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Москва: Западът упорито мълчи за корупцията в Украйна
  Тема: Украйна

Москва: Западът упорито мълчи за корупцията в Украйна

19 Август, 2026 15:27 623 37

  • русия-
  • украйна-
  • кирил дмитриев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • олександър сирски-
  • михайло федоров

НАБУ съобщи, че работи съвместно със Специализираната антикорупционна прокуратура по провеждането на своята "специална операция" за разкриване на организация в Киев, ръководена от настоящи и бивши украински депутати

Москва: Западът упорито мълчи за корупцията в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Западът "мълчи за корупцията в Украйна", заяви главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции и високопоставен дипломат Кирил Дмитриев.

Той направи изказването си по повод новото разследване на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) във връзка с "престъпна организация", за която се твърди, че е действала с участието на "високопоставени" служители от канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски.

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"Антикорупционните органи на Украйна разкриват "престъпна организация с участието на високопоставени служители от канцеларията на президента на Украйна". Западните донори мълчат за корупцията в Украйна", написа Дмитриев в социалната мрежа X.

Украинските антикорупционни агенции съобщиха по-рано днес, че осъществяват операция за разкриване на „престъпна организация“, управлявана от настоящи и бивши депутати, както и високопоставени служители на администрацията на президента Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това се случва броени часове преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, целящо затвърждаване на извършените наскоро от Зеленски промени в правителство.

Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна (САП) и Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) не предоставиха подробности за разследването, но се смята, че то ще доведе до нови неприятности за Зеленски, след като отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров вчера сензационно призова за произвеждането на избори във военно време.

Очакваше се законодателите да гласуват днес за назначаването на Евген Хмара, бивш висш оперативен служител от специалните части, за нов министър на отбраната на Украйна след седмици политически сътресения поради отстраняването на Федоров.

Неговото отстраняване изпрати хиляди протестиращи на улицата с искане Зеленски да възстанови поста на 35-годишния новатор в отбраната. Кризата принуди президента да замени главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с по-младия Михайло Драпати, който беше подкрепен от протестиращите заради подхода му, който те се надяват да намали загубите на фронтовата линия.

Докато ВСУ се борят с Русия, вътре в страната антикорупционни агенции водят остра война срещу корупцията, като са се насочили към висши служители - кампания, която според тях е от решаващо значение за подготовката за членство на Украйна в Европейския съюз.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    5 0 Отговор
    защо не се радвате ?

    Коментиран от #7

    15:28 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Истината

    9 4 Отговор
    Войната е най големият повод за най великата корупция в ЕС.

    Коментиран от #12

    15:29 19.08.2026

  • 4 мдааааа

    8 11 Отговор
    Затуй па в роzzии всё спакойна , да ?

    15:30 19.08.2026

  • 5 тиквата

    11 2 Отговор
    Западът упорито мълчи за корупцията в тикволандия
    и се разсърди на киркир дето ме арестува навремето
    та сега радевите не смеят копче да ми кажат

    15:30 19.08.2026

  • 6 Пич

    11 3 Отговор
    Естествено!!! "Запада" са съучастници!!! Дори уверено твърдя, че крадат повече пари от украинците!!! Защо...?!
    Какво видяхме? За производството на няколко самолета и ракети са необходими години!!! А тези кретени от ЕС изсипаха почти трилион в Украйна, а онези пеша ходят, нямат нищо, ни самолети, ни ракети!!!

    15:31 19.08.2026

  • 7 Защото

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Хем боли , хем сърби .. хеммм ороиди

    15:32 19.08.2026

  • 8 Трою Цига Нина

    8 4 Отговор
    Вие първо кажете за вашата корупция и тогава гледайте корупцията в Украйна, как ви търпят тавариштите и не са ви изхвърлили от властта не знам.

    15:32 19.08.2026

  • 9 Вуте от Бусманци

    7 3 Отговор
    Оно па баш у Русия никой не краде

    15:32 19.08.2026

  • 10 Гост

    6 4 Отговор
    А вас какво ви интересува корупцията в Украйна? Не би ли било даже по-добре за вас, белким малко отпецнете там, че тия 3 дни ще станат 3000 както сте я подкарали. Ако ви стигне пушечното месо.

    15:33 19.08.2026

  • 11 3латния кИн еф

    8 4 Отговор
    Дан са чува,ей!Няма такова нещо в Срайна!То имало,ама 3елника не знаел...Той не бил измежду карумпираните...

    15:33 19.08.2026

  • 12 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    А кой я започна тази война

    Коментиран от #17

    15:33 19.08.2026

  • 13 Некадърници

    2 2 Отговор
    са руснаците,ако не се възползват !

    15:33 19.08.2026

  • 14 Запъдът

    5 3 Отговор
    Москва да сие май катта

    Коментиран от #19

    15:34 19.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин

    1 2 Отговор
    сега иска да пробута Федерошченко!

    15:35 19.08.2026

  • 17 Кой

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Я започна

    Коментиран от #35

    15:36 19.08.2026

  • 18 Вова

    5 1 Отговор
    Не съм откраднал една копейка!

    Коментиран от #22

    15:36 19.08.2026

  • 19 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Запъдът":

    Ще видим кой

    15:37 19.08.2026

  • 20 100 тояги и Чужд гръб

    0 0 Отговор
    Готов съм да мълча ако друг вика, когато го разпитват за моите пари!

    15:37 19.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зелю

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Вова":

    Пътник съм

    15:38 19.08.2026

  • 23 Янко

    3 4 Отговор
    Ами той запада се храни от тази корупция

    15:38 19.08.2026

  • 24 Ааа майкуууу

    0 1 Отговор
    😂😂😂😂😂

    15:38 19.08.2026

  • 25 Па Ра па Ра дояни

    5 3 Отговор
    Русия корабокрушира тежко край бреговете на Украйна,оцелели няма

    15:38 19.08.2026

  • 26 Запада

    3 3 Отговор
    за пада и за много неща мълчи Малко са медиите, които смеят да се изкажат махнали розовите очила. Силно прилича на ситуацията от ВСВ, когато руските танкове са пред , (в) Берлин, но режима стоически тръбял, че войските побеждават и Москва ще падне.

    15:38 19.08.2026

  • 27 Маша

    1 3 Отговор
    Загрижени сме за украинския народ!

    15:39 19.08.2026

  • 28 кой го

    3 1 Отговор
    казва

    15:39 19.08.2026

  • 29 Маринов

    3 3 Отговор
    Всичката Мара втасала, че Москва се занимава с корупцията в Киев. Не дрънкайте, ами я унищожете. С ракети. И почнете от Банкова. Докато центъра стане картофена нива. Тогава ще се изличи и корупцията.

    15:42 19.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Трол

    0 0 Отговор
    В Украйна няма корупция.

    15:46 19.08.2026

  • 32 Росомаха

    0 3 Отговор
    Зеленски и европейците правят месечно схеми за два камиона евро и злато. Унгарците бяха арестували един камион.

    15:46 19.08.2026

  • 33 Иван

    4 1 Отговор
    Диктаторът не си гледа държавата че хората са умрели от глад и живеят в 18 век и всеки който е против войната е паднал през прозореца а дава акъл на запада който всеки знае че не е цвете за мирисане но поне не убива своите опоненти корупция има навсякъде това е демократично и комунистическо Сао че в различни варианти

    15:47 19.08.2026

  • 34 Венецуела

    0 0 Отговор
    и Куба са запад !

    15:47 19.08.2026

  • 35 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кой":

    Ами Русия я започна.Първо през 2008г нападна и прегази по сценарий от ВСВ.По който Германия а след това и СССР нападнаха Полша.След това едни военни без опознавателни знаци окупираха Крим и проведоха измислен референдум за присъединяване към Русия.След това се почвиха пак едни измислени пак от Русия ДНР и ЛНР.Които също поведоха референдуми .А в подкрепа Русия им прати същата онази армия от Крим само че този път и викаха опълчение за защита на рускоговорящите.И кой ги заплашваше тия руско говорящи след като по това време 98% от населението на Украйна си общуваше повече на руски отколкото на украински

    15:47 19.08.2026

  • 36 Както би се съгласил всеки православен

    0 0 Отговор
    “ И защо виждаш сламката в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Или как дръзваш да кажеш на брат си: „Нека да извадя сламката от окото ти“, когато в твоето око има греда?” Матей 7:3-5

    15:49 19.08.2026

  • 37 Ай ся

    0 0 Отговор
    Един златен кинеф курупция ли е

    15:50 19.08.2026

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