Левски се изправя срещу Университатя Крайова: Битка за европейска слава в Румъния

Днес от 20:30, Левски ще излезе на стадиона в Крайова, за да премери сили с местния Университатя в решителен реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Италианският рефер Матео Марченаро ще следи за реда на терена, а българските фенове ще могат да проследят драмата на живо по Diema Sport.

Първият сблъсък в София завърши с минимална, но ценна победа за шампиона на България – 1:0. Сега "сините" са изправени пред тежко изпитание на чужда земя, без подкрепата на своите верни фенове, които са наказани от УЕФА. Освен това, треньорът Хулио Веласкес няма да може да разчита на ключови фигури като Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливие Камдем, които лекуват травми.

От своя страна, Университатя Крайова, водена от Филипе Коельо, вече показа класата си, елиминирайки МЛ Витебск от Беларус с общ резултат 5:1. Въпреки това, румънците ще бъдат без украинския национал Олександър Романчук, който е извън строя заради контузия.

Залогът тази вечер е гарантирано място в груповата фаза на Лигата на конференциите и шанс за европейски футбол до Коледа.