Карлос Балеба може да подсили Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед е напът да привлече изгряващата звезда на Брайтън, Карлос Балеба. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, "червените дяволи" вече са отправили официална оферта, която надхвърля впечатляващите 70 милиона евро. Въпреки това, преговорите между двата клуба все още продължават, а финалното споразумение изглежда все по-близо.

Едва на 22 години - Карлос Балеба, вече се утвърди като един от най-обещаващите полузащитници в Европа. Родом от Камерун, той започва професионалния си път във френския Лил през януари 2022 година. За "мастифите" Балеба записва два сезона и 23 мача, демонстрирайки стабилност и зрялост, които не остават незабелязани от скаутите на големите клубове.

През август 2023 година Балеба преминава в Брайтън срещу 27 милиона евро – трансфер, който се оказва изключително успешен както за играча, така и за клуба. За по-малко от две години камерунският халф изиграва 112 срещи, в които реализира 4 попадения и асистира за още 2 гола. Със своята борбеност и тактическа грамотност, Балеба се превръща в ключова фигура в средата на терена за "чайките".

2025 година бележи нова страница в кариерата на Балеба – той дебютира за националния отбор на Камерун. Младият полузащитник взема участие както в престижния турнир за Купата на африканските нации, така и в квалификациите за Световното първенство, където впечатлява с енергия и отдаденост.