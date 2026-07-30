Спортът по ТВ в четвъртък (30 юли)

Над 40 мача в Лигата на конференциите – решителна вечер за Лудогорец, ЦСКА 1948 чака името на съперниака си

В днешния 30-и юли (четвъртък) се играят реваншите от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, като програмата за деня включва цели ...