Александра Начева с исторически дебют в Диамантената лига този август

Една от най-ярките млади надежди на българската лека атлетика - Александра Начева, ще направи своя първи старт в прочутата Диамантена лига. Талантливата пловдивчанка ще се изправи срещу световния елит в тройния скок на 23 август в Силезия, Полша, точно в 16:30 часа местно време.

Само преди броени седмици 24-годишната Начева завоюва бронзов медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, като по този начин вписа името си със златни букви в историята на родния спорт. Тя стана едва втората българка, която печели отличие в тройния скок на континентален шампионат на открито – подвиг, постигнат за последно от легендарната Тереза Маринова през далечната 1998 година.

Със своята борбеност, упоритост и безспорен талант, тя има всички шансове да се нареди сред най-добрите и да донесе още поводи за радост на българските спортни привърженици.