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Останки от мамут изплуваха край Ряхово

Останки от мамут изплуваха край Ряхово

29 Юли, 2026 22:22 719 7

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  • дунав-
  • ряхово-
  • останки-
  • палеонтология-
  • русе-
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  • находка-
  • българия

Рекордно ниското водно ниво на реката извади наяве сензационна праисторическа находка, която ще бъде изследвана от русенски учени

Останки от мамут изплуваха край Ряхово - 1
Снимка: РИМ Русе
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изненадваща среща с миналото разтърси жителите на Ряхово, след като Дунав, отстъпил от обичайните си брегове, разкри мистериозни останки, които вероятно принадлежат на мамут. Местен жител, разхождайки се по оголеното речно дъно, се натъкнал на необичайни форми, които веднага привлекли вниманието му. Без да губи време, той сигнализирал властите за необичайната находка.

Екип от Регионалния исторически музей в Русе бързо се отзовал на сигнала и потвърдил, че откритите кости най-вероятно са от мамут – праисторическият великан, населявал нашите земи преди хилядолетия. Сред намерените фрагменти се открояват бедрена кост, внушителен бивник и долна челюст с характерните масивни дъвкателни зъби.

Проф. Николай Ненов, директор на музея, обяви, че в четвъртък ще бъде организирана специализирана акция по изваждане и пренасяне на костите в лабораторни условия. Там специалисти ще подложат находката на щателни изследвания, за да установят с точност произхода, възрастта и вида на древното животно.

Вълнение и очаквания сред учените и местните жители** Откритието предизвика истински фурор сред научната общност и жителите на региона. Ако анализите потвърдят, че става дума за мамут, това ще бъде едно от най-значимите палеонтологични открития в района през последните години. Очаква се резултатите от експертизата да хвърлят светлина върху живота на тези величествени създания, обитавали българските земи в далечното минало.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    2 0 Отговор
    македонско слонче

    Коментиран от #7

    22:25 29.07.2026

  • 2 Останките

    2 2 Отговор
    от мамут изплуват сега, означава ли че това е най-ниското ниво на Дунав от 10 хилядолетия?

    22:28 29.07.2026

  • 3 Румънците спряха АЕЦ-а!

    0 1 Отговор
    Нашите от къде смучат?

    22:31 29.07.2026

  • 4 Без име

    6 4 Отговор
    Един ден ще ни копат кокалите, ще ги излагат по музеите и на табелките ще пише : " Тези примати избраха Радев за президент".

    22:31 29.07.2026

  • 5 Не се чуди

    0 0 Отговор
    ....ингилиззке...
    След 100-200 години ще изплуват и останките на...БЪЛГАРИ...

    22:34 29.07.2026

  • 6 Колко интересно!

    0 0 Отговор
    Вече има 3D принтери и липсващите части от скелета може да ги принтнат от пластмаса.

    22:35 29.07.2026

  • 7 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    ИНГИЛИЗКА статия

    22:36 29.07.2026

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