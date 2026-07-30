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Ето го следващият съперник на Левски в Шампионска лига

Ето го следващият съперник на Левски в Шампионска лига

30 Юли, 2026 06:14 1 754 8

  • левски-
  • футбол-
  • кайрат-
  • шампионска лига

В следващото си изпитание на международната сцена българският тим ще се изправи срещу Кайрат от Казахстан

Ето го следващият съперник на Левски в Шампионска лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски продължава европейския си марш в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като успешно отстрани румънския Университатя в незабравима и спираща дъха синя вечер, която ще се помни още дълго.

В следващото си изпитание на международната сцена българският тим ще се изправи срещу Кайрат от Казахстан. По-рано днес бъдещият съперник на столичани си осигури място в тази фаза, след като се справи с кипърския Омония.

Първият сблъсък между Левски и Кайрат ще се изиграе на българска земя в София на 4 или 5 август. Ответният реванш в Алмати е насрочен точно една седмица по-късно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледах последните два мача на Кайрат

    2 2 Отговор
    срещу Омония, пълна скръб, Съдията помогна вчера, срещу 10 и Кайрат пак не можаха да вкарат, това у дома.
    Левски ще се класира за следващият кръг но защита на говедата е слаба а баш вратарчето блее някъде си и топките го заобикалят в мрежата.
    И така Левски се ще играе още един кръг и тогава Саба или там Датчаните ще са истинската игра.

    06:53 30.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мудераторчето може да трие но

    2 7 Отговор
    Резултатът не може да го изтрие?
    Уевски отпада след още един кръг.
    Факт.🇧🇬😁

    Коментиран от #5, #6

    07:02 30.07.2026

  • 4 Кайрат биха на дузпи вчера но

    4 0 Отговор
    като се стигне до дузпи, фортуна е сляпа и подарява мачовете.

    07:07 30.07.2026

  • 5 Да бе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мудераторчето може да трие но":

    Така говорихте и за мача със Румънците но видяхте какво стана.

    07:26 30.07.2026

  • 6 Наблюдател

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мудераторчето може да трие но":

    Колко жалко е да си от Литекс Етрополе

    07:37 30.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ето за срещата с Кайрат бих заложил

    0 2 Отговор
    някакви пари но факт че Левски губят толкова лесно голова разлика ще ме накара да се въздържа.
    С Българите, толкова.

    08:02 30.07.2026

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