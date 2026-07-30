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Рецепта на деня: Пилешки рула в бутер тесто
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пилешки рула в бутер тесто

30 Юли, 2026 10:05 367 0

  • рула-
  • пилешка кайма-
  • бутер тесто-
  • какво да сготвя

Удобни и за вечеря или за парти хапки

Рецепта на деня: Пилешки рула в бутер тесто - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бутер тесто - 500 г;
  • пилешка кайма - 400 г;
  • лук - 1 малка глава;
  • чесън - 1 скилидка;
  • яйце - 1 бр.;
  • олио - 2 с.л.;
  • сусам - 1 с.л.;
  • ленено семе - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • зелена салата за сервиране - 80 г.

Начин на приготвяне:

Бутер тестото се оставя за кратко на стайна температура, докато стане удобно за развиване, но все още е студено. Така пилешките рула в бутер тесто се оформят по-лесно и при печене запазват хубави пластове.

Лукът се нарязва много ситно, а чесънът се пресова или накълцва. В тиган се загрява олиото и лукът се запържва за 3-4 минути на умерен огън, докато омекне.

Добавя се чесънът и се разбърква за още около 30 секунди, за да пусне аромат, без да загаря.

Пилешката кайма се прибавя в тигана и се раздробява с дървена лъжица. Готви се 7-8 минути, докато месото побелее и течността почти се изпари. Подправя се със сол и черен пипер.

Плънката се оставя да се охлади поне 10 минути, защото горещата смес може да размекне бутер тестото и рула да се отворят.

Фурната се загрява на 200 градуса. Тава се покрива с хартия за печене. Бутер тестото се разстила върху леко набрашнен плот и се нарязва на правоъгълници или дълги ленти според желаната големина на рулата.

Върху всяко парче тесто се слага тънка ивица от охладената пилешка плънка. Тестото се навива стегнато на руло, а краищата леко се притискат, за да не изтича плънката. Рулата се подреждат в тавата със сглобката надолу. По желание отгоре се правят плитки разрези с остър нож, които помагат на парата да излиза и придават апетитен вид.

Яйцето се разбива с вилица и с него се намазва повърхността на рулата. Поръсват се със сусам и ленено семе.

Пекат се в загрятата фурна 22-25 минути, докато станат златисти, хрупкави и добре изпечени отдолу. Ако рулата са по-дебели, времето може да се удължи с още 3-5 минути.

Готовите пилешки рула в бутер тесто се оставят за 5 минути върху решетка или в тавата, за да се стегне плънката. Сервират се топли върху зелена салата или с лек млечен сос, пише gotvach.bg.


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