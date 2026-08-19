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Руснаци изтеглят милиарди от банките заради страх от замразяване на депозитите

Руснаци изтеглят милиарди от банките заради страх от замразяване на депозитите

19 Август, 2026 16:24 1 064 47

  • кремъл-
  • депозити-
  • милиарди-
  • банки

Рекорден отлив на кеш е регистриран на фона на засилващите се украински атаки с дронове и нарастващите разходи на Москва за войната

Руснаци изтеглят милиарди от банките заради страх от замразяване на депозитите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Русия се наблюдава рекорден отлив на пари в брой от банковата система, като част от населението изтегля значителни суми заради опасения, че правителството може да замрази или изземе депозити, за да финансира войната срещу Украйна, пише The Washington Post, предава News.bg.

По данни на Руската централна банка през първите две седмици на август са изтеглени близо 286,4 млрд. рубли, или около 3,4 млрд. долара. През юли сумата е достигнала 7,3 млрд. долара, а през юни - над 4,5 млрд. долара.

За първите седем месеца на годината изтеглените средства вече надхвърлят сумата, която руснаците са изтеглили през 2022 г. след началото на инвазията в Украйна.

Пет от седемте най-големи банки в Русия са отчели нетен отлив на депозити на физически лица, посочва Euronews. Най-сериозно е засегната Газпромбанк, която за четири месеца е загубила над 3 млрд. евро, или 10,8% от депозитите си.

Значителни отливи отчитат още Розелкхозбанк, Алфабанк, Совкомбанк и ВТБ. Сбербанк първоначално запазва стабилност, но през юни и юли клиентите ѝ също започват да теглят значителни суми. Изключение прави T-Bank, която отчита увеличение на депозитите с 1,96 млрд. евро.

Тегленията се случват на фона на засилващите се украински атаки с дронове срещу нефтопреработвателни предприятия и логистична инфраструктура в Русия, които допълнително натоварват икономиката.

Според анализатори страховете на руснаците са свързани с два основни риска – възможна дестабилизация на финансовата система вследствие на атаките и евентуално решение на властите да замразят или конфискуват банкови депозити, за да покрият нарастващите военни разходи.

„Това означава, че хората нямат доверие в руската банкова система или във финансовата система. Всичко това е следствие от страха, че правителството може да направи нещо с банковата система, че може да национализира депозитите“, коментира бившият съветник в Руската централна банка Александра Прокопенко.

През 2025 г. на държавата са били прехвърлени частни активи на стойност около 51,5 млрд. евро, пише Washington Post. Сред засегнатите са компании, свързани с руски милиардери.

През юни властите конфискуваха активи за около 7,6 млрд. евро, свързани с милиардера Вадим Мошкович - основател на земеделския холдинг „Русагро“. Той беше арестуван и обвинен в мащабна измама.

В същото време Кремъл продължава да търси допълнителни средства от бизнеса. Президентът Владимир Путин е изисквал от олигарси средства, официално определяни като доброволни „дарения“, като в държавния бюджет до средата на август са постъпили стотици милиарди рубли, посочва Euronews, позовавайки се на „Ведомости“.

Предприятията от отбранителната промишленост пък от години получават кредити от руските банки по нареждане на властите.

През второто тримесечие на 2026 г. от руската банкова система са изтекли над 9,4 млрд. долара, според данни на Централната банка, като големи компании са извеждали средства извън обсега на местните регулатори.

Подобна ситуация имаше и през 2022 г., когато след началото на войната и въвеждането на западните санкции руснаците масово изтегляха пари от банките. Тогава Централната банка временно повиши основната лихва до 20% и въведе капиталов контрол.

Сегашната тенденция обаче се оказва по-продължителна и с по-голям мащаб, посочва Euronews.

Икономическата картина в Русия също се влошава. По данни на Кремъл, които не могат да бъдат независимо потвърдени, руският БВП е нараснал само с 0,3% през първата половина на 2026 г., спрямо 1,2% за същия период на миналата година.

Междувременно Андрей Клепач, главен икономист на държавната корпорация за развитие ВЕБ, беше освободен от длъжност, след като публично постави под въпрос способността на Русия да спечели продължителна война.

„Няма да спечелим надпреварата в тази война на изтощение. Живеем с илюзията, че всичко ще рухне. Това не се случи, нито пък ще се случи. Разходите ни обаче растат“, заяви той през май на икономически форум, организиран от Московската борса.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЕ ОТ БАНКЯ

    9 3 Отговор
    В ЧУВАЛИ И КЮЛЧЕТА.НАЙ-СИГУРНОТО

    Коментиран от #7, #8

    16:30 19.08.2026

  • 2 Има ни пак

    13 7 Отговор
    Масови протести срещу диктатора е изхода от това положение. Иначе икономическото потъване е неизбежно.

    16:30 19.08.2026

  • 3 Това вече се е случвало много пъти

    16 6 Отговор
    в историята на Русия. Ще ви вземат всичките пари.

    Коментиран от #23

    16:31 19.08.2026

  • 4 Леле ,

    8 6 Отговор
    Сега на дрътите партизани от землянките в Габровския Балкан им заминаха спестяванията , в рубли ... 😁

    16:31 19.08.2026

  • 5 И казвам

    3 6 Отговор
    И казвам: Да се не обезсърчавате, много минало, малко останало. Апостолите, които живееха преди 2,000 години, казваха: „Близо е денят Господен“, а това беше преди 2,000 години. Какво търпение имаха те! И пророците, и те също. А сега ние казваме: „Денят Господен е на нашия праг“. Братя, първият звънец е ударил, остават още два! И като ударят последните два звънеца, всичките царства на земята ще бъдат царства на Бялото Братство. И ще има само едно царство на земята, царство, а не република. Царство ще има! Всички хора тогава ще бъдат царе и свещеници на Бога.
    Тия са великите мисли, великите идеи, които бъдещето носи в себе си. Засега имаме още някои мъчнотии, които трябва да преодолеем. Аз ще ви кажа какви мъчнотии са те. Те са известни задачи, които трябва да решите. Друг път ще ви кажа какви задачи има да решавате и трябва да ги решите правилно, разбира се, всеки човек според това, което има – някой повече, някой по-малко!

    Коментиран от #13, #37

    16:31 19.08.2026

  • 6 Могилизацията иде, есента!

    12 5 Отговор
    Руснаците искат да бягат!

    Коментиран от #25

    16:32 19.08.2026

  • 7 Оооо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "НИЕ ОТ БАНКЯ":

    Това изобщо не помага, когато хазяина ти е бай Ставри.

    16:33 19.08.2026

  • 8 Румбата

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "НИЕ ОТ БАНКЯ":

    Аз ще си купя скромно - Москвич 3 .

    16:33 19.08.2026

  • 9 Хахахахаха

    6 11 Отговор
    Чакай бе, нали руснаците фалираха, нямат пари хахаха, как ги теглят тея милиарди хахахахах, смешни укри всеки ден си противоречат хахахаха, а истината Украйна загива

    16:33 19.08.2026

  • 10 или около 3,4 млрд. долара

    8 10 Отговор
    при 140 милиона население в Русия или около 20$ на човек


    смешкофци с поредните пропагандни кьор фишеци
    тез бъркат с нормално теглене на пари особено през отпускарския сезон лятото

    16:33 19.08.2026

  • 11 Нормално

    7 4 Отговор
    Усещат накъде отива всичко.
    Поредния разпад на остатъците от предходния предстои. Този път ще е пълен, а не частичен обаче.

    16:35 19.08.2026

  • 12 Анти бакшиш

    11 2 Отговор
    най-големия гл пак във Вселаната Владимир Псулер

    16:36 19.08.2026

  • 13 Усмихнат

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "И казвам":

    Проветри си главата. Махай я чат, пат тая калимявка. Профилактично.

    16:37 19.08.2026

  • 14 СВО 1 637 дни РЕЗИЛ

    10 2 Отговор
    В същото време, руските банки са ускорили процеса на съкращаване на своите физически мрежи - според данни на ЦБ на Русия, анализирани от вестник „Известия“, в периода от януари до август 2026 г. кредитните институции са закрили 1370 офиса. Толкова бърз темп на закриване на клонове през първите осем месеца на годината не е наблюдаван напоследък – предишният пик е бил 894 закрити офиса през 2021 г. За сравнение, най-значителното свиване на банковите мрежи е отчетено през 2021 и 2022 г., когато кредитните институции закриват съответно 1588 и 1631 офиса. Въпреки това, броят на закритите офиси само през първата част на 2026 г. вече се доближава до тези стойности.

    От началото на годината банките закриват средно по около 196 клона на месец. Това е приблизително двойно повече спрямо предходната година и представлява най-високото ниво от поне седем години насам. Ако настоящите тенденции се запазят, броят на закритите офиси може да надхвърли 2000 до края на 2026 г., достигайки исторически връх.

    Коментиран от #18

    16:38 19.08.2026

  • 15 каПУТИкИНчо

    6 0 Отговор
    Голяма работа - ще напечатаме нови.

    16:39 19.08.2026

  • 16 Госбанка

    10 2 Отговор
    Ако много теглят, усилваме печатането на рубли и със суперинфлация пак ще им одерем кожата.
    Руснаците са обречени

    16:39 19.08.2026

  • 17 скептик

    2 5 Отговор
    Защо ли си мисля, че хората показват какво мислят за цифровата рубла и старта и от 1 септември? Както са тръгнали да форсират цифровото евро и в Европа ни чака същото. Да се стягат банките и да го бойкотират, че ще ги остави без работа и пари, така както гласят ИИ да редуцира хората поне до милиард, като ги направи с отпаднала необходимост.

    16:39 19.08.2026

  • 18 СВО 1 637 дни РЕЗИЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "СВО 1 637 дни РЕЗИЛ":

    Освен това крайният брой закрити обекти може да се окаже дори по-голям. През май и юни темпът на свиване на банковите мрежи е бил с около една трета по-висок от средния за предходните месеци.
    Дмитрий Грицкевич, ръководител на отдел „Анализ на банковия и финансовия пазар“ в PSB, отдава тази тенденция най-вече на промените в поведението на клиентите. Повечето ежедневни банкови операции вече могат да се извършват дистанционно чрез мобилни приложения и онлайн услуги, докато необходимостта от посещение на банкови клонове остава ограничена предимно до специфични сложни трансакции и операции с пари в брой.

    Разрастването на дигиталните канали, Системата за бързи плащания и финансовите платформи постепенно намалява търсенето на традиционни банкови клонове, отбеляза Иля Ларин, водещ анализатор по рейтингите на кредитни институции в агенция „Експерт РА“. Според него много от офисите, създадени във време, когато клиентите разчитаха предимно на обслужване на място, вече не са рентабилни, което подтиква банките да оптимизират разходите за поддържане на клоновите си мрежи.

    16:41 19.08.2026

  • 19 царство

    2 0 Отговор
    Царство преведено от стар български означава държава.

    16:44 19.08.2026

  • 20 Държавна политика е това

    3 3 Отговор
    парите в брой в банковата система да се намаляват. Намалява се кредитирането и се намалява инфлацията. 10 хляба руснака на ден няма да може да изяде и кеш да има от депозита си

    16:46 19.08.2026

  • 21 нетен отлив на депозити на физически

    2 3 Отговор
    лица от банките е изключително здравословно за бюджета и държавата.

    16:48 19.08.2026

  • 22 да питам

    4 3 Отговор
    Рузката банкова система с долари ли работи ?!

    16:49 19.08.2026

  • 23 Соломон

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това вече се е случвало много пъти":

    Помним как САЩ прати безвъзмезно хиляди тонове помощ във вид на пилешки бутчета.А власта ги продаде на бедните и изгладнели като кучета руснаци

    16:51 19.08.2026

  • 24 Никога за руската

    5 0 Отговор
    банкова система депозитите на обикновенните граждани не са били важни.

    16:52 19.08.2026

  • 25 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Могилизацията иде, есента!":

    Вече няма къде да избягат.Дори и до съседен Беларус

    16:52 19.08.2026

  • 26 Измислете..

    2 2 Отговор
    ....нещо по реално, че нещо не се връзва. Страх ги е и теглят, оти щели....но иначе никой не ги спира да теглят. Ако не ги теглят, с какво ще ни баламосвате, че не гласно им забраняват ли....

    16:53 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РанЪЪ

    0 0 Отговор
    Хи хи хи
    волoдiмiр
    за шаранюрдеците да има кво да кълвЪт...........

    16:54 19.08.2026

  • 29 Крепостен руZнак

    6 0 Отговор
    Откакто съществува Матушката ,крепостните винаги живеем в стрес, мизерия, дефицити, опашки и само ни ползват за Груз 200.
    Мъката ни е безкрайна, а най обиднотое ,че страната ни има най големите богатства в света, но само за царя и неговите боляри.

    16:54 19.08.2026

  • 30 604

    0 2 Отговор
    Баш на ела мисиркоувъ съ казали кой колко и кво е изтеглил...я пътя...

    16:55 19.08.2026

  • 31 От руската банкова система са изтекли

    2 1 Отговор
    9,4 млрд. долара щото са решили Евровизия да финансират вероятно. За туй

    16:57 19.08.2026

  • 32 сноян георгиев

    2 0 Отговор
    казал сам оште 2014 година че раccия ште фалира до няколко месеца.

    16:58 19.08.2026

  • 33 Банките са частни

    1 2 Отговор
    Пука му на Путин за тях. По малко депозити, по малка е и държавната гаранция по тези депозити на гражданите

    16:59 19.08.2026

  • 34 За справка

    1 1 Отговор
    9,4 млрд. долара руските туристи и студенти само във Великобритания оставяха !!!

    17:02 19.08.2026

  • 35 Соломон

    3 0 Отговор
    В Москва генерал-лейтенант Сергей Кобилаш, командир на руските военновъздушни сили, случайно падна от прозорец.

    17:03 19.08.2026

  • 36 Теглят рубли

    0 0 Отговор
    Значи имат доверие в рублата хората .

    Коментиран от #45

    17:04 19.08.2026

  • 37 Петър Дънов

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "И казвам":

    Петър Дънов: Рекох: Всички трябва да се молят, да станат проводници, да дойде Божието Благословение. Казват: "Кой ще победи?"- Ония хора, които носят Любовта- те ще победят. Рекох ,че този порядък, който сега съществува на Земята, няма прах от него да остане. Аз ви казвам, че "свършекът на света" се изразява в едно чистене на старото човечество. Свършекът на света се извършва от един период от 45 години. Този период е започнал от 1900г, и ще завърши в 1945г. От 1945 г, започва друг период, който ще трае също 45 години до 1990 г. След този период има кратка почивка до 1999. След това ще дойде Новия период с още по- страшна диктатура, която има да дойде. Тя също ще трае 45 години. За нея се говори в откровението на Йона, гл 21,ст.8: " А колкото за страхливците, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци , тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел."
    Трета световна война няма да има.
    От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще дойде обединението.
    Христос няма да се разпъне, но това Слово ще влезе в готовите човеци. От петте континента ще дойдат през България да се благословят.
    Няма да ходите да проповядвате моето Учение. Те сами ще дойдат да ви търсят, защото в света ще настъпи духовен глад. По етера ще предават моето Учение.

    Коментиран от #40

    17:07 19.08.2026

  • 38 Русия продава злато

    1 0 Отговор
    на гражданите си. Кво умувате се чудя. От депозити през злато и директно в бюджета. Ама я вие се пробвайте 3 кила злато от БНБ да купите и да ви видя дали ще ви се получи. Нали четохте вчера че Русия продавала много злато щото така било и унака. Ама не ви написаха на кой точно го продава нали? ...

    17:08 19.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Структурата и глобалният обхват

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Петър Дънов":

    Структурата и глобалният обхват на Pax Americana често са били сравнявани с Римската империя, като учени и критици спорят дали тя представлява съвременен "Нов Рим" – рамка, която е предизвикала значителен академичен дискурс за природата на американския империализъм. Збигнев Бжежински направи изразително обобщение на военната основа на Pax Americana малко след униполярния момент:
    За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.

    17:10 19.08.2026

  • 41 Идиот по Гогол

    1 0 Отговор
    Братя и сестри россияни,
    Родина Маты зовет! Спестявайте в руски банки. Доларите са за тапети. Рублата е обезпечена със злато и всички ресурси на Русия.
    Български копейки,
    Спестявайте в РосБанк, СберБанк, КолхозБанк и всякакви руски активи. Ние сме стабилни! Победа за нами :)

    17:10 19.08.2026

  • 42 Копейка

    1 0 Отговор
    Кибрит, свещи ,сол и сапун се запасяват братушките ни.Костя трябва да организира помощи за нашите братя.

    17:12 19.08.2026

  • 43 По рано днес:

    3 0 Отговор
    Е, ще " дарят " руските олигарски един - два пъти Путин, да запълнят отчасти дупката в бюджета, но:

    1. войната гълта парите със страшна сила и ефектът е временен и несъществен.
    2. гражданската икономика на Русия се срива и приходите на олигарските падат. Парите за " дарения " свършват.
    3. Путин иска още! Какъв вариант имат олигарсите, да даряват и да свиват разходи за заплати, за технологии и т.н или да изнасят парите навън и да напускат Русия? И двата варианта са лоши за тях!
    И статистиката потеърждава:
    Да, износът на капитали (изтичането на капитали) от Русия бележи нов рекорден и безпрецедентен пик през последните месеци на 2026 г.. След затягането на международните санкции, опасенията от икономическа нестабилност и слуховете за нови строги мерки в страната, руските граждани и бизнес масово изтеглят спестяванията си извън руската финансова система.

    17:13 19.08.2026

  • 44 Интереса на частните банки мушмули

    0 2 Отговор
    Не е точно държавният интерес да ви кажа. Отново ви будалосват с дивотии. Понякога дори е в интерес на държавата определени банки да фалират...

    17:13 19.08.2026

  • 45 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Теглят рубли":

    Теглят и яко обръщат в $ и €,£....Руснаците са си кръстили сами рублите в деревянная рубла.

    17:16 19.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 дядо дръмпир-няма апетит

    0 0 Отговор
    След продажбата на Злато ,ще последват и блокиране на парите в банките!Не са го открили просиянците този метод.Още Балзак и Мопасан са го описалиВ бг при фалита на банките96г какво беше....Държавата източи парите и фалира банките.Като беше сложила свои марионетки на директорските постове..после същите станаха служители на другите "Нови" банки....Същото е и с КТБ.Държавата плащаше на от МВР и МНО ,а хитрия директор и той прибра и накрая фалираха на бързо и виновни няма , а държавата се оглежда да удари още нещо....

    17:22 19.08.2026

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