти в Европа.

Историята на двете фамилии остава вечно преплетена в аналите на черната холивудска хроника – като пример за това как едно зловещо престъпление може да предопредели съдбата на поколения наред, разделяйки ги на такива, които бягат от името си, и такива, които се борят да излязат от гигантската сянка на миналото.