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Килиан Мбапе посрещна Зидан с топли думи

Килиан Мбапе посрещна Зидан с топли думи

29 Юли, 2026 06:50 453 1

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  • килиан мбапе

Френската футболна легенда поема националния отбор до Мондиал 2030

Килиан Мбапе посрещна Зидан с топли думи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната сцена във Франция отново е озарена от блясъка на Зинедин Зидан. След официалното обявяване от Френската футболна федерация, че 54-годишният специалист ще води "петлите" до Световното първенство през 2030 година, вълнението сред фенове и играчи е осезаемо. Зидан, който не е заемал треньорски пост от 2021 г., когато напусна Реал Мадрид, се завръща с амбиция и нови идеи.

Капитанът на националния отбор Килиан Мбапе не скри радостта си от новината. В социалните мрежи той приветства Зидан с краткото, но многозначително: "Добре дошъл у дома". Този жест показва уважението и възхищението, които младата звезда изпитва към легендарния полузащитник и треньор.

Зинедин Зидан е име, което се свързва с най-големите успехи на Франция. Като футболист той изведе "петлите" до световната титла през 1998 година, а през 2000 г. добави и европейската корона към богатата си колекция. В треньорската си кариера Зидан също не остана по-назад – с Реал Мадрид спечели три пъти Шампионската лига и два пъти Ла Лига, доказвайки се като един от най-успешните наставници на съвремието.


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