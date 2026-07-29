Мануел Нойер намекна за край на кариерата си: Всичко сочи, че ще се откажа

Легендата на Байерн Мюнхен и германския футбол Мануел Нойер направи най-сериозния досега намек, че краят на славната му кариера е съвсем близо. 40-годишният вратар призна, че е много вероятно да сложи край на футбола след изтичането на договора си през лятото на 2027 година.

Нойер подписа едногодишно удължаване на контракта си с Байерн през май, което го обвърза с клуба до края на сезон 2026/27. Сега обаче самият той призна, че това най-вероятно ще бъде последната му кампания като професионален футболист.

„Не излизам на терена с мисълта: „Това е последният ми мач“. Няма значение дали за последен път играя на даден стадион. Ще видим какво ще стане, но всичко сочи, че ще се откажа“, заяви Нойер по време на предсезонния лагер на Байерн в Тегернзее.

Въпреки че вече мисли за бъдещето, легендарният страж е категоричен, че фокусът му остава изцяло върху представянето на отбора през новия сезон.

„Нашата цел е да спечелим всичко, което е възможно. През миналия сезон винаги казвахме, че следващият мач е най-важният и със същата нагласа започваме и тази кампания. Искаме да побеждаваме всеки съперник“, каза капитанът на баварците.

През миналия сезон Байерн триумфира с рекордната за Нойер 13-а титла в Бундеслигата и спечели Купата на Германия, но отпадна на полуфиналите в Шампионската лига от бъдещия шампион Пари Сен Жермен.

Опитният вратар е убеден, че настоящият състав има необходимите качества да се бори за всички отличия.

„Смятам, че направихме добър сезон и този отбор има потенциала да победи всеки и да изпълни всички поставени цели“, добави германецът.

Нойер обърна внимание и на конкуренцията под рамката, като изрази увереност в младия Йонас Урбиг, който е смятан за негов наследник.

„Имаме силна група от вратари. Ще се подкрепяме взаимно и ще се мотивираме да даваме най-доброто от себе си. Това е най-важното за отбора“, подчерта той.

От пристигането си в Байерн през 2011 година от Шалке Нойер е записал 545 мача с екипа на германския колос и се утвърди като един от най-великите вратари в историята на футбола. Ако действително сложи край на кариерата си след края на сезона, световният футбол ще се раздели с една от най-емблематичните фигури на последните две десетилетия.