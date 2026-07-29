Фулъм пред трансфер на млад талант от Реал Мадрид

Фулъм е на път да привлече атакуващия полузащитник на Реал Мадрид – Сесар Паласиос. 21-годишният испанец, който блести в младежките формации на "белия балет", е добре познат на новия наставник на "котиджърс" Алваро Арбелоа. Именно Арбелоа, който доскоро работеше при мадридчани, настоява за привличането на младия талант в Лондон.

Според източници, близки до двата клуба, разговорите между Фулъм и Реал Мадрид вървят в положителна посока. Очакванията са, че няма сериозни пречки пред осъществяването на трансфера, а финалните детайли се уточняват в момента. Ако всичко върви по план, Паласиос ще облече бялата фланелка на Фулъм още това лято.

Макар през изминалия сезон Сесар Паласиос да не успя да се разпише в петте си участия за първия отбор на Реал Мадрид в Ла Лига, младият халф впечатли с изявите си за Кастиля – втория тим на "кралете". В третото ниво на испанския футбол той реализира цели девет попадения в 19 срещи, демонстрирайки нюх към гола и креативност в средата на терена.

Настоящият контракт на Сесар Паласиос с Реал Мадрид е валиден до юни 2027 година, което означава, че Фулъм ще трябва да се пребори с конкуренцията и да предложи атрактивни условия както на клуба, така и на играча.