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Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства

Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства

19 Август, 2026 15:36 664 2

  • сдвр-
  • психотропни лекарства-
  • баща и син

Продавали ги в социалните мрежи като хранителни добавки

Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При акция на СДВР са задържани двама мъже на 26 и 50 години - баща и син, разпространявали незаконно лекарства, класифицирани като наркотични. Продажбата се е осъществявала по интернет чрез доставка с известна куриерска фирма.

Заловеното количество е голямо - над 3000 блистера от различни видове лекарства, съобщи зам.-началникът на Шесто РУ СДВР комисар Асен Ушатов, цитиран от Нова ТВ.

„След получена информация за случая, в рамките на около 5 дни полицаите установиха лицата, които разпространяват лекарствата. Използвали са социалните мрежи и известна куриерска фирма. При предаване на доставката са се дегизирали, оглеждали са се. Трудно стигнахме до адресите където складират въпросните лекарства“, обясни комисарят.

Адресите са шест - в кварталите „Манастирски ливади“, „Дружба“ и „Княжево“, като някои от тях са в търговски центрове, други в магазини, както и в апартаменти, уточни Ушатов. Той допълни, че всички адреси са били наети.


България
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  • 1 Сатана Z

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  • 2 Kaлпазанин

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