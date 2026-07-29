Килиан Мбапе посрещна Зидан с топли думи

Футболната сцена във Франция отново е озарена от блясъка на Зинедин Зидан. След официалното обявяване от Френската футболна федерация, че 54-годишният специалист ще води "петлите" до Световното първенство през 2030 година, вълнението сред фенове и играчи е осезаемо. Зидан, който не е заемал треньорски пост от 2021 г., когато напусна Реал Мадрид, се завръща с амбиция и нови идеи.

Капитанът на националния отбор Килиан Мбапе не скри радостта си от новината. В социалните мрежи той приветства Зидан с краткото, но многозначително: "Добре дошъл у дома". Този жест показва уважението и възхищението, които младата звезда изпитва към легендарния полузащитник и треньор.

Зинедин Зидан е име, което се свързва с най-големите успехи на Франция. Като футболист той изведе "петлите" до световната титла през 1998 година, а през 2000 г. добави и европейската корона към богатата си колекция. В треньорската си кариера Зидан също не остана по-назад – с Реал Мадрид спечели три пъти Шампионската лига и два пъти Ла Лига, доказвайки се като един от най-успешните наставници на съвремието.