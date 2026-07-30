Спортът по ТВ в четвъртък (30 юли)

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
10.00 Волейбол, Лига на нациите, мъже МАХ Спорт 2
10.15 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг Евроспорт 2
14.30 Волейбол, Лига на нациите, мъже МАХ Спорт 2
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
15.30 Колоездене: Обиколка на Ен, трети етап, мъже Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Дания, втори етап, мъже Евроспорт 1
20.00 Рали, световен шампионат, Финландия МАХ Спорт 2
20.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 3
21.00 ЦСКА – Карабах Диема спорт
21.00 Лудогорец – Апоел (Тел Авив) Диема спорт 2
21.00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу Евроспорт 1
22.00 Голф: PGA тур, Рокет класик, първи ден Евроспорт 2
05.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
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