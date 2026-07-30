Руската армия воюва за Константиновка с планиращи бомби

Руските сили използват ударите с планиращи авиобомби, за да подпомагат настъплението на пехотата в и около Константиновка.
Руските сили често извършват удари с планиращи бомби срещу Константиновка и други градове в т.нар. "Крепостен пояс" на Украйна в Донецка област, за да унищожат украински укрепени позиции и пунктове за управление на наземните сили, да позволят на руски проникващи групи да навлязат и впоследствие да завземат и укрепят позиции.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Командир на украинско подразделение за безпилотни апарати съобщи, че руските управляеми планиращи авиобомби срещу Константиновка са основната причина за руските успехи в района и създават сериозни предизвикателства за украинските сили.
Руските сили за първи път започнаха да използват в голям мащаб тактиката за унищожаване на украински позиции с планиращи бомби, за да подпомогнат настъплението на сухопътните войски при превземането на Авдеевка през февруари 2024 г. Впоследствие те използваха подобни удари в подкрепа на настъпленията срещу други населени места, като Угледар през октомври 2024 г., Курахово през декември 2024 г. и Торецк през август 2025 г.
Руските сили продължават да разчитат на превъзходството си във въздуха и през 2026 г., въпреки че пехотната им тактика се е променила - от по-мащабни пехотни атаки и механизирани щурмове към предимно проникване на малки групи.
Руските сили също така използват планиращи бомби в кампанията си за въздушно възпрепятстване на бойните действия (BAI) през 2025 и 2026 г., особено срещу украинските наземни линии за комуникация и снабдяване (GLOC) в тактическия и оперативния тил.
Усилията за ограничаване на руските авиационни способности вероятно ще лишат руските сили от важно тактическо предимство и ще помогнат за допълнително намаляване темпото на руското настъпление.
Зависимостта на Русия от ударите с планиращи бомби за подпомагане на сухопътните настъпления е уязвимост, която Украйна и западните ѝ партньори могат да използват.
Украйна вече значително е отслабила руската наземна система за противовъздушна отбрана в отделни сектори на фронта чрез продължителна кампания за потискане и унищожаване на противниковата противовъздушна отбрана (SEAD/DEAD) от края на 2025 г.
Украйна продължава усилията си за ограничаване на руската бойна авиация, включително чрез изтребители F-16 и Gripen, както и други средства за противодействие. Продължаващата западна подкрепа за тези украински усилия може значително да намали руското въздушно предимство.
Отслабването на руските авиационни способности ще лиши руските сили от ключови средства, на които руската армия разчита за силови тактически настъпления. Това вероятно ще забави руското придвижване на сушата, като затрудни способността на Русия да унищожава важни украински укрепени позиции, да използва разрушенията като прикритие за пехотата и да прекъсва украинската логистика.
Ситуацията в и около Константиновка се влошава, но руските сили не са превзели града, въпреки руските твърдения.
Боевете вероятно ще продължат още няколко седмици, докато руските сили се опитват да укрепят позициите, които са придобили чрез проникващи операции.
Геолокализирани кадри, публикувани на 25 юли, показват, че украинските сили наскоро са напреднали или са запазили позиции, които руските проникващи групи са заобиколили в югозападната част на Константиновка. Геолокализирани кадри от 29 юли показват руски сили, които нанасят удари по украински позиции в югозападната част на града - район, в който по-рано руски източници твърдяха, че руските сили са установили позиции.
Геолокализирани кадри от 28 юли показват украински сили, които нанасят удари по руски позиции в централната част на Константиновка след операция по проникване, която според оценката на Института за изследване на войната (ISW) е била извършена от руски сили.
Украинската медия Hromadske съобщи на 29 юли, че украински военнослужещи са заявили, че руски войници продължават да проникват в града и че руските сили усложняват украинската отбрана. Въпреки това украинските подразделения все още извършват ротации на пехотата в позициите в града, а украинският тил не е изложен на риск от обкръжение поне през следващите няколко седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коснантиновка
Коментиран от #17, #45
10:07 30.07.2026
2 Пич
10:07 30.07.2026
3 реалистъ
Коментиран от #23, #25
10:08 30.07.2026
4 бръм
10:08 30.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 НА ПЛАНИРАЩАТА БОМБА
Коментиран от #9
10:09 30.07.2026
7 Хасковски каунь
Подготовка тече за Крематорск.
Коментиран от #48
10:10 30.07.2026
8 Пламен
Руските сили твърдят, че контролират напълно Константиновка в Украйна .
Е сега на кого да вярваме?! :)
Коментиран от #13
10:10 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ру БЛАТА
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #18, #33
10:13 30.07.2026
12 ГОЛЕМ РЕВ
10:13 30.07.2026
13 На ISW, разбира се
До коментар #8 от "Пламен":Те са истината.
То па кога зълва и на Нюланд нещо е лъгала.
10:13 30.07.2026
14 Механик
Пък за "планиращите" боНби искам да припомня на жълтопаветния планктон, че имено той казваше че това били боНби на 70 години и за нищо не стават.
Та се чудя сега кво реват, като тия боНби са безполезни.
Коментиран от #24, #27
10:14 30.07.2026
15 Българин
10:14 30.07.2026
16 Тая новина
Отдавна е превзета
Пак пропаганда за едногънкови
10:15 30.07.2026
17 От статията не се разбира
До коментар #1 от "Коснантиновка":Ще даваме ли е пари за пълна победа на Украйна или вече всичко е точно?
10:15 30.07.2026
18 Цеко
До коментар #11 от "ру БЛАТА":Много руска смрадт измре.Много нещо.
10:18 30.07.2026
19 Някой
Коментиран от #21
10:20 30.07.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
Да не стане като с Купянск.
Коментиран от #38, #44
10:20 30.07.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Някой":То и Купянск бе руски......
Коментиран от #40
10:21 30.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Някой
До коментар #3 от "реалистъ":Хехе. Ми те преди десетина и повече години американците така превзеха и Фалуджа в Ирак, и Ракка в Сирия. Но тогава не съм чувал някой жълтопаветник да ме убеждава, че е трябвало да ги превземат без да ги разрушат.
Войната в градски условия е такава - разрушения и жертви. През Втората световна война пак е било така.
10:22 30.07.2026
24 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
До коментар #14 от "Механик":Уж оздравял те изписахме.
10:27 30.07.2026
25 Мусорчик
До коментар #3 от "реалистъ":Ами това е руско "освобождение", което означава разрушение и окупация.
И като чуя за либералния и жалостив Путин, както и за миролюбивите руснаци... С мед да ги намажеш.
10:27 30.07.2026
26 Министърът на отбраната на САЩ
в Мериленд се хвърля от 16 етаж с викове
РУСКИЕ ИДУТ
Коментиран от #37
10:28 30.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ще стане опасно
10:30 30.07.2026
31 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #41
10:31 30.07.2026
32 Без име
10:32 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин
10:33 30.07.2026
35 Неможачи руски!
Коментиран от #42
10:33 30.07.2026
36 Артилерист
10:33 30.07.2026
37 Името на генерала
До коментар #26 от "Министърът на отбраната на САЩ":е
ДЖОРЖ ФОРЕСТОЛ
10:34 30.07.2026
38 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Аве както е тръгнало и Берлин ще е превзет
10:34 30.07.2026
39 Мим
10:34 30.07.2026
40 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ще видим кой ще се смее последен
Коментиран от #43
10:35 30.07.2026
41 Копеец
До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Ура! Каква хубава новина! Даже не съм подозирал. Досега не личеше.
10:35 30.07.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Неможачи руски!":0% превзети руски територии
0 % освободени окупирани територии
РФ....30% от Украйна даваща 80% от бюджета
Марш на фронта помашки неможач
Коментиран от #47
10:36 30.07.2026
43 Хайо
До коментар #40 от "ГОЛЕМ РЕВ":Е няма да си ти я! Бг копейките винаги сме капо.
10:36 30.07.2026
44 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Учи РУСКИ ще ти трябва
10:37 30.07.2026
45 Хахахаха
До коментар #1 от "Коснантиновка":Руска, ама още пускат бомби, нали копей?
10:37 30.07.2026
46 1000 бомби за едно село
10:38 30.07.2026
47 Развалена ти е врачката
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Вкиснат боб ли, изветряло кафе ли, слаби карти ли, не знам...
Кьорав карти не играй.
10:38 30.07.2026
48 Плюй си в пазвата
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Щото Путин няма да е в мавзолей. Готвят му крематориум. Щом така лесно се стряскаш, тогава инфарктът не ти мърда.
10:41 30.07.2026