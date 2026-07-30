Хулио Веласкес: Горд и щастлив съм, това класиране е за всички левскари по света

Наставникът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си след равенството 2:2 срещу Университатя Крайова, което гарантира на сините участие в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Испанският специалист подчерта голямото значение на постижението за целия клуб и неговите привърженици.

"Това е невероятно. За всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света, това е за тях. След толкова много години чакане, да си осигуриш място в групите е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Разбира се и всички дългогодишни служители имат пълното право да се радват", бяха първите думи на испанеца.

Треньорът анализира подробно развоя на драматичния сблъсък в Румъния и призна, че тимът му е преминал през тежки минути на терена, преди да разкрие характера си.

"Стадионът, феновете им, атмосферата беше брутална, не беше лесно пред тях. Не се играе лесно тук. Започнахме много добре, вкарахме два гола. Не завършихме първото полувреме добре. Накараха ни да страдаме. Трябваше да коригираме някои неща, имайки предвид, че имахме и трима човека с жълти картони. Искахме да излезем по същия начин като първото полувреме, но те започнаха много добре. Истината е, че след като получихме втория гол, пет-шест минути изпаднахме в съмнения. След това коригирахме нещата и изиграхме мача така, както трябваше. Показахме огромно желание, зрялост. Имахме и две греди в края, когато можеше и да спечелим срещата. За мен наистина е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти", каза още той.

Запитан отново за следващите изпитания в Европа и предстоящия сблъсък с Кайрат, специалистът обърна внимание на двубоите от efbet Лига и нужния професионализъм.

"Сега имаме мач със Септември. Започнахме добре първенството и трябва да продължим така. Другата седмица се завръщаме в Европа. В крайна сметка продължаваме в Шампионската лига. Трябва да бъдем взискателни, амбициозни и да влизаме във всеки мач с цялото желание на света. Сега е ясно - прибираме се вкъщи, почиваме и идва мачът със Септември.", завърши наставникът на сините.