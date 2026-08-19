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Панчугов: 100 дни - повече публични послания, отколкото някакви реални действия

Панчугов: 100 дни - повече публични послания, отколкото някакви реални действия

19 Август, 2026 16:16 615 18

  • христо панчугов-
  • обещания-
  • правителство-
  • румен радев

Премиерът инвестира изключително много време в това да ни убеди колко е сложната геополитическа ситуация, но не полага никакво усилие да ни представи как смята той да навигира. Това оставя за пореден път усещането за хаос, безпътица и обслужване на чужди външнополитически интереси

Панчугов: 100 дни - повече публични послания, отколкото някакви реални действия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изминалите 100 дни на управлението на "Прогресивна България" бяха доминирани повече от публичните послания, отколкото от някакви реални действия. Правителство на Румен Радев опита да убеди българските граждани, че прави нещо по основните обещания, отправени през кампанията, но за добро или за лошо като че ли конкретни резултати от тези действия към този момент липсват. Това коментира пред БНР политологът Христо Панчугов.

По думите му акцията за т.нар. "справедливи цени" не доведе нито до изяснявано какво е справедлива цена, нито как можа да бъде регулирана тя. Кампанията не се отрази на поскъпването и на инфлацията в България.

Борбата с олигархията остана обща тема без повече конкретика.

Поне в края на тези 100 дни правителство все пак излезе с управленска програма. В нея се забелязват две крайности: от една страна, има изключително конкретни неща, които пак не стават ясни как ще бъдат постигнати –например идеята всяко училище да използва изкуствен интелект в обучението; и твърде общи и пожелателни цели, като например България да отстоява националните си интереси в преговорите за многогодишна финансова рамка към Европейския съюз, без тези национални интереси да бъдат дефинирани някъде в управленската програма, посочи той.

Мисля, че има една-единствена линия и тя е вътрешнополитическата. В опит да изглежда добре пред електората на "Прогресивна България" в много отношения външната политика става заложник, смята Панчугов.

Виждаме откровено разминаване в позициите на премиера и съпартийците му, които в България казват едно, а извън страната се държат по друг начин. Премиерът инвестира изключително много време в това да ни убеди колко е сложната геополитическа ситуация, но не полага никакво усилие да ни представи как смята той да навигира. Това оставя за пореден път усещането за хаос, безпътица и обслужване на чужди външнополитически интереси, коментира още политологът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румбесто Радевара

    9 4 Отговор
    Няма нищо Панчуга, продължаваме промяната!

    16:18 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тиквата съм

    9 0 Отговор
    така е пачунга
    повече публични послания кат
    че няма нас да ни закачат да връщаме пари от
    сдружението на общ поръчкари и чекмеджари
    и заблудените гласоподаватели ще плащат масрафа ни

    16:23 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Има ни пак

    11 4 Отговор
    Аман от критикари. И все можещи всезнайковци. Ами тогава да се върне ББ и заедно с голямото Д да управляват. Тогава вече всичко ще е наред. Тия политолози въобще не се замислят, че зад тези управляващи стоят милион и четиристотин хиляди българи. Поне малко от малко да уважават поне тях. И докато не се смени ВСС така ще бъде.

    16:26 19.08.2026

  • 7 100 ДНИ ТИШИНА

    10 2 Отговор
    И ВАКАНЦИЯ.ОБАЧЕ ВСИЧКИ АНАЛИЗАТОРИ СА КАТО ДОСАДНИ МУХИ И НЕ ИСКАТ ДА ОСВОБОДЯТ ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ.И ВСЕ ТЪРСЯТ ИНТРИГА КЪДЕТО НЯМА

    16:26 19.08.2026

  • 8 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Ще чета коментарите под жълтата статия.

    16:26 19.08.2026

  • 9 Как така бе, Панчугов

    6 4 Отговор
    Дамаджанаджиев вчера каза, че са преборили олигархията!

    Коментиран от #13

    16:27 19.08.2026

  • 10 идиоти вън

    8 4 Отговор
    Не съм гласувал за ПБ! Като гледам атаките от майкопродажниците и далавераджиите, явно Радев е на верен път, подкрепа!!!!

    Коментиран от #15

    16:31 19.08.2026

  • 11 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 2 Отговор
    този незнайковец, ако не си плаща ще го забравят.

    16:33 19.08.2026

  • 12 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Не забравяйте,че лицето Христо Панчугов е професионален СДСраст и в последствие преподавател Политически науки“ в АОНСО на Соросоидите :Нов български университет (НБУ)
    Този тип е изпълнен със злоба и реваншизъм и незнам защо на такива им се дава медийно внимание?
    Те затова спешно е нужен закон за агентите на чуждо влияние в България и тяхното финансиране .

    16:33 19.08.2026

  • 13 Объркал си се

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Как така бе, Панчугов":

    Бойко Рашков от ПП е Дамаджан .Милионер в евро и имоти като служител с държавна заплата

    16:35 19.08.2026

  • 14 "Кочина"

    3 0 Отговор
    стана "нецензурна дума"!
    Мани, беги.

    16:37 19.08.2026

  • 15 Ако Беше !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "идиоти вън":

    Щеше да Започне със Законодателството !

    Което Позволява !

    Да се Случи Всичко Онова !

    До Сега !

    16:40 19.08.2026

  • 16 То не е от сега бре

    3 0 Отговор
    усещането за хаос, безпътица и обслужване на чужди външнополитически интереси е от 37 години ...

    16:40 19.08.2026

  • 17 Евровизия бре

    1 0 Отговор
    Другото не е важно. Вертикалните коридори и космодрума бай Конур натю във Враждебна

    16:43 19.08.2026

  • 18 Родопски

    0 0 Отговор
    Аз зная какво е пънчуга, но не зная какво е панчуга.

    17:08 19.08.2026

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