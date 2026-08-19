Шокиращ обрат в Синсинати: Медведев изпусна победата срещу Накашима

Истинска драма се разигра на кортовете в Синсинати, където седмият в световната ранглиста Даниил Медведев преживя истински кошмар и отпадна от престижния "Мастърс" турнир. Руският тенисист, който бе сочен за фаворит, допусна изненадващо поражение от американския талант Брандън Накашима след почти тричасова битка – 7:6(3), 6(4):7, 1:6.

Медведев стартира колебливо, изоставайки с 2:5 в първия сет, но демонстрира характер и успя да обърне развоя, стигайки до тайбрек, който спечели с хладнокръвие. Всичко изглеждаше под контрол за руснака, който втората част имаше цели три мачбола при 5:4, но не успя да ги реализира. Накашима показа завидна устойчивост и обърна сета в своя полза след напрегнат тайбрек.

Третият сет се превърна в истински кошмар за Медведев. Руснакът загуби ритъм и увереност, допускайки серия от грешки, които позволиха на Накашима да доминира напълно. Американецът спечели убедително с 6:1, като не остави никакви шансове на именития си съперник.

С този впечатляващ успех Брандън Накашима си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу португалския състезател Нуно Боржеш.