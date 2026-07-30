Роберто Манчини се извини на Италия: Беше като да загубиш жената на живота си

Роберто Манчини се извини, след като беше назначен отново за селекционер на Италия 3 години след като напусна за тима в посока Саудитска Арабия, предаде АП.

"Много съжалявам", каза Манчини. "Беше като да загубиш жената на живота си. А това означава, че си направил нещо, което не е трябвало да се прави. Затова съжалявам, съжалявам много и за всичко, което се случи през последните три години. ... Ще се опитам да върна националния отбор там, където му е мястото", каза специалистът.

Отборът на Италия за трети пореден път не успя да се класира за Световното първенство, което доведе до оставките на президента на федерацията Габриеле Гравина и треньора Дженаро Гатузо през април, малко след поражението в баража срещу Босна и Херцеговина.

61-годишният Манчини изведе "адзурите" до титлата на Европейското първенство през 2021 година, но изненадващо подаде оставка като селекционер на Италия през август 2023, като две седмици по-късно пое националния отбор на Саудитска Арабия. "Вината беше изцяло моя", каза Манчини, като се позова на липсата на комуникация с Гравина.