Калина Андролова: Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори

Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори.
Самодоволната усмивка на Пулев идва от факта, че от известно време е много близък в кръга „Радев“. Парадоксът е, че Пулев БЪРЗО започва да работи срещу този, който го докарва при Радев, отстранява го, и се подрежда по свой режим.
Това говори за посредствен кариеризъм и класическа неблагодарност.
Пулев се добира до такава близост, че да е министър точно на това министерство и съответно да е част от ръководството на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Този съвет дава РАЗРЕШЕНИЯ и откази за внос и износ на всички продукти, свързани с ОТБРАНАТА, тоест ОРЪЖИЕ, боеприпаси и пр.
И наш Пулев от Пловдив, станал доверено лице на Копринката, е на първа линия в най-отговорния ресор на износ, където взятките са твърде прилични.
Пулев, както се сещаме, няма да е сред освободените след президентските избори. Човекът има задачи. Насадил е в "Лукойл" хора, които нямат представа къде се намират и какво трябва да правят. Новият особен управител, измислен и предложен от Пулев – Евгени Симеонов – води дружеството не към ОЗДРАВЯВАНЕ, а към форми на ИЗТОЧВАНЕ, както обичайно се действа с предприятия, контролирани от държавата в крайно корумпирани територии.
Оперативните задачи са ДА СЕ ИЗТОЧВА рафинерията и толкова! Даже и службите следят отблизо операцията, ама да не влизам в подробности.
Знаем, че службите, подчинени на властта, са много отворени, когато има за вземане.
Те, така да се каже, осъществяват рекет, наблюдавайки ЗА ПРОИЗВОЛ и РАЗПАД на държавно управлявани обекти.
Вместо контрол, осъществяват съпорт, стига да има финансов отговор.
Наистина е време "Лукойл" да се продаде, защото скоро няма да има какво да се продава. Имаше намерение за покупка от американски компании. Но след псевдооздравителната дейността на Евгени Симеонов инвестиционният интерес може и да отслабне.
В крайна сметка ЗАДАЧИТЕ са за това, да се изпълняват, и да се трупат пари по веригата.
Мишето, заместничката, и то е замесено, и то хора избира, и то участва...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русодебил
Коментиран от #4
16:03 19.08.2026
2 Амиии
16:04 19.08.2026
3 Исторически факти
16:05 19.08.2026
4 На български
До коментар #1 от "Русодебил":Лукойл е българска държавна собственост! И не трябва да се продава! Ползите от Лукойл трябва да бъдат изцяло за българската държава.
Коментиран от #10
16:06 19.08.2026
5 Българин
Коментиран от #6, #7
16:07 19.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Македонец
До коментар #5 от "Българин":И къв е тоя Путин?
16:08 19.08.2026
8 треска
16:09 19.08.2026
9 Голямо откритие
И тая пенсионерка не спира да се напиня!
16:12 19.08.2026
10 Русодебил
До коментар #4 от "На български":Ай стига бе, верно ли е българска собственост?
Много русодебил в тая територия!
16:12 19.08.2026
11 Тая КПСС бабка удари дъното
16:13 19.08.2026
12 Ганя Путинофила
Взеха за омраза да дърдорят. Другите опорки вече не работят.
16:21 19.08.2026
13 Глупостите на една платена Калинка
16:23 19.08.2026
14 Исторически факти
16:24 19.08.2026
15 Папуц
Като гледам каква снимка сте сложили на Калинката, май сте още във миналият!
Я си опреснете албумчето, па сложете една снимка на тази персона , от това десетилетие , поне.
Да ще загубите детската аудитория, ама бива от време на време и да сте "в час"!
Хайде , сполай Ви!
16:35 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
16:51 19.08.2026
18 Една жена каза
17:05 19.08.2026