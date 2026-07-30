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Спортът по ТВ в четвъртък (30 юли)

Спортът по ТВ в четвъртък (30 юли)

30 Юли, 2026 06:20 830 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (30 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1

10.00 Волейбол, Лига на нациите, мъже МАХ Спорт 2

10.15 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг Евроспорт 2

14.30 Волейбол, Лига на нациите, мъже МАХ Спорт 2

14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2

15.30 Колоездене: Обиколка на Ен, трети етап, мъже Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Обиколка на Дания, втори етап, мъже Евроспорт 1

20.00 Рали, световен шампионат, Финландия МАХ Спорт 2

20.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 3

21.00 ЦСКА – Карабах Диема спорт

21.00 Лудогорец – Апоел (Тел Авив) Диема спорт 2

21.00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу Евроспорт 1

22.00 Голф: PGA тур, Рокет класик, първи ден Евроспорт 2

05.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1


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