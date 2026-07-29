Костадинов за "Лукойл": Държавата не трябва да се намесва

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов защити в студиото на "Още от деня" по БНТ позицията на партията си срещу промените в закона, свързани с "Лукойл", като заяви, че чрез разширяването на обхвата на държавния контрол се създава опасен прецедент за намеса в частни компании.
По думите му решението на Конституционния съд от 18 юли показва, че част от фирмите, свързани с консорциума, не попадат в обхвата на критичната инфраструктура, но въпреки това управляващите са разширили закона.
Костадинов коментира, че според него спорът около "Лукойл" не е само за конкретната компания, а за начина, по който държавата може да се намесва в частния сектор:
"След като ние направихме жалба миналата година, края на ноември, а днес сме в Конституционния съд, между другото много бързо за стандарта на Конституционния съд, той се произнесе. А миналата седмица, на 18-ти, по нашата жалба Конституционният съд взе решение, че две от фирмите, които са част от консорциума – едната е "Local Aviation", другата беше "Local Bunker" – не са част от критичната инфраструктура, която беше засегната от закона", каза той.
По думите му именно след това решение е било направено разширяване на законовите текстове:
"Промените вкарват една дума – "търговия", т.е. те разширяват обема на контрола на търговския представител вече, на решение на Министерския съвет. Не само над фирмите, които са част от критичната инфраструктура, но и на такива, които не са част от критичната инфраструктура", заяви Костадинов.
Той даде пример с хипотетична ситуация, при която политически влиятелен човек може да използва държавната власт, за да придобие частен бизнес:
"Сега представете си, вие имате, да кажем, три бензиностанции. Обаче някой нечистоплътен, но много влиятелен политически човек решава, че точно тези бензиностанции са много важни и иска да ви ги купи. Вие не му ги продавате. Тогава със съдействието си в парламента и в изпълнителната власт той може съвсем спокойно да ви назначи на вас, на вашия бизнес, особен управител, представител на държавата, който ще се разпорежда от ваше име с вашите активи. Вие нищо не можете да направите", коментира лидерът на "Възраждане".
Според него подобен сценарий би довел до нови международни дела срещу България:
"Какво ви остава на вас? Това, което "Лукойл" прави. Дело за около 6 милиарда лева. Това дело ще бъде спечелено от "Лукойл", така както бяхме загубили вече веднъж такъв арбитраж, помните – за реакторите на АЕЦ "Белене", които държавата ни се опита по много андрешковски начин", каза Костадинов.
Той направи сравнение с казуса около АЕЦ "Белене" и действията на предишни управления:
"Борисов се опита по типичния си негов, доста хлъзгав и доста непохватен едновременно с това начин да се опита да излъже американците. Накрая стана така, че и едните, и другите го наказаха. Съответно ние платихме пари и то много за това хитруване, доста непохватно балканско хитруване", заяви той.
По думите му сегашните действия на държавата създават риск за целия сектор:
"Сега в момента с това, че нашата държава, за да угоди на САЩ, налага подобен тип държавно вмешателство в една частна фирма, на практика означава, че утре, вдругиден, във всеки един момент всяка една подобна фирма в този сектор може да бъде ударена по този начин", каза Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 влао
22:36 29.07.2026
2 Българина е свикнал
Коментиран от #29
22:37 29.07.2026
3 Т Живков
Коментиран от #27
22:38 29.07.2026
4 Последния Софиянец
22:41 29.07.2026
5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
22:41 29.07.2026
6 иван костов
Коментиран от #31
22:41 29.07.2026
7 хаха
22:41 29.07.2026
8 хаха
Коментиран от #22
22:43 29.07.2026
9 хаха
22:44 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха
Коментиран от #21, #30
22:44 29.07.2026
12 хаха
Расте ли носа бе лъжец малцинствен? ХАХАХА
22:46 29.07.2026
13 койдазнай
22:47 29.07.2026
14 Дал
Иска изменение на неизгодните коцесии за златото, реките, летището, електроснабдянето, подписани от предатели
Коментиран от #17
22:48 29.07.2026
15 Цончо ганев педала
22:50 29.07.2026
16 Варна
22:51 29.07.2026
17 Хм...
До коментар #14 от "Дал":А какво казаха за патока, за Боташ, за плащането не неустойките за самовара за Беляне, за данъците и далавврките с акцизите на ЛУК? Българин бил, а?
22:51 29.07.2026
18 Варна
22:51 29.07.2026
19 Напротив
22:52 29.07.2026
20 Дзак
22:52 29.07.2026
21 БайБоцимир
До коментар #11 от "хаха":Сега НАП да проверят него и баща му. Като не могат да докажат произход на средствата - конфискация. Но Митрофанова ще даде ли? Ще звънне на радев и ще затихне всичко.
22:54 29.07.2026
22 Хм...
До коментар #8 от "хаха":Русофил и тръмпист е едно и също. Възгледите им се припокриват в повечето случаи.
22:56 29.07.2026
23 Хмм
Коментиран от #32
22:57 29.07.2026
24 Ха,ха
22:58 29.07.2026
25 Хай-Мерси
22:58 29.07.2026
26 Търновец
Коментиран от #33
23:01 29.07.2026
27 Интервюто беше еманация на
До коментар #3 от "Т Живков":Свободата на словото.
23:03 29.07.2026
28 Точен
23:04 29.07.2026
29 Кина
До коментар #2 от "Българина е свикнал":Точно този руснаците не искат да го чуват..! И те знаят че е двуличен мазен сопол..!
Коментиран от #34
23:08 29.07.2026
30 Алооо
До коментар #11 от "хаха":Колко ти плащат да се излагаш,аааа?
Парите стигат ли ти за една студена вода???
23:10 29.07.2026
31 Хм...
До коментар #6 от "иван костов":Коцето е рипичен наследник на волен, поставен там да обира шараните, най-простата утайка.
23:10 29.07.2026
32 Само дето не го набиха
До коментар #23 от "Хмм":Нямаше дори елементарно уважение. Поне заради избирателите. Той е компетентен внимателен скромен човек. Защо трябваше да го канят след като не му дават думата. Но той си премълча като всеки по умен човек.
23:13 29.07.2026
33 Да питам
До коментар #26 от "Търновец":Ако Костадинов духа въздух,
ти какво духаш?
И кое е по-добре,
въздуха,или другото,което ти духаш?
Коментиран от #36
23:15 29.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не е търновец от селата е
До коментар #33 от "Да питам":По диалекта му се разбира. Освен че може да глътне вода. Ми то така става.
23:28 29.07.2026
37 Олицетворение на свободата на словото
23:51 29.07.2026
38 Ким Чен Ун
00:08 30.07.2026