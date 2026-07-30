Руската армия воюва за Константиновка с планиращи бомби

Руските сили използват ударите с планиращи авиобомби, за да подпомагат настъплението на пехотата в и около Константиновка.

Руските сили често извършват удари с планиращи бомби срещу Константиновка и други градове в т.нар. "Крепостен пояс" на Украйна в Донецка област, за да унищожат украински укрепени позиции и пунктове за управление на наземните сили, да позволят на руски проникващи групи да навлязат и впоследствие да завземат и укрепят позиции.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Командир на украинско подразделение за безпилотни апарати съобщи, че руските управляеми планиращи авиобомби срещу Константиновка са основната причина за руските успехи в района и създават сериозни предизвикателства за украинските сили.

Руските сили за първи път започнаха да използват в голям мащаб тактиката за унищожаване на украински позиции с планиращи бомби, за да подпомогнат настъплението на сухопътните войски при превземането на Авдеевка през февруари 2024 г. Впоследствие те използваха подобни удари в подкрепа на настъпленията срещу други населени места, като Угледар през октомври 2024 г., Курахово през декември 2024 г. и Торецк през август 2025 г.

Руските сили продължават да разчитат на превъзходството си във въздуха и през 2026 г., въпреки че пехотната им тактика се е променила - от по-мащабни пехотни атаки и механизирани щурмове към предимно проникване на малки групи.

Руските сили също така използват планиращи бомби в кампанията си за въздушно възпрепятстване на бойните действия (BAI) през 2025 и 2026 г., особено срещу украинските наземни линии за комуникация и снабдяване (GLOC) в тактическия и оперативния тил.

Усилията за ограничаване на руските авиационни способности вероятно ще лишат руските сили от важно тактическо предимство и ще помогнат за допълнително намаляване темпото на руското настъпление.

Зависимостта на Русия от ударите с планиращи бомби за подпомагане на сухопътните настъпления е уязвимост, която Украйна и западните ѝ партньори могат да използват.

Украйна вече значително е отслабила руската наземна система за противовъздушна отбрана в отделни сектори на фронта чрез продължителна кампания за потискане и унищожаване на противниковата противовъздушна отбрана (SEAD/DEAD) от края на 2025 г.

Украйна продължава усилията си за ограничаване на руската бойна авиация, включително чрез изтребители F-16 и Gripen, както и други средства за противодействие. Продължаващата западна подкрепа за тези украински усилия може значително да намали руското въздушно предимство.

Отслабването на руските авиационни способности ще лиши руските сили от ключови средства, на които руската армия разчита за силови тактически настъпления. Това вероятно ще забави руското придвижване на сушата, като затрудни способността на Русия да унищожава важни украински укрепени позиции, да използва разрушенията като прикритие за пехотата и да прекъсва украинската логистика.

Ситуацията в и около Константиновка се влошава, но руските сили не са превзели града, въпреки руските твърдения.

Боевете вероятно ще продължат още няколко седмици, докато руските сили се опитват да укрепят позициите, които са придобили чрез проникващи операции.

Геолокализирани кадри, публикувани на 25 юли, показват, че украинските сили наскоро са напреднали или са запазили позиции, които руските проникващи групи са заобиколили в югозападната част на Константиновка. Геолокализирани кадри от 29 юли показват руски сили, които нанасят удари по украински позиции в югозападната част на града - район, в който по-рано руски източници твърдяха, че руските сили са установили позиции.

Геолокализирани кадри от 28 юли показват украински сили, които нанасят удари по руски позиции в централната част на Константиновка след операция по проникване, която според оценката на Института за изследване на войната (ISW) е била извършена от руски сили.

Украинската медия Hromadske съобщи на 29 юли, че украински военнослужещи са заявили, че руски войници продължават да проникват в града и че руските сили усложняват украинската отбрана. Въпреки това украинските подразделения все още извършват ротации на пехотата в позициите в града, а украинският тил не е изложен на риск от обкръжение поне през следващите няколко седмици.