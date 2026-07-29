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Топ тенисистка припадна на корта

Топ тенисистка припадна на корта

29 Юли, 2026 10:19 975 2

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Горещи страсти на WTA турнира в Мемфис

Топ тенисистка припадна на корта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенис светът стана свидетел на истинска драма по време на първия кръг на престижния турнир в Мемфис. Лидерът в схемата и 19-та в световната ранглиста Екатерина Александрова бе принудена да прекрати участието си, след като рухна на корта, повалена от безмилостната жега.

В напрегнат двубой, изигран при убийствените 34 градуса по Целзий, 31-годишната рускиня се изправи срещу своята едва 16-годишна сънародничка Кристина Лютова. Мачът се превърна в истинско изпитание за издръжливостта на двете състезателки. Александрова изоставаше със 7:6 (7:2), 4:6, 4:5, когато физическите ѝ сили я предадоха.

Въпреки че се опита да продължи играта, Александрова видимо страдаше от изтощение и дори получи наказание за забавяне на сервис. В следващото разиграване тя се срина на корта, което наложи светкавична намеса на медицинския екип. След повече от три часа битка, Александрова бе принудена да се откаже, а младата Лютова записа първата си победа в основната схема на турнир от WTA. Емоциите взеха връх и сълзите на радост, и съчувствие не закъсняха.

Докато в Мемфис се разиграваше тази драма, във Вашингтон легендата Винъс Уилямс също преживя разочарование. 46-годишната американка отстъпи с 3:6, 3:6 на австрийката Анастасия Потапова в първия кръг на Mubadala DC Open. Макар да демонстрира стабилност при първия си сервис (78,4% спечелени точки), Уилямс изпитваше сериозни трудности при второто подаване, реализирайки едва 24,1% от разиграванията.


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