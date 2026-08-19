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Колекционерска кукла Барби с лика на Мерилин Монро бе създадена за 100-годишнината от раждането ѝ (СНИМКИ)

Колекционерска кукла Барби с лика на Мерилин Монро бе създадена за 100-годишнината от раждането ѝ (СНИМКИ)

19 Август, 2026 15:31 305 3

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Тоалетът на куклата е вдъхновен от култовото изпълнение на Монро на “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” от филма "Джентълмените предпочитат блондинки"

Колекционерска кукла Барби с лика на Мерилин Монро бе създадена за 100-годишнината от раждането ѝ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската легенда Мерилин Монро получи ново колекционерско издание на Barbie по повод 100-годишнината от рождението си. Mattel представи кукла, вдъхновена от една от най-разпознаваемите визии на актрисата, розовата рокля от изпълнението на „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ във филма „Господата предпочитат блондинки“ от 1953 г.

Новата Barbie Signature Marilyn Monroe Doll излезе на 18 август 2026 г. на цена от 81 долара в САЩ. Куклата пресъздава емблематичния сценичен образ на Мерилин Монро с яркорозова рокля, огромна панделка, дълги оперни ръкавици, платинената ѝ прическа и множество блестящи бижута.

Изданието е част от честванията на стогодишнината от рождението на актрисата. Мерилин Монро, родена като Норма Джийн Мортенсън на 1 юни 1926 г., щеше да навърши 100 години през 2026 г. Годишнината беше отбелязана с изложби, специални събития и други инициативи, посветени на трайното ѝ влияние върху киното, модата и поп културата.

Според творческия директор на Mattel Робърт Бест новата кукла има за цел да покаже Мерилин Монро не само като модна икона и голяма кино звезда, но и като жена, която е успяла да изгради собствено присъствие в индустрията като продуцент и бизнес фигура.

Изборът на сцената от „Джентълмените предпочитат блондинки“ не е случаен. Розовата рокля от изпълнението на „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ остава сред най-копираните образи в историята на Холивуд и е пресъздавана многократно от изпълнители, дизайнери и фотографи.

Връзката между Мерилин Монро и Barbie има дълга история. Mattel създава колекционерски кукли по образа на актрисата още от 90-те години. Сред предишните издания са модели, вдъхновени от прочутата бяла рокля от „Проклетите седем години“, червената рокля с пайети от „Джентълмените предпочитат блондинки“ и вечерната визия от „Как да се омъжиш за милионер“.

Новата кукла е създадена в сътрудничество с The Estate of Marilyn Monroe, което управлява правата, свързани с образа и наследството на актрисата. Така Mattel добавя още едно издание към серията си от колекционерски модели, посветени на личности с трайно влияние върху популярната култура.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събинке!

    0 1 Отговор
    Пийни едно кафе, да се разсъниш! Кой се интересува от кукли Барби?
    Само истински жени ни интригуват!

    Коментиран от #2

    15:34 19.08.2026

  • 2 за теби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Събинке!":

    силиконов барбарон

    15:41 19.08.2026

  • 3 Нищо !

    0 1 Отговор
    Важното е, че не е някоя зла като тебе!
    Въпреки че не те закачам по никакъв начин, ти не спираш да сипеш отрова!

    15:44 19.08.2026