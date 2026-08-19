Арина Сабаленка срази съперничката си за рекордно кратко време в Синсинати

Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при дамите, изигра впечатляващ двубой на престижния турнир от сериите WTA 1000 в Синсинати, САЩ. Само за 59 минути тя буквално помете китайската тенисистка Синю Уанг, като затвори срещата с категоричното 6:1, 6:3.

Беларуската тенисистка, която тази година вече има 40 победи, демонстрира изключителна форма и самочувствие. Сабаленка наниза 5 аса – с три повече от 24-годишната си опонентка, която заема 36-о място в световната ранглиста. Докато Уанг допусна две двойни грешки, Арина сбърка само веднъж на сервис.

Сабаленка спечели 18 от 23 точки на първи сервис и реализира цели 4 пробива, като не позволи на съперничката си дори да помисли за брейк точка. С тази експресна победа тя затвърди реномето си на една от най-опасните състезателки на твърди кортове.

В следващия кръг Арина Сабаленка ще се изправи срещу чешката тенисистка Сара Бейлек.