Калина Андролова: Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори

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Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори.

Самодоволната усмивка на Пулев идва от факта, че от известно време е много близък в кръга „Радев“. Парадоксът е, че Пулев БЪРЗО започва да работи срещу този, който го докарва при Радев, отстранява го, и се подрежда по свой режим.

Това говори за посредствен кариеризъм и класическа неблагодарност.

Пулев се добира до такава близост, че да е министър точно на това министерство и съответно да е част от ръководството на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Този съвет дава РАЗРЕШЕНИЯ и откази за внос и износ на всички продукти, свързани с ОТБРАНАТА, тоест ОРЪЖИЕ, боеприпаси и пр.

И наш Пулев от Пловдив, станал доверено лице на Копринката, е на първа линия в най-отговорния ресор на износ, където взятките са твърде прилични.

Пулев, както се сещаме, няма да е сред освободените след президентските избори. Човекът има задачи. Насадил е в "Лукойл" хора, които нямат представа къде се намират и какво трябва да правят. Новият особен управител, измислен и предложен от Пулев – Евгени Симеонов – води дружеството не към ОЗДРАВЯВАНЕ, а към форми на ИЗТОЧВАНЕ, както обичайно се действа с предприятия, контролирани от държавата в крайно корумпирани територии.

Оперативните задачи са ДА СЕ ИЗТОЧВА рафинерията и толкова! Даже и службите следят отблизо операцията, ама да не влизам в подробности.

Знаем, че службите, подчинени на властта, са много отворени, когато има за вземане.

Те, така да се каже, осъществяват рекет, наблюдавайки ЗА ПРОИЗВОЛ и РАЗПАД на държавно управлявани обекти.

Вместо контрол, осъществяват съпорт, стига да има финансов отговор.

Наистина е време "Лукойл" да се продаде, защото скоро няма да има какво да се продава. Имаше намерение за покупка от американски компании. Но след псевдооздравителната дейността на Евгени Симеонов инвестиционният интерес може и да отслабне.

В крайна сметка ЗАДАЧИТЕ са за това, да се изпълняват, и да се трупат пари по веригата.

Мишето, заместничката, и то е замесено, и то хора избира, и то участва...