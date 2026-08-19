Руснаци изтеглят милиарди от банките заради страх от замразяване на депозитите

В Русия се наблюдава рекорден отлив на пари в брой от банковата система, като част от населението изтегля значителни суми заради опасения, че правителството може да замрази или изземе депозити, за да финансира войната срещу Украйна, пише The Washington Post, предава News.bg.
По данни на Руската централна банка през първите две седмици на август са изтеглени близо 286,4 млрд. рубли, или около 3,4 млрд. долара. През юли сумата е достигнала 7,3 млрд. долара, а през юни - над 4,5 млрд. долара.
За първите седем месеца на годината изтеглените средства вече надхвърлят сумата, която руснаците са изтеглили през 2022 г. след началото на инвазията в Украйна.
Пет от седемте най-големи банки в Русия са отчели нетен отлив на депозити на физически лица, посочва Euronews. Най-сериозно е засегната Газпромбанк, която за четири месеца е загубила над 3 млрд. евро, или 10,8% от депозитите си.
Значителни отливи отчитат още Розелкхозбанк, Алфабанк, Совкомбанк и ВТБ. Сбербанк първоначално запазва стабилност, но през юни и юли клиентите ѝ също започват да теглят значителни суми. Изключение прави T-Bank, която отчита увеличение на депозитите с 1,96 млрд. евро.
Тегленията се случват на фона на засилващите се украински атаки с дронове срещу нефтопреработвателни предприятия и логистична инфраструктура в Русия, които допълнително натоварват икономиката.
Според анализатори страховете на руснаците са свързани с два основни риска – възможна дестабилизация на финансовата система вследствие на атаките и евентуално решение на властите да замразят или конфискуват банкови депозити, за да покрият нарастващите военни разходи.
„Това означава, че хората нямат доверие в руската банкова система или във финансовата система. Всичко това е следствие от страха, че правителството може да направи нещо с банковата система, че може да национализира депозитите“, коментира бившият съветник в Руската централна банка Александра Прокопенко.
През 2025 г. на държавата са били прехвърлени частни активи на стойност около 51,5 млрд. евро, пише Washington Post. Сред засегнатите са компании, свързани с руски милиардери.
През юни властите конфискуваха активи за около 7,6 млрд. евро, свързани с милиардера Вадим Мошкович - основател на земеделския холдинг „Русагро“. Той беше арестуван и обвинен в мащабна измама.
В същото време Кремъл продължава да търси допълнителни средства от бизнеса. Президентът Владимир Путин е изисквал от олигарси средства, официално определяни като доброволни „дарения“, като в държавния бюджет до средата на август са постъпили стотици милиарди рубли, посочва Euronews, позовавайки се на „Ведомости“.
Предприятията от отбранителната промишленост пък от години получават кредити от руските банки по нареждане на властите.
През второто тримесечие на 2026 г. от руската банкова система са изтекли над 9,4 млрд. долара, според данни на Централната банка, като големи компании са извеждали средства извън обсега на местните регулатори.
Подобна ситуация имаше и през 2022 г., когато след началото на войната и въвеждането на западните санкции руснаците масово изтегляха пари от банките. Тогава Централната банка временно повиши основната лихва до 20% и въведе капиталов контрол.
Сегашната тенденция обаче се оказва по-продължителна и с по-голям мащаб, посочва Euronews.
Икономическата картина в Русия също се влошава. По данни на Кремъл, които не могат да бъдат независимо потвърдени, руският БВП е нараснал само с 0,3% през първата половина на 2026 г., спрямо 1,2% за същия период на миналата година.
Междувременно Андрей Клепач, главен икономист на държавната корпорация за развитие ВЕБ, беше освободен от длъжност, след като публично постави под въпрос способността на Русия да спечели продължителна война.
„Няма да спечелим надпреварата в тази война на изтощение. Живеем с илюзията, че всичко ще рухне. Това не се случи, нито пък ще се случи. Разходите ни обаче растат“, заяви той през май на икономически форум, организиран от Московската борса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НИЕ ОТ БАНКЯ
Коментиран от #7, #8
16:30 19.08.2026
2 Има ни пак
16:30 19.08.2026
3 Това вече се е случвало много пъти
Коментиран от #23
16:31 19.08.2026
4 Леле ,
16:31 19.08.2026
5 И казвам
Тия са великите мисли, великите идеи, които бъдещето носи в себе си. Засега имаме още някои мъчнотии, които трябва да преодолеем. Аз ще ви кажа какви мъчнотии са те. Те са известни задачи, които трябва да решите. Друг път ще ви кажа какви задачи има да решавате и трябва да ги решите правилно, разбира се, всеки човек според това, което има – някой повече, някой по-малко!
Коментиран от #13, #37
16:31 19.08.2026
6 Могилизацията иде, есента!
Коментиран от #25
16:32 19.08.2026
7 Оооо
До коментар #1 от "НИЕ ОТ БАНКЯ":Това изобщо не помага, когато хазяина ти е бай Ставри.
16:33 19.08.2026
8 Румбата
До коментар #1 от "НИЕ ОТ БАНКЯ":Аз ще си купя скромно - Москвич 3 .
16:33 19.08.2026
9 Хахахахаха
16:33 19.08.2026
10 или около 3,4 млрд. долара
смешкофци с поредните пропагандни кьор фишеци
тез бъркат с нормално теглене на пари особено през отпускарския сезон лятото
16:33 19.08.2026
11 Нормално
Поредния разпад на остатъците от предходния предстои. Този път ще е пълен, а не частичен обаче.
16:35 19.08.2026
12 Анти бакшиш
16:36 19.08.2026
13 Усмихнат
До коментар #5 от "И казвам":Проветри си главата. Махай я чат, пат тая калимявка. Профилактично.
16:37 19.08.2026
14 СВО 1 637 дни РЕЗИЛ
От началото на годината банките закриват средно по около 196 клона на месец. Това е приблизително двойно повече спрямо предходната година и представлява най-високото ниво от поне седем години насам. Ако настоящите тенденции се запазят, броят на закритите офиси може да надхвърли 2000 до края на 2026 г., достигайки исторически връх.
Коментиран от #18
16:38 19.08.2026
15 каПУТИкИНчо
16:39 19.08.2026
16 Госбанка
Руснаците са обречени
16:39 19.08.2026
17 скептик
16:39 19.08.2026
18 СВО 1 637 дни РЕЗИЛ
До коментар #14 от "СВО 1 637 дни РЕЗИЛ":Освен това крайният брой закрити обекти може да се окаже дори по-голям. През май и юни темпът на свиване на банковите мрежи е бил с около една трета по-висок от средния за предходните месеци.
Дмитрий Грицкевич, ръководител на отдел „Анализ на банковия и финансовия пазар“ в PSB, отдава тази тенденция най-вече на промените в поведението на клиентите. Повечето ежедневни банкови операции вече могат да се извършват дистанционно чрез мобилни приложения и онлайн услуги, докато необходимостта от посещение на банкови клонове остава ограничена предимно до специфични сложни трансакции и операции с пари в брой.
Разрастването на дигиталните канали, Системата за бързи плащания и финансовите платформи постепенно намалява търсенето на традиционни банкови клонове, отбеляза Иля Ларин, водещ анализатор по рейтингите на кредитни институции в агенция „Експерт РА“. Според него много от офисите, създадени във време, когато клиентите разчитаха предимно на обслужване на място, вече не са рентабилни, което подтиква банките да оптимизират разходите за поддържане на клоновите си мрежи.
16:41 19.08.2026
19 царство
16:44 19.08.2026
20 Държавна политика е това
16:46 19.08.2026
21 нетен отлив на депозити на физически
16:48 19.08.2026
22 да питам
16:49 19.08.2026
23 Соломон
До коментар #3 от "Това вече се е случвало много пъти":Помним как САЩ прати безвъзмезно хиляди тонове помощ във вид на пилешки бутчета.А власта ги продаде на бедните и изгладнели като кучета руснаци
16:51 19.08.2026
24 Никога за руската
16:52 19.08.2026
25 Соломон
До коментар #6 от "Могилизацията иде, есента!":Вече няма къде да избягат.Дори и до съседен Беларус
16:52 19.08.2026
26 Измислете..
16:53 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 РанЪЪ
волoдiмiр
за шаранюрдеците да има кво да кълвЪт...........
16:54 19.08.2026
29 Крепостен руZнак
Мъката ни е безкрайна, а най обиднотое ,че страната ни има най големите богатства в света, но само за царя и неговите боляри.
16:54 19.08.2026
30 604
16:55 19.08.2026
31 От руската банкова система са изтекли
16:57 19.08.2026
32 сноян георгиев
16:58 19.08.2026
33 Банките са частни
16:59 19.08.2026
34 За справка
17:02 19.08.2026
35 Соломон
17:03 19.08.2026
36 Теглят рубли
Коментиран от #45
17:04 19.08.2026
37 Петър Дънов
До коментар #5 от "И казвам":Петър Дънов: Рекох: Всички трябва да се молят, да станат проводници, да дойде Божието Благословение. Казват: "Кой ще победи?"- Ония хора, които носят Любовта- те ще победят. Рекох ,че този порядък, който сега съществува на Земята, няма прах от него да остане. Аз ви казвам, че "свършекът на света" се изразява в едно чистене на старото човечество. Свършекът на света се извършва от един период от 45 години. Този период е започнал от 1900г, и ще завърши в 1945г. От 1945 г, започва друг период, който ще трае също 45 години до 1990 г. След този период има кратка почивка до 1999. След това ще дойде Новия период с още по- страшна диктатура, която има да дойде. Тя също ще трае 45 години. За нея се говори в откровението на Йона, гл 21,ст.8: " А колкото за страхливците, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци , тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел."
Трета световна война няма да има.
От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще дойде обединението.
Христос няма да се разпъне, но това Слово ще влезе в готовите човеци. От петте континента ще дойдат през България да се благословят.
Няма да ходите да проповядвате моето Учение. Те сами ще дойдат да ви търсят, защото в света ще настъпи духовен глад. По етера ще предават моето Учение.
Коментиран от #40
17:07 19.08.2026
38 Русия продава злато
17:08 19.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Структурата и глобалният обхват
До коментар #37 от "Петър Дънов":Структурата и глобалният обхват на Pax Americana често са били сравнявани с Римската империя, като учени и критици спорят дали тя представлява съвременен "Нов Рим" – рамка, която е предизвикала значителен академичен дискурс за природата на американския империализъм. Збигнев Бжежински направи изразително обобщение на военната основа на Pax Americana малко след униполярния момент:
За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.
17:10 19.08.2026
41 Идиот по Гогол
Родина Маты зовет! Спестявайте в руски банки. Доларите са за тапети. Рублата е обезпечена със злато и всички ресурси на Русия.
Български копейки,
Спестявайте в РосБанк, СберБанк, КолхозБанк и всякакви руски активи. Ние сме стабилни! Победа за нами :)
17:10 19.08.2026
42 Копейка
17:12 19.08.2026
43 По рано днес:
1. войната гълта парите със страшна сила и ефектът е временен и несъществен.
2. гражданската икономика на Русия се срива и приходите на олигарските падат. Парите за " дарения " свършват.
3. Путин иска още! Какъв вариант имат олигарсите, да даряват и да свиват разходи за заплати, за технологии и т.н или да изнасят парите навън и да напускат Русия? И двата варианта са лоши за тях!
И статистиката потеърждава:
Да, износът на капитали (изтичането на капитали) от Русия бележи нов рекорден и безпрецедентен пик през последните месеци на 2026 г.. След затягането на международните санкции, опасенията от икономическа нестабилност и слуховете за нови строги мерки в страната, руските граждани и бизнес масово изтеглят спестяванията си извън руската финансова система.
17:13 19.08.2026
44 Интереса на частните банки мушмули
17:13 19.08.2026
45 Ха ха
До коментар #36 от "Теглят рубли":Теглят и яко обръщат в $ и €,£....Руснаците са си кръстили сами рублите в деревянная рубла.
17:16 19.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 дядо дръмпир-няма апетит
17:22 19.08.2026