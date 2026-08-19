Панчугов: 100 дни - повече публични послания, отколкото някакви реални действия

Изминалите 100 дни на управлението на "Прогресивна България" бяха доминирани повече от публичните послания, отколкото от някакви реални действия. Правителство на Румен Радев опита да убеди българските граждани, че прави нещо по основните обещания, отправени през кампанията, но за добро или за лошо като че ли конкретни резултати от тези действия към този момент липсват. Това коментира пред БНР политологът Христо Панчугов.
По думите му акцията за т.нар. "справедливи цени" не доведе нито до изяснявано какво е справедлива цена, нито как можа да бъде регулирана тя. Кампанията не се отрази на поскъпването и на инфлацията в България.
Борбата с олигархията остана обща тема без повече конкретика.
Поне в края на тези 100 дни правителство все пак излезе с управленска програма. В нея се забелязват две крайности: от една страна, има изключително конкретни неща, които пак не стават ясни как ще бъдат постигнати –например идеята всяко училище да използва изкуствен интелект в обучението; и твърде общи и пожелателни цели, като например България да отстоява националните си интереси в преговорите за многогодишна финансова рамка към Европейския съюз, без тези национални интереси да бъдат дефинирани някъде в управленската програма, посочи той.
Мисля, че има една-единствена линия и тя е вътрешнополитическата. В опит да изглежда добре пред електората на "Прогресивна България" в много отношения външната политика става заложник, смята Панчугов.
Виждаме откровено разминаване в позициите на премиера и съпартийците му, които в България казват едно, а извън страната се държат по друг начин. Премиерът инвестира изключително много време в това да ни убеди колко е сложната геополитическа ситуация, но не полага никакво усилие да ни представи как смята той да навигира. Това оставя за пореден път усещането за хаос, безпътица и обслужване на чужди външнополитически интереси, коментира още политологът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румбесто Радевара
16:18 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 тиквата съм
повече публични послания кат
че няма нас да ни закачат да връщаме пари от
сдружението на общ поръчкари и чекмеджари
и заблудените гласоподаватели ще плащат масрафа ни
16:23 19.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Има ни пак
16:26 19.08.2026
7 100 ДНИ ТИШИНА
16:26 19.08.2026
8 Сатана Z
16:26 19.08.2026
9 Как така бе, Панчугов
Коментиран от #13
16:27 19.08.2026
10 идиоти вън
Коментиран от #15
16:31 19.08.2026
11 ДАСКАЛ ГЕНЧО
16:33 19.08.2026
12 Сатана Z
Този тип е изпълнен със злоба и реваншизъм и незнам защо на такива им се дава медийно внимание?
Те затова спешно е нужен закон за агентите на чуждо влияние в България и тяхното финансиране .
16:33 19.08.2026
13 Объркал си се
До коментар #9 от "Как така бе, Панчугов":Бойко Рашков от ПП е Дамаджан .Милионер в евро и имоти като служител с държавна заплата
16:35 19.08.2026
14 "Кочина"
Мани, беги.
16:37 19.08.2026
15 Ако Беше !
До коментар #10 от "идиоти вън":Щеше да Започне със Законодателството !
Което Позволява !
Да се Случи Всичко Онова !
До Сега !
16:40 19.08.2026
16 То не е от сега бре
16:40 19.08.2026
17 Евровизия бре
16:43 19.08.2026
18 Родопски
17:08 19.08.2026