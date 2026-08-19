Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства

При акция на СДВР са задържани двама мъже на 26 и 50 години - баща и син, разпространявали незаконно лекарства, класифицирани като наркотични. Продажбата се е осъществявала по интернет чрез доставка с известна куриерска фирма.

Заловеното количество е голямо - над 3000 блистера от различни видове лекарства, съобщи зам.-началникът на Шесто РУ СДВР комисар Асен Ушатов, цитиран от Нова ТВ.

„След получена информация за случая, в рамките на около 5 дни полицаите установиха лицата, които разпространяват лекарствата. Използвали са социалните мрежи и известна куриерска фирма. При предаване на доставката са се дегизирали, оглеждали са се. Трудно стигнахме до адресите където складират въпросните лекарства“, обясни комисарят.

Адресите са шест - в кварталите „Манастирски ливади“, „Дружба“ и „Княжево“, като някои от тях са в търговски центрове, други в магазини, както и в апартаменти, уточни Ушатов. Той допълни, че всички адреси са били наети.