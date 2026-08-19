Москва: Западът упорито мълчи за корупцията в Украйна

Западът "мълчи за корупцията в Украйна", заяви главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции и високопоставен дипломат Кирил Дмитриев.
Той направи изказването си по повод новото разследване на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) във връзка с "престъпна организация", за която се твърди, че е действала с участието на "високопоставени" служители от канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски.
"Антикорупционните органи на Украйна разкриват "престъпна организация с участието на високопоставени служители от канцеларията на президента на Украйна". Западните донори мълчат за корупцията в Украйна", написа Дмитриев в социалната мрежа X.
Украинските антикорупционни агенции съобщиха по-рано днес, че осъществяват операция за разкриване на „престъпна организация“, управлявана от настоящи и бивши депутати, както и високопоставени служители на администрацията на президента Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че това се случва броени часове преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, целящо затвърждаване на извършените наскоро от Зеленски промени в правителство.
Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна (САП) и Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) не предоставиха подробности за разследването, но се смята, че то ще доведе до нови неприятности за Зеленски, след като отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров вчера сензационно призова за произвеждането на избори във военно време.
Очакваше се законодателите да гласуват днес за назначаването на Евген Хмара, бивш висш оперативен служител от специалните части, за нов министър на отбраната на Украйна след седмици политически сътресения поради отстраняването на Федоров.
Неговото отстраняване изпрати хиляди протестиращи на улицата с искане Зеленски да възстанови поста на 35-годишния новатор в отбраната. Кризата принуди президента да замени главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с по-младия Михайло Драпати, който беше подкрепен от протестиращите заради подхода му, който те се надяват да намали загубите на фронтовата линия.
Докато ВСУ се борят с Русия, вътре в страната антикорупционни агенции водят остра война срещу корупцията, като са се насочили към висши служители - кампания, която според тях е от решаващо значение за подготовката за членство на Украйна в Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #7
15:28 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Истината
Коментиран от #12
15:29 19.08.2026
4 мдааааа
15:30 19.08.2026
5 тиквата
и се разсърди на киркир дето ме арестува навремето
та сега радевите не смеят копче да ми кажат
15:30 19.08.2026
6 Пич
Какво видяхме? За производството на няколко самолета и ракети са необходими години!!! А тези кретени от ЕС изсипаха почти трилион в Украйна, а онези пеша ходят, нямат нищо, ни самолети, ни ракети!!!
15:31 19.08.2026
7 Защото
До коментар #1 от "Ами":Хем боли , хем сърби .. хеммм ороиди
15:32 19.08.2026
8 Трою Цига Нина
15:32 19.08.2026
9 Вуте от Бусманци
15:32 19.08.2026
10 Гост
15:33 19.08.2026
11 3латния кИн еф
15:33 19.08.2026
12 Соломон
До коментар #3 от "Истината":А кой я започна тази война
Коментиран от #17
15:33 19.08.2026
13 Некадърници
15:33 19.08.2026
14 Запъдът
Коментиран от #19
15:34 19.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Путин
15:35 19.08.2026
17 Кой
До коментар #12 от "Соломон":Я започна
Коментиран от #35
15:36 19.08.2026
18 Вова
Коментиран от #22
15:36 19.08.2026
19 Ба бааааа
До коментар #14 от "Запъдът":Ще видим кой
15:37 19.08.2026
20 100 тояги и Чужд гръб
15:37 19.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зелю
До коментар #18 от "Вова":Пътник съм
15:38 19.08.2026
23 Янко
15:38 19.08.2026
24 Ааа майкуууу
15:38 19.08.2026
25 Па Ра па Ра дояни
15:38 19.08.2026
26 Запада
15:38 19.08.2026
27 Маша
15:39 19.08.2026
28 кой го
15:39 19.08.2026
29 Маринов
15:42 19.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Трол
15:46 19.08.2026
32 Росомаха
15:46 19.08.2026
33 Иван
15:47 19.08.2026
34 Венецуела
15:47 19.08.2026
35 Соломон
До коментар #17 от "Кой":Ами Русия я започна.Първо през 2008г нападна и прегази по сценарий от ВСВ.По който Германия а след това и СССР нападнаха Полша.След това едни военни без опознавателни знаци окупираха Крим и проведоха измислен референдум за присъединяване към Русия.След това се почвиха пак едни измислени пак от Русия ДНР и ЛНР.Които също поведоха референдуми .А в подкрепа Русия им прати същата онази армия от Крим само че този път и викаха опълчение за защита на рускоговорящите.И кой ги заплашваше тия руско говорящи след като по това време 98% от населението на Украйна си общуваше повече на руски отколкото на украински
15:47 19.08.2026
36 Както би се съгласил всеки православен
15:49 19.08.2026
37 Ай ся
15:50 19.08.2026