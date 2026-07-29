Христо Янев: Трябва да повторим играта от първия мач срещу Карабах

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев говори пред медиите преди решителния реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. След нулевото равенство в Баку наставникът подчерта, че „червените“ трябва да повторят дисциплинираното си представяне от първия двубой, но и да покажат повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред. Янев коментира още състоянието на футболистите, кадровата ситуация и значението на подкрепата от трибуните в двубоя в четвъртък от 21:00 часа.

Ето какво каза Янев, цитиран от gong.bg:

„Карабах е много сериозен противник, който обича да играе много с топката. Трябва да повторим играта от първия мач, всички искаме да продължим, трябва да добавим и нещо повече, за да вкараме гол, който да ни донесе успех. Никога не съм разделял отбора на защита и атака - трябва да се противопоставим на противника и да покажем нашите силни страни. Трябва целия отбор да се вложи във фазата на защитата. Никой не иска да има амплитуди, но се случва навсякъде по света, трябва постоянство. Знам, че в България нямаме търпение да чакаме процесите, но това изисква време, работим всичко за да го постигнем“, започна Янев.

„Джеймс Ето'о беше на линия и за мача с Ботев Пловдив, ще бъде и за Карабах. Искам всички да са в най-добра форма, Джеймс е качествен футболист, всички искаме когато стъпи на терена, да прави така, че отборът да побеждава“.

„Нямам проблем с Годой, той е страхотен характер. Вложи се страшно много в първия мач, смяната беше продиктувана, за да го предпазим от картон, реакцията му нямаше общо срещу решението, което взехме“.

„Надявам се цялата група да е добре, всички да са на разположение, до този момент всички са налице“.

„В сърцето си винаги ще бъда футболист. Заради моята любов към футбола съм достигнал до нивото, на което съм в момента. Всеки реагира по различен начин - някой показва напрежението пред отбора, на друг му се отразява на решенията. Трябва да бъде спокоен и концентриран върху работата. Аз правя едно и също, всеки ден, влагам цялото си сърце в работата в ЦСКА. Искам отборът да върви напред - ЦСКА да играе в Европа и побеждава. Всички искаме ЦСКА да върви напред“.

„Подхождам със спокойствие, всеки ден правя едно и също - подготвям отбора по най-добрия начин за мача, който предстои. Знаем важността на мача, сериозността на противника, не летим в облаците, здраво стъпил съм на земята, важно е онова, което казват феновете. ЦСКА трябва да върви напред, без значение нищо друго“.

„Всичко, което може да се случи в мача, сме го предвидили. Всичко може да се случи. Имаме качества, трябва да имаме вяра в нашите сили. Нещо, което да ни притеснява в Карабах? Видяхме, че има много неща в първия мач. Имат добри футболисти, опитен треньор, стил на игра, запознах се подробно с това, което правят, но ние също разполага с много качествени футболисти. Не трябва да се съобразяваме изцяло с играта на противника, можем да бъдем успешни утре“.

„В момента разполагаме с много повече информация спрямо едно време, когато бях футболист. Много неща взимам от треньорите, с които съм работил, от мачовете, в които съм играл - срещу Ливърпул, Милан, Блекбърн, Байер (Леверкузен). Мога да взема увереността от треньорите в онези мачове. Те знаеха с какви футболисти разполагат, стадионът тогава беше врящ котел, искам същото да го видя и утре. Енергията да се пренесе на терена и всички да разберат в какъв голям клуб работа“.

„Алехандро Пиедраита е изключителен играч, много добро момче, имаше проблем преди мача с Ботев Пловдив, затова го запазихме. Не съм се отказал от никой от моите футболисти, всеки ще бъде полезен за отбора в момента, в който това е нужно. Имаме група от 26 играчи, не могат да се появяват всички на терена, трябва търпение. На този етап разполагам с футболистите, от които имам нужда. Ако се появи някой добър, който ще ни е от полза, ще го привлечем“.

„За широката общественост остана скрито, Уору вчера говори с мен. Той получи травма, стисна зъби, но не можеше да разгърне потенциала си на 100%. Затова го смених“. Всеки може да има лош ден, трябва търпение и да използваме всеки, които може да бъде полезен за отбора“, заяви Христо Янев.