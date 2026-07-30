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Руската армия воюва за Константиновка с планиращи бомби
  Тема: Украйна

Руската армия воюва за Константиновка с планиращи бомби

30 Юли, 2026 10:05 1 098 48

  • русия-
  • украйна-
  • константиновка-
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  • крим-
  • ракети-
  • дронове

Ситуацията в и около Константиновка се влошава, но руските сили не са превзели града, въпреки руските твърдения

Руската армия воюва за Константиновка с планиращи бомби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили използват ударите с планиращи авиобомби, за да подпомагат настъплението на пехотата в и около Константиновка.

Руските сили често извършват удари с планиращи бомби срещу Константиновка и други градове в т.нар. "Крепостен пояс" на Украйна в Донецка област, за да унищожат украински укрепени позиции и пунктове за управление на наземните сили, да позволят на руски проникващи групи да навлязат и впоследствие да завземат и укрепят позиции.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Командир на украинско подразделение за безпилотни апарати съобщи, че руските управляеми планиращи авиобомби срещу Константиновка са основната причина за руските успехи в района и създават сериозни предизвикателства за украинските сили.

Руските сили за първи път започнаха да използват в голям мащаб тактиката за унищожаване на украински позиции с планиращи бомби, за да подпомогнат настъплението на сухопътните войски при превземането на Авдеевка през февруари 2024 г. Впоследствие те използваха подобни удари в подкрепа на настъпленията срещу други населени места, като Угледар през октомври 2024 г., Курахово през декември 2024 г. и Торецк през август 2025 г.

Руските сили продължават да разчитат на превъзходството си във въздуха и през 2026 г., въпреки че пехотната им тактика се е променила - от по-мащабни пехотни атаки и механизирани щурмове към предимно проникване на малки групи.

Руските сили също така използват планиращи бомби в кампанията си за въздушно възпрепятстване на бойните действия (BAI) през 2025 и 2026 г., особено срещу украинските наземни линии за комуникация и снабдяване (GLOC) в тактическия и оперативния тил.

Усилията за ограничаване на руските авиационни способности вероятно ще лишат руските сили от важно тактическо предимство и ще помогнат за допълнително намаляване темпото на руското настъпление.

Зависимостта на Русия от ударите с планиращи бомби за подпомагане на сухопътните настъпления е уязвимост, която Украйна и западните ѝ партньори могат да използват.

Украйна вече значително е отслабила руската наземна система за противовъздушна отбрана в отделни сектори на фронта чрез продължителна кампания за потискане и унищожаване на противниковата противовъздушна отбрана (SEAD/DEAD) от края на 2025 г.

Украйна продължава усилията си за ограничаване на руската бойна авиация, включително чрез изтребители F-16 и Gripen, както и други средства за противодействие. Продължаващата западна подкрепа за тези украински усилия може значително да намали руското въздушно предимство.

Отслабването на руските авиационни способности ще лиши руските сили от ключови средства, на които руската армия разчита за силови тактически настъпления. Това вероятно ще забави руското придвижване на сушата, като затрудни способността на Русия да унищожава важни украински укрепени позиции, да използва разрушенията като прикритие за пехотата и да прекъсва украинската логистика.

Ситуацията в и около Константиновка се влошава, но руските сили не са превзели града, въпреки руските твърдения.

Боевете вероятно ще продължат още няколко седмици, докато руските сили се опитват да укрепят позициите, които са придобили чрез проникващи операции.

Геолокализирани кадри, публикувани на 25 юли, показват, че украинските сили наскоро са напреднали или са запазили позиции, които руските проникващи групи са заобиколили в югозападната част на Константиновка. Геолокализирани кадри от 29 юли показват руски сили, които нанасят удари по украински позиции в югозападната част на града - район, в който по-рано руски източници твърдяха, че руските сили са установили позиции.

Геолокализирани кадри от 28 юли показват украински сили, които нанасят удари по руски позиции в централната част на Константиновка след операция по проникване, която според оценката на Института за изследване на войната (ISW) е била извършена от руски сили.

Украинската медия Hromadske съобщи на 29 юли, че украински военнослужещи са заявили, че руски войници продължават да проникват в града и че руските сили усложняват украинската отбрана. Въпреки това украинските подразделения все още извършват ротации на пехотата в позициите в града, а украинският тил не е изложен на риск от обкръжение поне през следващите няколко седмици.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коснантиновка

    22 6 Отговор
    е руска иначе нямаше да има оптични дронове.!

    Коментиран от #17, #45

    10:07 30.07.2026

  • 2 Пич

    30 4 Отговор
    Руската армия отдавна взе Константиновка!!! С авиационни бомби унищожава последните укрепени точки след Константиновка!!! После ще видите какво може пехотата!!!

    10:07 30.07.2026

  • 3 реалистъ

    9 35 Отговор
    Руските нещастници унищожиха Константиновка и наричат това "освобождение".

    Коментиран от #23, #25

    10:08 30.07.2026

  • 4 бръм

    17 0 Отговор
    тия, както винаги живеят в паралелен розов свят.....

    10:08 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НА ПЛАНИРАЩАТА БОМБА

    27 3 Отговор
    ЧИПА Е ОТ ПЕРЛА 04 , А ПЕРКАТА ОТ СТАЕН ВЕНТИЛАТОР,.......АМА ВЪРШАТ РАБОТА

    Коментиран от #9

    10:09 30.07.2026

  • 7 Хасковски каунь

    17 1 Отговор
    Ох Боже,Св.Богородице !
    Подготовка тече за Крематорск.

    Коментиран от #48

    10:10 30.07.2026

  • 8 Пламен

    16 1 Отговор
    4 Юли, 2026
    Руските сили твърдят, че контролират напълно Константиновка в Украйна .

    Е сега на кого да вярваме?! :)

    Коментиран от #13

    10:10 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ру БЛАТА

    5 19 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #18, #33

    10:13 30.07.2026

  • 12 ГОЛЕМ РЕВ

    17 3 Отговор
    Руската армия мачка бавно и сигурно

    10:13 30.07.2026

  • 13 На ISW, разбира се

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Те са истината.
    То па кога зълва и на Нюланд нещо е лъгала.

    10:13 30.07.2026

  • 14 Механик

    17 2 Отговор
    Изглежда КОнстантиновка окончателно е изгубила стратегическото си значение и скоро ще бъде обявена за малко село с 10 къщи и 3 кокошарника. При това без ни една кучешка колибка.
    Пък за "планиращите" боНби искам да припомня на жълтопаветния планктон, че имено той казваше че това били боНби на 70 години и за нищо не стават.
    Та се чудя сега кво реват, като тия боНби са безполезни.

    Коментиран от #24, #27

    10:14 30.07.2026

  • 15 Българин

    2 10 Отговор
    Руското освобождение е така! Всичко се унищожава с планиращи бомби, а Господ да решава, кой ще оцелее!

    10:14 30.07.2026

  • 16 Тая новина

    18 1 Отговор
    Е от преди месец

    Отдавна е превзета

    Пак пропаганда за едногънкови

    10:15 30.07.2026

  • 17 От статията не се разбира

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коснантиновка":

    Ще даваме ли е пари за пълна победа на Украйна или вече всичко е точно?

    10:15 30.07.2026

  • 18 Цеко

    5 13 Отговор

    До коментар #11 от "ру БЛАТА":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    10:18 30.07.2026

  • 19 Някой

    11 2 Отговор
    Пак ви е много стара информацията - Константиновка от поне 2 седмици е руска. Всички го знаем - дори и украинците. Но последните не смеят да го признаят.

    Коментиран от #21

    10:20 30.07.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 7 Отговор
    Преди двайсет дена докладваха на Путин че Константинова е превзета. Сега пак ли.
    Да не стане като с Купянск.

    Коментиран от #38, #44

    10:20 30.07.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    То и Купянск бе руски......

    Коментиран от #40

    10:21 30.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Някой

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    Хехе. Ми те преди десетина и повече години американците така превзеха и Фалуджа в Ирак, и Ракка в Сирия. Но тогава не съм чувал някой жълтопаветник да ме убеждава, че е трябвало да ги превземат без да ги разрушат.
    Войната в градски условия е такава - разрушения и жертви. През Втората световна война пак е било така.

    10:22 30.07.2026

  • 24 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Уж оздравял те изписахме.

    10:27 30.07.2026

  • 25 Мусорчик

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    Ами това е руско "освобождение", което означава разрушение и окупация.
    И като чуя за либералния и жалостив Путин, както и за миролюбивите руснаци... С мед да ги намажеш.

    10:27 30.07.2026

  • 26 Министърът на отбраната на САЩ

    6 1 Отговор
    По времето на Труман, на 22 Май 1949 г.
    в Мериленд се хвърля от 16 етаж с викове
    РУСКИЕ ИДУТ

    Коментиран от #37

    10:28 30.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ще стане опасно

    3 1 Отговор
    Като почнат с планиращите перални.

    10:30 30.07.2026

  • 31 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    1 2 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #41

    10:31 30.07.2026

  • 32 Без име

    0 3 Отговор
    Щото хич не им е застрашен тилът, затова спят в метрото.

    10:32 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин

    2 2 Отговор
    Ами за удобство на бандерите да ги замерят с банани!А какви фабове -9000 са им приготвили!

    10:33 30.07.2026

  • 35 Неможачи руски!

    3 1 Отговор
    Нашите копейки го превзеха във форума тоя град,ехееее! Още преди месец.

    Коментиран от #42

    10:33 30.07.2026

  • 36 Артилерист

    2 1 Отговор
    Укрите правят геолокации" с промъкване на 2-3 войника с байряка, правят видеото с околни къщи и после Зеленски търчи да ги показва на спонсорите с хленчене за още пари и оръжия, за да се "държат". Планиращите руски високоточни бомби освен поразяващо имали и впечатляващо акустично въздействие. Просто вкаменявали иначе живи войници...

    10:33 30.07.2026

  • 37 Името на генерала

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Министърът на отбраната на САЩ":

    е
    ДЖОРЖ ФОРЕСТОЛ

    10:34 30.07.2026

  • 38 ГОЛЕМ РЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Аве както е тръгнало и Берлин ще е превзет

    10:34 30.07.2026

  • 39 Мим

    2 0 Отговор
    Извършвали ротация,каква ротация,то имали още укри за такава.Бой по зелените им кратни и да видят от къде изгрява слънцето..

    10:34 30.07.2026

  • 40 ГОЛЕМ РЕВ

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще видим кой ще се смее последен

    Коментиран от #43

    10:35 30.07.2026

  • 41 Копеец

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Ура! Каква хубава новина! Даже не съм подозирал. Досега не личеше.

    10:35 30.07.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Неможачи руски!":

    0% превзети руски територии
    0 % освободени окупирани територии
    РФ....30% от Украйна даваща 80% от бюджета
    Марш на фронта помашки неможач

    Коментиран от #47

    10:36 30.07.2026

  • 43 Хайо

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    Е няма да си ти я! Бг копейките винаги сме капо.

    10:36 30.07.2026

  • 44 ГОЛЕМ РЕВ

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    10:37 30.07.2026

  • 45 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коснантиновка":

    Руска, ама още пускат бомби, нали копей?

    10:37 30.07.2026

  • 46 1000 бомби за едно село

    1 0 Отговор
    И като спрат бомбите се явяват украинските дронове и пържат руските крепостни!

    10:38 30.07.2026

  • 47 Развалена ти е врачката

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Вкиснат боб ли, изветряло кафе ли, слаби карти ли, не знам...

    Кьорав карти не играй.

    10:38 30.07.2026

  • 48 Плюй си в пазвата

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Щото Путин няма да е в мавзолей. Готвят му крематориум. Щом така лесно се стряскаш, тогава инфарктът не ти мърда.

    10:41 30.07.2026

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