Левски отстрани Университатя след зрелище в Румъния

Левски изтърва два гола аванс, но завърши зрелищно 2:2 при визитата си на румънския първенец Университатя Крайова и с общ резултат 3:2 го елиминира, класирайки се за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, където го очаква Кайрат (Алмати). Евертон Бала (13) и Алдаир (16) вкараха два бързи гола за българския шампион, но Никусор Банку (45+2) и Адриан Рус (48) изравниха и направиха драмата пълна през втората част. След отпадането си от най-престижната европейска клубна надпревара Университатя ще продължи европейското си участие срещу финландския КуПС Куопио в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Срещата започна под диктовката на българския първенец, въпреки че още в 3-ата минута стражът Светослав Вуцов трябваше да действа като последен в отбраната и да изчисти далечно подаване извън пеналта. Четири минути след това Армстронг Око-Флекс се оказа на стрелкова позиция и падна в наказателното поле след пас на Рейналдо, но съдиите прекъснаха атаката заради засада в нейното начало. Натискът на гостите провокира груба проява на Никола Серафимов, който бе декориран в жълто, но последвалият опасен фаул за домакините срещна стената на „сините“.

Логичното се случи в 13-ата минута, когато нестандартно заучено положение хвана румънците неподготвени. Топката бе заложена на границата на пеналтерията за Евертон, чийто шут премина през гъста гора от крака и спря в мрежата за 0:1. Шокираният тим на Университатя получи втори съкрушителен удар само 180 секунди по-късно. Акция по левия фланг се пренесе светкавично надясно към Алдаир, който с безпощаден снаряд удвои преднината на гостите - 0:2.

В следващите минути Око-Флекс пропусна да направи преднината класическа, след като ударът му бе спрян от бранител. Домакините отговориха с опасна ситуация след грешка на Майкон, но Симба стреля разочароващо над напречната греда. До средата на полувремето Левски пропусна още няколко шанса чрез Рейналдо и Майкон, докато гол на Крайова правилно бе отменен заради очевидна засада.

В заключителната част на първата част натискът на румънския състав се засили. Банку и Матей пропуснаха с неточни изстрели, но в дълбокото добавено време домакините върнаха интригата. Матей надхитри Вуцов при едно излизане и въпреки че вратарят първоначално изби, нападателят центрира към далечната греда, където Банку засече с глава за 1:2. Секунди преди сигнала за почивка в пеналта на Левски се разрази истински хаос, като домакините претендираха за наказателен удар, но реферът остана безмълвен и сложи край на полувремето.

Второто полувреме стартира кошмарно за водения от Хулио Веласкес тим, след като домакините възстановиха равенството още в 48-ата минута. Адриан Рус се нае с изпълнението на пряк свободен удар в опасна близост до пеналтерията и с майсторски шут не остави шансове на Светослав Вуцов за 2:2. Малко по-късно Рус отново обстрелва вратата на „сините“ от подобна позиция, но този път мерникът му изневери.

Румънският натиск се засили осезаемо и в 53-ата минута Байрем направи невероятен пропуск, разминавайки се с топката на броени метри от голлинията. Последва период на сериозни трудности за Левски при организирането на атаките от собствената половина, което позволи на Университатя да стигне до поредица от корнери.

Българският състав все пак погледна напред и в рамките на две минути пропусна златни възможности да си върне преднината. Първо Мазир Сула проби на скорост в наказателното поле, но стражът Попеску отрази удара му, а секунди след това вратарят на домакините лиши и Рейналдо от гол след чиста ситуация.

Двубоят продължи в изключително динамично темпо с постоянни размени на опасни офанзиви. Стивън Симба стреля на сантиметри от целта за домакините, а в 72-ата минута Левски се размина на косъм от трети гол. Александру Чикилдъу стреля опасно с глава, но Кристиан Димитров прояви страхотен рефлекс и изби топката точно пред голлинията.

„Сините“ отвърнаха на удара в 78-ата минута, когато при центриране от корнер именно Димитров се оказа най-съобразителен, но нацели гредата. До края на срещата Университатя хвърли всичко в предни полета, като в 86-ата минута Вуцов трябваше да демонстрира висока класа, за да извади поредната топка в нов корнер.

Левски можеше да реши всичко в 89-ата минута, след като Сержиньо стреля опасно, но Попеску изби в корнер.

УНИВЕРСИТАТЯ КРАЙОВА - ЛЕВСКИ 2:2

(в първия мач 0:1, общ резултат в момента 2:3)

0:1 Евертон Бала (13), 0:2 Алдаир (16), 1:2 Никусор Банку (45+2), 2:2 Адриан Рус (48)