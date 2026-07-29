Новини
Спорт »
Световен футбол »
Разкриха финансовите параметри на договора на Зинедин Зидан начело на Франция

Разкриха финансовите параметри на договора на Зинедин Зидан начело на Франция

29 Юли, 2026 21:59 588 3

  • филип диало-
  • франция-
  • зинедин зидан-
  • футбол

Честно казано, не е въпрос за пари

Разкриха финансовите параметри на договора на Зинедин Зидан начело на Франция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало заяви, че не е било трудно да убеди Зинедин Зидан да поеме поста национален селекционер, като двамата дори не са говорили за заплата и пари.

"Честно казано, не е въпрос за пари", заяви Диало пред радио "Франс Интер", запитан за заплатата на Зидан.

"Срещнах се със Зидан през февруари 2025. Не сме говорили за пари. Говорихме само за желание на федерацията тимът на Франция да печели и всички играчи да мечтаят да играят със сини фланелки", каза шефът на френския футбол.

Възнагражденията във Франция за националните селекционери имат таван от 450 хиляди евро годишно, освен ако няма дерогация от спортното министерство.

Преди Зидан Дидие Дешан получаваше заплата от 3,8 милиона евро на година. Според информация на радио "Монте Карло" новият селекционер може да получава 300 хиляди евро на месец или 3,6 милиона евро годишно, но това е без премиите за успехи. С бонусите възнаграждението му щ есе увеличи до 450 хиляди месечно или 5,4 милиона на година, което би било рекорд за Франция.

"Не мисля, че това очакват феновете на Франция (б. а. - заплатата на селекционера). Те очакват да видят Зидан на пейката, да виждат как Франция печели и, че цялата нация е зад тях", каза Диало за Зидан, който подписа договор до 2030 година.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Франция

    4 0 Отговор
    С алжиреца напред, и Лотар Матеус българския кмет.

    22:15 29.07.2026

  • 2 факт

    1 0 Отговор
    за свщи а ги даде

    22:18 29.07.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор
    Пуста лакомия,и този алжирски ромлянин не се натъпка..
    Ами той почти ми е набор,кога ще ги харчи завалията...

    22:27 29.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове