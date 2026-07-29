Разкриха финансовите параметри на договора на Зинедин Зидан начело на Франция

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало заяви, че не е било трудно да убеди Зинедин Зидан да поеме поста национален селекционер, като двамата дори не са говорили за заплата и пари.

"Честно казано, не е въпрос за пари", заяви Диало пред радио "Франс Интер", запитан за заплатата на Зидан.

"Срещнах се със Зидан през февруари 2025. Не сме говорили за пари. Говорихме само за желание на федерацията тимът на Франция да печели и всички играчи да мечтаят да играят със сини фланелки", каза шефът на френския футбол.

Възнагражденията във Франция за националните селекционери имат таван от 450 хиляди евро годишно, освен ако няма дерогация от спортното министерство.

Преди Зидан Дидие Дешан получаваше заплата от 3,8 милиона евро на година. Според информация на радио "Монте Карло" новият селекционер може да получава 300 хиляди евро на месец или 3,6 милиона евро годишно, но това е без премиите за успехи. С бонусите възнаграждението му щ есе увеличи до 450 хиляди месечно или 5,4 милиона на година, което би било рекорд за Франция.

"Не мисля, че това очакват феновете на Франция (б. а. - заплатата на селекционера). Те очакват да видят Зидан на пейката, да виждат как Франция печели и, че цялата нация е зад тях", каза Диало за Зидан, който подписа договор до 2030 година.