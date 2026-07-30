Ето го следващият съперник на Левски в Шампионска лига

Левски продължава европейския си марш в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като успешно отстрани румънския Университатя в незабравима и спираща дъха синя вечер, която ще се помни още дълго.
В следващото си изпитание на международната сцена българският тим ще се изправи срещу Кайрат от Казахстан. По-рано днес бъдещият съперник на столичани си осигури място в тази фаза, след като се справи с кипърския Омония.
Първият сблъсък между Левски и Кайрат ще се изиграе на българска земя в София на 4 или 5 август. Ответният реванш в Алмати е насрочен точно една седмица по-късно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гледах последните два мача на Кайрат
Левски ще се класира за следващият кръг но защита на говедата е слаба а баш вратарчето блее някъде си и топките го заобикалят в мрежата.
И така Левски се ще играе още един кръг и тогава Саба или там Датчаните ще са истинската игра.
06:53 30.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мудераторчето може да трие но
Уевски отпада след още един кръг.
Факт.🇧🇬😁
Коментиран от #5, #6
07:02 30.07.2026
4 Кайрат биха на дузпи вчера но
07:07 30.07.2026
5 Да бе
До коментар #3 от "Мудераторчето може да трие но":Така говорихте и за мача със Румънците но видяхте какво стана.
07:26 30.07.2026
6 Наблюдател
До коментар #3 от "Мудераторчето може да трие но":Колко жалко е да си от Литекс Етрополе
07:37 30.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ето за срещата с Кайрат бих заложил
С Българите, толкова.
08:02 30.07.2026