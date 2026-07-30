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Хулио Веласкес: Горд и щастлив съм, това класиране е за всички левскари по света

Хулио Веласкес: Горд и щастлив съм, това класиране е за всички левскари по света

30 Юли, 2026 06:30 1 022 6

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • шампионска лига-
  • университатя крайова

Това е невероятно

Хулио Веласкес: Горд и щастлив съм, това класиране е за всички левскари по света - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си след равенството 2:2 срещу Университатя Крайова, което гарантира на сините участие в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Испанският специалист подчерта голямото значение на постижението за целия клуб и неговите привърженици.

"Това е невероятно. За всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света, това е за тях. След толкова много години чакане, да си осигуриш място в групите е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Разбира се и всички дългогодишни служители имат пълното право да се радват", бяха първите думи на испанеца.

Треньорът анализира подробно развоя на драматичния сблъсък в Румъния и призна, че тимът му е преминал през тежки минути на терена, преди да разкрие характера си.

"Стадионът, феновете им, атмосферата беше брутална, не беше лесно пред тях. Не се играе лесно тук. Започнахме много добре, вкарахме два гола. Не завършихме първото полувреме добре. Накараха ни да страдаме. Трябваше да коригираме някои неща, имайки предвид, че имахме и трима човека с жълти картони. Искахме да излезем по същия начин като първото полувреме, но те започнаха много добре. Истината е, че след като получихме втория гол, пет-шест минути изпаднахме в съмнения. След това коригирахме нещата и изиграхме мача така, както трябваше. Показахме огромно желание, зрялост. Имахме и две греди в края, когато можеше и да спечелим срещата. За мен наистина е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти", каза още той.

Запитан отново за следващите изпитания в Европа и предстоящия сблъсък с Кайрат, специалистът обърна внимание на двубоите от efbet Лига и нужния професионализъм.

"Сега имаме мач със Септември. Започнахме добре първенството и трябва да продължим така. Другата седмица се завръщаме в Европа. В крайна сметка продължаваме в Шампионската лига. Трябва да бъдем взискателни, амбициозни и да влизаме във всеки мач с цялото желание на света. Сега е ясно - прибираме се вкъщи, почиваме и идва мачът със Септември.", завърши наставникът на сините.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    6 3 Отговор
    Ти може и да си горд,но се чудим,тия играчи,които играят за Левски дали знаят кога е създаден клуба и на кого е кръстен.

    Коментиран от #2, #3

    06:46 30.07.2026

  • 2 Левскар

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    Ами знаят не знаят важното е че вървим напред.Като няма риба и раците се ядът Като влезнеш вие сайтовете пише ЛЕВСКИ СОФИЯ във трети кръг и ще играе срещу Кайрат не пише колко Българи има.Важното е да има успехи във Квал.на ШЛ .

    Коментиран от #5

    07:16 30.07.2026

  • 3 Ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    Браво на треньора Хулио Веласкес и отбора на ЛЕВСКИ .Това е положението във момента ,а и Наско Сираков го каза че няма БГ играч който да му е харесал.

    07:21 30.07.2026

  • 4 Господ е.....ЛЕВСКАР

    1 1 Отговор
    Късмета бе с нас. Важно е че вървим напред.

    07:31 30.07.2026

  • 5 Оня от запада

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левскар":

    Е,да не се ядосваме тогава,че водите ни станаха на концесия на еврйте, че земеделските земи се изкупуват от турците,че ядем полски картофи и внасяме дини от египет, че ерп та са на концесии,че големите вериги са чужди, ама важното било ,че пишело левски софия. Да видим до кога!

    07:39 30.07.2026

  • 6 пак се уредиха

    2 1 Отговор
    Ще играят със Септември през август.

    07:43 30.07.2026

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