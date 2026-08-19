Руснаци изтеглят милиарди от банките заради страх от замразяване на депозитите

В Русия се наблюдава рекорден отлив на пари в брой от банковата система, като част от населението изтегля значителни суми заради опасения, че правителството може да замрази или изземе депозити, за да финансира войната срещу Украйна, пише The Washington Post, предава News.bg.

По данни на Руската централна банка през първите две седмици на август са изтеглени близо 286,4 млрд. рубли, или около 3,4 млрд. долара. През юли сумата е достигнала 7,3 млрд. долара, а през юни - над 4,5 млрд. долара.

За първите седем месеца на годината изтеглените средства вече надхвърлят сумата, която руснаците са изтеглили през 2022 г. след началото на инвазията в Украйна.

Пет от седемте най-големи банки в Русия са отчели нетен отлив на депозити на физически лица, посочва Euronews. Най-сериозно е засегната Газпромбанк, която за четири месеца е загубила над 3 млрд. евро, или 10,8% от депозитите си.

Значителни отливи отчитат още Розелкхозбанк, Алфабанк, Совкомбанк и ВТБ. Сбербанк първоначално запазва стабилност, но през юни и юли клиентите ѝ също започват да теглят значителни суми. Изключение прави T-Bank, която отчита увеличение на депозитите с 1,96 млрд. евро.

Тегленията се случват на фона на засилващите се украински атаки с дронове срещу нефтопреработвателни предприятия и логистична инфраструктура в Русия, които допълнително натоварват икономиката.

Според анализатори страховете на руснаците са свързани с два основни риска – възможна дестабилизация на финансовата система вследствие на атаките и евентуално решение на властите да замразят или конфискуват банкови депозити, за да покрият нарастващите военни разходи.

„Това означава, че хората нямат доверие в руската банкова система или във финансовата система. Всичко това е следствие от страха, че правителството може да направи нещо с банковата система, че може да национализира депозитите“, коментира бившият съветник в Руската централна банка Александра Прокопенко.

През 2025 г. на държавата са били прехвърлени частни активи на стойност около 51,5 млрд. евро, пише Washington Post. Сред засегнатите са компании, свързани с руски милиардери.

През юни властите конфискуваха активи за около 7,6 млрд. евро, свързани с милиардера Вадим Мошкович - основател на земеделския холдинг „Русагро“. Той беше арестуван и обвинен в мащабна измама.

В същото време Кремъл продължава да търси допълнителни средства от бизнеса. Президентът Владимир Путин е изисквал от олигарси средства, официално определяни като доброволни „дарения“, като в държавния бюджет до средата на август са постъпили стотици милиарди рубли, посочва Euronews, позовавайки се на „Ведомости“.

Предприятията от отбранителната промишленост пък от години получават кредити от руските банки по нареждане на властите.

През второто тримесечие на 2026 г. от руската банкова система са изтекли над 9,4 млрд. долара, според данни на Централната банка, като големи компании са извеждали средства извън обсега на местните регулатори.

Подобна ситуация имаше и през 2022 г., когато след началото на войната и въвеждането на западните санкции руснаците масово изтегляха пари от банките. Тогава Централната банка временно повиши основната лихва до 20% и въведе капиталов контрол.

Сегашната тенденция обаче се оказва по-продължителна и с по-голям мащаб, посочва Euronews.

Икономическата картина в Русия също се влошава. По данни на Кремъл, които не могат да бъдат независимо потвърдени, руският БВП е нараснал само с 0,3% през първата половина на 2026 г., спрямо 1,2% за същия период на миналата година.

Междувременно Андрей Клепач, главен икономист на държавната корпорация за развитие ВЕБ, беше освободен от длъжност, след като публично постави под въпрос способността на Русия да спечели продължителна война.

„Няма да спечелим надпреварата в тази война на изтощение. Живеем с илюзията, че всичко ще рухне. Това не се случи, нито пък ще се случи. Разходите ни обаче растат“, заяви той през май на икономически форум, организиран от Московската борса.