Останки от мамут изплуваха край Ряхово

Изненадваща среща с миналото разтърси жителите на Ряхово, след като Дунав, отстъпил от обичайните си брегове, разкри мистериозни останки, които вероятно принадлежат на мамут. Местен жител, разхождайки се по оголеното речно дъно, се натъкнал на необичайни форми, които веднага привлекли вниманието му. Без да губи време, той сигнализирал властите за необичайната находка.

Екип от Регионалния исторически музей в Русе бързо се отзовал на сигнала и потвърдил, че откритите кости най-вероятно са от мамут – праисторическият великан, населявал нашите земи преди хилядолетия. Сред намерените фрагменти се открояват бедрена кост, внушителен бивник и долна челюст с характерните масивни дъвкателни зъби.

Проф. Николай Ненов, директор на музея, обяви, че в четвъртък ще бъде организирана специализирана акция по изваждане и пренасяне на костите в лабораторни условия. Там специалисти ще подложат находката на щателни изследвания, за да установят с точност произхода, възрастта и вида на древното животно.

Вълнение и очаквания сред учените и местните жители** Откритието предизвика истински фурор сред научната общност и жителите на региона. Ако анализите потвърдят, че става дума за мамут, това ще бъде едно от най-значимите палеонтологични открития в района през последните години. Очаква се резултатите от експертизата да хвърлят светлина върху живота на тези величествени създания, обитавали българските земи в далечното минало.