Ариана Гранде си направи романтична татуировка след подновената връзка с бившия (СНИМКИ)

Американската поп звезда Ариана Гранде показа нова татуировка по време на концерт от турнето си Eternal Sunshine в Лондон. Почитатели на 33-годишната певица забелязаха надписа „I do love you“, изписан деликатно в областта на ключицата. Наблюдателните ѝ фенове веднага забелязаха, че новият ѝ партньор Рики Алварес, с когото тя имаше връзка преди години, има татуиран същия надпис и на същото място.

Според почитателите на звездата това показва, че възобновената им връзка е по-сериозна, отколкото се предполагаше. Само преди дни Ариана публикува романтични снимки с Рики, с което потвърди, че двамата отново са заедно.

Татуировката е поредното допълнение към голямата колекция на Ариана Гранде, която започва да се татуира през 2012 г. и през годините събира повече от 60 различни дизайна. Част от тях са свързани с важни моменти от кариерата и личния ѝ живот.

Ariana Grande gets tattoo matching boyfriend Ricky Álvarez’s. pic.twitter.com/RLamXp4nQT — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 15, 2026

Сред най-известните ѝ татуировки е надписът, вдъхновен от хита „7 Rings“. През 2019 г. певицата предизвика внимание, след като японските символи първоначално се оказаха неправилно изписани и придобиха неочаквано значение. По-късно Ариана Гранде коригира дизайна.

През 2025 г. тя и британската актриса и певица Синтия Ериво си направиха еднакви татуировки „For Good“ върху дланите в чест на съвместната им работа по филмите „Злосторница“. Двете отново се появиха заедно на сцената в Лондон на 16 август 2026 г., когато Ериво се присъедини изненадващо към концерт на Гранде в O2 Arena и изпълниха „For Good“.

Ariana Grande shares a look at her matching ‘For Good’ tattoo with Cynthia Erivo. pic.twitter.com/ZiLbbXfrJC — Film Updates (@FilmUpdates) November 1, 2025

Новата татуировка идва в момент на сериозна промяна за кариерата на Ариана Гранде. Турнето Eternal Sunshine приключва на 1 септември 2026 г. в Лондон, след което певицата планира да ограничи публичните си изяви и да се съсредоточи върху личното си благосъстояние.

Като част от тази пауза Гранде се отказа и от планираното си участие във възстановката на мюзикъла „Sunday in the Park with George“ на Уест Енд през 2027 г. Продуцентите на постановката публично заявиха, че подкрепят решението ѝ.

Самата Ариана Гранде подчерта пред публика в Чикаго, че оттеглянето не е импулсивна реакция на обществените коментари около външния ѝ вид и здравето ѝ, а решение, което е взела много по-рано. По думите ѝ турнето е било едно от най-значимите и възстановяващи преживявания в последните години.