Евертон Бала: Щастлив съм, че мога да представям тази публика на Левски

Един от героите на Левски срещу Университатя Крайова – Евертон Бала, не скри възхитата си от феновете на „сините“, които въпреки наказанието на клуба, подкрепяха своите любимци в реванша в Румъния.

Бала вкара и асистира за второто попадение на Левски за равенството 2:2, което се оказа решаващо за продължаването на българския тим напред.

„Беше много, много трудно. Независимо, че започнахме много добре, знаехме, че ни чака много труден двубой. Показахме, че сме устойчиви, можем да издържим и сме страхотен колектив. Много съм щастлив, че продължаваме напред заради тази публика. Те наистина заслужават много. Много сме щастливи, защото ще играем в групова фаза на някой от турнирите. Все още сме в Шампионска лига. Нашата цел е да останем в този турнир. За да стигнем обаче, предстои мач, за който много трябва да бъдем концентрирани. Много хора си мислеха, че ще бъдем без подкрепа и нито един човек тук. Но вижте какво се случва. Много съм щастлив, че мога да представлявам на терена такава публика. Това е нещо невероятно“, сподели Бала след мача.