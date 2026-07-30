Ето го следващият съперник на Левски в Шампионска лига

Левски продължава европейския си марш в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като успешно отстрани румънския Университатя в незабравима и спираща дъха синя вечер, която ще се помни още дълго.

В следващото си изпитание на международната сцена българският тим ще се изправи срещу Кайрат от Казахстан. По-рано днес бъдещият съперник на столичани си осигури място в тази фаза, след като се справи с кипърския Омония.

Първият сблъсък между Левски и Кайрат ще се изиграе на българска земя в София на 4 или 5 август. Ответният реванш в Алмати е насрочен точно една седмица по-късно.