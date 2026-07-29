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Костадинов за "Лукойл": Държавата не трябва да се намесва

Костадинов за "Лукойл": Държавата не трябва да се намесва

29 Юли, 2026 22:34 902 38

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  • дерогация

Той даде пример с хипотетична ситуация, при която политически влиятелен човек може да използва държавната власт, за да придобие частен бизнес

Костадинов за "Лукойл": Държавата не трябва да се намесва - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов защити в студиото на "Още от деня" по БНТ позицията на партията си срещу промените в закона, свързани с "Лукойл", като заяви, че чрез разширяването на обхвата на държавния контрол се създава опасен прецедент за намеса в частни компании.

По думите му решението на Конституционния съд от 18 юли показва, че част от фирмите, свързани с консорциума, не попадат в обхвата на критичната инфраструктура, но въпреки това управляващите са разширили закона.

Костадинов коментира, че според него спорът около "Лукойл" не е само за конкретната компания, а за начина, по който държавата може да се намесва в частния сектор:

"След като ние направихме жалба миналата година, края на ноември, а днес сме в Конституционния съд, между другото много бързо за стандарта на Конституционния съд, той се произнесе. А миналата седмица, на 18-ти, по нашата жалба Конституционният съд взе решение, че две от фирмите, които са част от консорциума – едната е "Local Aviation", другата беше "Local Bunker" – не са част от критичната инфраструктура, която беше засегната от закона", каза той.

По думите му именно след това решение е било направено разширяване на законовите текстове:

"Промените вкарват една дума – "търговия", т.е. те разширяват обема на контрола на търговския представител вече, на решение на Министерския съвет. Не само над фирмите, които са част от критичната инфраструктура, но и на такива, които не са част от критичната инфраструктура", заяви Костадинов.

Той даде пример с хипотетична ситуация, при която политически влиятелен човек може да използва държавната власт, за да придобие частен бизнес:

"Сега представете си, вие имате, да кажем, три бензиностанции. Обаче някой нечистоплътен, но много влиятелен политически човек решава, че точно тези бензиностанции са много важни и иска да ви ги купи. Вие не му ги продавате. Тогава със съдействието си в парламента и в изпълнителната власт той може съвсем спокойно да ви назначи на вас, на вашия бизнес, особен управител, представител на държавата, който ще се разпорежда от ваше име с вашите активи. Вие нищо не можете да направите", коментира лидерът на "Възраждане".

Според него подобен сценарий би довел до нови международни дела срещу България:

"Какво ви остава на вас? Това, което "Лукойл" прави. Дело за около 6 милиарда лева. Това дело ще бъде спечелено от "Лукойл", така както бяхме загубили вече веднъж такъв арбитраж, помните – за реакторите на АЕЦ "Белене", които държавата ни се опита по много андрешковски начин", каза Костадинов.

Той направи сравнение с казуса около АЕЦ "Белене" и действията на предишни управления:

"Борисов се опита по типичния си негов, доста хлъзгав и доста непохватен едновременно с това начин да се опита да излъже американците. Накрая стана така, че и едните, и другите го наказаха. Съответно ние платихме пари и то много за това хитруване, доста непохватно балканско хитруване", заяви той.

По думите му сегашните действия на държавата създават риск за целия сектор:

"Сега в момента с това, че нашата държава, за да угоди на САЩ, налага подобен тип държавно вмешателство в една частна фирма, на практика означава, че утре, вдругиден, във всеки един момент всяка една подобна фирма в този сектор може да бъде ударена по този начин", каза Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влао

    13 10 Отговор
    че пати скоро тоя...

    22:36 29.07.2026

  • 2 Българина е свикнал

    11 24 Отговор
    да прави сви рки на руснаците!

    Коментиран от #29

    22:37 29.07.2026

  • 3 Т Живков

    10 11 Отговор
    Смрът на комунизма!

    Коментиран от #27

    22:38 29.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 10 Отговор
    Това си е национализация на частни фирми.

    22:41 29.07.2026

  • 5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    11 9 Отговор
    Ивелин е луузер и завижда на Костадинов

    22:41 29.07.2026

  • 6 иван костов

    9 21 Отговор
    Коцето, ако не беше толкова самовлюбен, сега щеше да играе за балотаж на изборите за президент! ЩЕШЕ да принуди педофилите да гласуват за Йотова! За съжаление е доста тъп като политик!☹️

    Коментиран от #31

    22:41 29.07.2026

  • 7 хаха

    12 16 Отговор
    Цигойнърчето от Максуда доскоро ревеше как държавата трябвало да се намеси и да купи рафинерията. Последно какво е бе препечено малцинствено същество?

    22:41 29.07.2026

  • 8 хаха

    15 15 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    Коментиран от #22

    22:43 29.07.2026

  • 9 хаха

    10 13 Отговор
    Костадинов мюсюлманин ли е? И какъв го дири на избора на главен мюфтия?

    22:44 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    13 15 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    Коментиран от #21, #30

    22:44 29.07.2026

  • 12 хаха

    9 10 Отговор
    "Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)"

    Расте ли носа бе лъжец малцинствен? ХАХАХА

    22:46 29.07.2026

  • 13 койдазнай

    4 8 Отговор
    Няма как Костадинов да е срещу Ротшилд!

    22:47 29.07.2026

  • 14 Дал

    19 8 Отговор
    Този май е най-истинския българин. Едиствената му група гласува против самолетите и против подаряването на Беляне.

    Иска изменение на неизгодните коцесии за златото, реките, летището, електроснабдянето, подписани от предатели

    Коментиран от #17

    22:48 29.07.2026

  • 15 Цончо ганев педала

    11 15 Отговор
    КОПАНАР ЛЪЖЕЦ ИЗМАНИК ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУК!!! Незаконната му къща в тюленово да се бутне ...

    22:50 29.07.2026

  • 16 Варна

    6 13 Отговор
    Възраждане 🚾🚾🚾🖕🖕🖕

    22:51 29.07.2026

  • 17 Хм...

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от "Дал":

    А какво казаха за патока, за Боташ, за плащането не неустойките за самовара за Беляне, за данъците и далавврките с акцизите на ЛУК? Българин бил, а?

    22:51 29.07.2026

  • 18 Варна

    5 11 Отговор
    Възраждане 🚾🚾🚾🖕🖕🖕

    22:51 29.07.2026

  • 19 Напротив

    7 12 Отговор
    Всичо собственост на руснак който не обявен за враг на държавата от кемълския режим навсякъде трябва да да се нционализира и преподава от държавите. На веки руснак който не враг на кремъл трявада му се отнемат дори и дрехите от гърбъа и да бъде експосиран обратно в Русия.

    22:52 29.07.2026

  • 20 Дзак

    6 3 Отговор
    Искат да обединят контрола на всички активи с цел по-лесна продажба!

    22:52 29.07.2026

  • 21 БайБоцимир

    9 11 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    Сега НАП да проверят него и баща му. Като не могат да докажат произход на средствата - конфискация. Но Митрофанова ще даде ли? Ще звънне на радев и ще затихне всичко.

    22:54 29.07.2026

  • 22 Хм...

    3 12 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Русофил и тръмпист е едно и също. Възгледите им се припокриват в повечето случаи.

    22:56 29.07.2026

  • 23 Хмм

    7 8 Отговор
    вече и в БНТ го канят, като имаше 17% никой никъде не го канеше, но сега с 4% навсякъде е добре приет, щом говори против Радев

    Коментиран от #32

    22:57 29.07.2026

  • 24 Ха,ха

    9 11 Отговор
    Коцка ще връщаме ли лева бе

    22:58 29.07.2026

  • 25 Хай-Мерси

    6 13 Отговор
    Махай Са конска Мухо Досадна...

    22:58 29.07.2026

  • 26 Търновец

    6 7 Отговор
    Костадинов духа въздух - преди години Литовците продадоха тяхната рафинерия не на Лукойл с на Полска фирма за около 2.4 милиарда долара. През 1999 Лукойл за 59 % от акциите на Нефтохима плати 81 милиона долара. Фактически Нефтохима е строен върху 24000 декара площ с тогава един декар инвестиционна земя е примерно 6000 долара тоест Лукойл едвам плаща за терена под Нефтохима - грабеж за повече от 2 милиарда долара. С пак в София около 2 часа след убийството на Илия Павлов в упор с АК 47 е застрелян гражданин на Молдова - Руснак - предполагаем убиец на Павлов

    Коментиран от #33

    23:01 29.07.2026

  • 27 Интервюто беше еманация на

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Т Живков":

    Свободата на словото.

    23:03 29.07.2026

  • 28 Точен

    10 4 Отговор
    Когато Костадинов казва истини, го обиждат... Явно на крадците им е криво, че в НС има почтена българска партия. Румен Радев кога ще спре крадците от ГРОБ и Новия бардак, както обеща, а тръгва срещу Русия, заради която беше избран за премиер?

    23:04 29.07.2026

  • 29 Кина

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Българина е свикнал":

    Точно този руснаците не искат да го чуват..! И те знаят че е двуличен мазен сопол..!

    Коментиран от #34

    23:08 29.07.2026

  • 30 Алооо

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    Колко ти плащат да се излагаш,аааа?
    Парите стигат ли ти за една студена вода???

    23:10 29.07.2026

  • 31 Хм...

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "иван костов":

    Коцето е рипичен наследник на волен, поставен там да обира шараните, най-простата утайка.

    23:10 29.07.2026

  • 32 Само дето не го набиха

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    Нямаше дори елементарно уважение. Поне заради избирателите. Той е компетентен внимателен скромен човек. Защо трябваше да го канят след като не му дават думата. Но той си премълча като всеки по умен човек.

    23:13 29.07.2026

  • 33 Да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Търновец":

    Ако Костадинов духа въздух,
    ти какво духаш?
    И кое е по-добре,
    въздуха,или другото,което ти духаш?

    Коментиран от #36

    23:15 29.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не е търновец от селата е

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да питам":

    По диалекта му се разбира. Освен че може да глътне вода. Ми то така става.

    23:28 29.07.2026

  • 37 Олицетворение на свободата на словото

    4 0 Отговор
    Татко ще ми купи колело ама друг път.

    23:51 29.07.2026

  • 38 Ким Чен Ун

    1 1 Отговор
    Е, големият български патриот защитава руска фирма, а нито дума за Националната детска болница. Браво!

    00:08 30.07.2026

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