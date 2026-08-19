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Калина Андролова: Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори

Калина Андролова: Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори

19 Август, 2026 16:00 1 584 18

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  • мнение

Наистина е време "Лукойл" да се продаде, защото скоро няма да има какво да се продава

Калина Андролова: Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори - 1
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
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Подготвят смени на някои министри, но след президентските избори.

Самодоволната усмивка на Пулев идва от факта, че от известно време е много близък в кръга „Радев“. Парадоксът е, че Пулев БЪРЗО започва да работи срещу този, който го докарва при Радев, отстранява го, и се подрежда по свой режим.

Това говори за посредствен кариеризъм и класическа неблагодарност.

Пулев се добира до такава близост, че да е министър точно на това министерство и съответно да е част от ръководството на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Този съвет дава РАЗРЕШЕНИЯ и откази за внос и износ на всички продукти, свързани с ОТБРАНАТА, тоест ОРЪЖИЕ, боеприпаси и пр.

И наш Пулев от Пловдив, станал доверено лице на Копринката, е на първа линия в най-отговорния ресор на износ, където взятките са твърде прилични.

Пулев, както се сещаме, няма да е сред освободените след президентските избори. Човекът има задачи. Насадил е в "Лукойл" хора, които нямат представа къде се намират и какво трябва да правят. Новият особен управител, измислен и предложен от Пулев – Евгени Симеонов – води дружеството не към ОЗДРАВЯВАНЕ, а към форми на ИЗТОЧВАНЕ, както обичайно се действа с предприятия, контролирани от държавата в крайно корумпирани територии.

Оперативните задачи са ДА СЕ ИЗТОЧВА рафинерията и толкова! Даже и службите следят отблизо операцията, ама да не влизам в подробности.

Знаем, че службите, подчинени на властта, са много отворени, когато има за вземане.

Те, така да се каже, осъществяват рекет, наблюдавайки ЗА ПРОИЗВОЛ и РАЗПАД на държавно управлявани обекти.

Вместо контрол, осъществяват съпорт, стига да има финансов отговор.

Наистина е време "Лукойл" да се продаде, защото скоро няма да има какво да се продава. Имаше намерение за покупка от американски компании. Но след псевдооздравителната дейността на Евгени Симеонов инвестиционният интерес може и да отслабне.

В крайна сметка ЗАДАЧИТЕ са за това, да се изпълняват, и да се трупат пари по веригата.

Мишето, заместничката, и то е замесено, и то хора избира, и то участва...


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русодебил

    9 5 Отговор
    Не може да се продава руската Лукойл! Това си е чист фашизъм!

    Коментиран от #4

    16:03 19.08.2026

  • 2 Амиии

    11 9 Отговор
    то в това правителство, ако си поне малко мислещ, нямаш място там.... Така че, ако има нещо читаво случайно попаднало, ще бъде премахнато та дружинката де би ли да са си чиститчки.

    16:04 19.08.2026

  • 3 Исторически факти

    20 9 Отговор
    Абе, Андролов, кажи си от кое НПО си, та да знам Дали да ти чета статията... Мен много ме кефят едни изследователи от ЦИД... Големи шушляци са, все голечи смешки разправят...

    16:05 19.08.2026

  • 4 На български

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русодебил":

    Лукойл е българска държавна собственост! И не трябва да се продава! Ползите от Лукойл трябва да бъдат изцяло за българската държава.

    Коментиран от #10

    16:06 19.08.2026

  • 5 Българин

    4 9 Отговор
    Как ще източват рафинерията не е много ядно. Освен ако не искат Путин леко да ги ошамари. Радев един път се наслади на тояа удоволствие, след 4 часа чакане пред кабинета на Путин в Сочи. Може пак да иска.

    Коментиран от #6, #7

    16:07 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Македонец

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    И къв е тоя Путин?

    16:08 19.08.2026

  • 8 треска

    14 4 Отговор
    Тази стана и врачка! Добре е си каже на какво гледа

    16:09 19.08.2026

  • 9 Голямо откритие

    11 2 Отговор
    Страхотна новина!
    И тая пенсионерка не спира да се напиня!

    16:12 19.08.2026

  • 10 Русодебил

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "На български":

    Ай стига бе, верно ли е българска собственост?
    Много русодебил в тая територия!

    16:12 19.08.2026

  • 11 Тая КПСС бабка удари дъното

    12 1 Отговор
    Нито изказ, нито логика, едната полит-просветна омраза и остана

    16:13 19.08.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    6 2 Отговор
    Забелязвам, че русодебилите превключиха на друга грамофонна плоча!
    Взеха за омраза да дърдорят. Другите опорки вече не работят.

    16:21 19.08.2026

  • 13 Глупостите на една платена Калинка

    6 1 Отговор
    Нямат край. Чула-недочула, разбрала-недоразбрала.Без доказателства пише жената и има кой да я публикува, дали безплатно, дали не - няма значение. Представят се някакви конспирации, написани в улично-разговорен стил. "ОЗДРАВЯВАНЕ", "ИЗТОЧВАНЕ", "ПРОИЗВОЛ","РАЗПАД" очевидно са опорните думи в писанието и за да не останат незабелязани, Калинката ги е написала с ГОЛЕМИ букви. Накъде върви българската журналистика?

    16:23 19.08.2026

  • 14 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Разбира се, сделката за "Лукойл" тръгна с благословията на Конгреса на САЩ, но, в края на краищата, нашите власти си имат работа с една фирма и няма защо да ѝ се плашат толкова. Но не се намери дори един храбрец, който да каже две ядни думи, за да залъже някак Народа, че не сме най-послушната рая на този свят. И сега гоним Михаля/дрона... Интересът към дреболиите е в природата на нашите властници, те с настървение ги чоплят и могат да умуват безкрайно върху нещо съвършено банално, дори обидно елементарно.

    16:24 19.08.2026

  • 15 Папуц

    9 0 Отговор
    Факти , Вие в кой век живеете?
    Като гледам каква снимка сте сложили на Калинката, май сте още във миналият!
    Я си опреснете албумчето, па сложете една снимка на тази персона , от това десетилетие , поне.
    Да ще загубите детската аудитория, ама бива от време на време и да сте "в час"!
    Хайде , сполай Ви!

    16:35 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    4 0 Отговор
    просташки стил

    16:51 19.08.2026

  • 18 Една жена каза

    2 0 Отговор
    След всички статии, да си смени името! Най и приляга КЛЮКАРКА Андролова. При толкова много предположения и догадки може и КЛЮКАРКА ВРАЧКОВА.

    17:05 19.08.2026