Панчугов: 100 дни - повече публични послания, отколкото някакви реални действия

Изминалите 100 дни на управлението на "Прогресивна България" бяха доминирани повече от публичните послания, отколкото от някакви реални действия. Правителство на Румен Радев опита да убеди българските граждани, че прави нещо по основните обещания, отправени през кампанията, но за добро или за лошо като че ли конкретни резултати от тези действия към този момент липсват. Това коментира пред БНР политологът Христо Панчугов.

По думите му акцията за т.нар. "справедливи цени" не доведе нито до изяснявано какво е справедлива цена, нито как можа да бъде регулирана тя. Кампанията не се отрази на поскъпването и на инфлацията в България.

Борбата с олигархията остана обща тема без повече конкретика.

Поне в края на тези 100 дни правителство все пак излезе с управленска програма. В нея се забелязват две крайности: от една страна, има изключително конкретни неща, които пак не стават ясни как ще бъдат постигнати –например идеята всяко училище да използва изкуствен интелект в обучението; и твърде общи и пожелателни цели, като например България да отстоява националните си интереси в преговорите за многогодишна финансова рамка към Европейския съюз, без тези национални интереси да бъдат дефинирани някъде в управленската програма, посочи той.

Мисля, че има една-единствена линия и тя е вътрешнополитическата. В опит да изглежда добре пред електората на "Прогресивна България" в много отношения външната политика става заложник, смята Панчугов.

Виждаме откровено разминаване в позициите на премиера и съпартийците му, които в България казват едно, а извън страната се държат по друг начин. Премиерът инвестира изключително много време в това да ни убеди колко е сложната геополитическа ситуация, но не полага никакво усилие да ни представи как смята той да навигира. Това оставя за пореден път усещането за хаос, безпътица и обслужване на чужди външнополитически интереси, коментира още политологът.