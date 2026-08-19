Протест на служителите по сигурността може да затрудни работата на летище „Схипхол“

Пътниците на летище „Схипхол“ в Амстердам трябва да се подготвят за възможни прекъсвания на работата на служителите по сигурността и по-дълго чакане при проверките през следващата седмица, съобщава нидерландският всекидневник „Телеграф“, позовавайки се на двата най-големи профсъюза в страната - CNV и FNV, предава БТА.

Синдикатите предприемат протестни действия заради високото работно натоварване на служителите по сигурността на най-голямото нидерландско летище.

Първоначално протестите ще включват краткотрайни прекъсвания на работата и други инициативи, за които пътниците ще бъдат предупреждавани само няколко часа предварително.

„В тази фаза пътниците може би ще трябва да чакат малко по-дълго. Ако охранителните фирми и летище „Схипхол“ не стигнат до споразумение, ще последват стачки“, заяви Андре Куист, член на управителния съвет на CNV.

Протестните действия трябва да започнат през следващата седмица.

Профсъюзите от месеци водят преговори с ръководството на летището заради натоварените графици на служителите по сигурността. Според тях проблемът се е задълбочил след проведен търг за охранителни услуги, в резултат на който хиляди служители са сменили работодателя си.

След като новите охранителни компании започнаха работа през май, са регистрирани проблеми с графиците и висок дял на отсъствията по болест. Летището и охранителните фирми са обсъждали възможни решения, но през летните месеци намирането на допълнителен персонал се е оказало трудно.

„Никой не иска стачки на летище „Схипхол“. Но ако работодателите дори след кристално ясен ултиматум не предприемат нито една конкретна стъпка срещу изключително високата работна натовареност, те не оставят на нашите членове друг избор“, заяви Куист.

При липса на споразумение между синдикатите, охранителните компании и летището протестите могат да преминат в ефективни стачни действия, което би могло да доведе до по-сериозни забавяния при проверките.

„Схипхол“ е основното международно летище на Нидерландия и един от големите авиационни центрове в Европа, обслужващ десетки милиони пътници годишно и осигуряващ директни връзки със стотици дестинации.