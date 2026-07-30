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Гърция забрани къпането в няколко крайбрежни района край Атина заради замърсени води

Гърция забрани къпането в няколко крайбрежни района край Атина заради замърсени води

30 Юли, 2026 09:56, обновена 30 Юли, 2026 09:58 457 3

  • гърция-
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  • къпане-
  • замърсени води

От Министерството на здравеопазването настояват да продължат редовните изследвания на морската вода и проверките на възможните източници на замърсяване.

Гърция забрани къпането в няколко крайбрежни района край Атина заради замърсени води - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцките здравни власти напомниха на жителите и туристите, че плуването остава забранено в няколко крайбрежни района на област Атика, включително части от столичния район на Атина. Причината е, че качеството на морската вода в тези зони не отговаря на изискванията за безопасност, съобщава Ekathimerini, предава Фокус.

Заместник-министърът на здравеопазването Ирини Агапидаки е издала директива, с която са определени районите с въведени ограничения с цел защита на общественото здраве.

Забраната обхваща пристанища, корабостроителници и други индустриални крайбрежни зони, както и части от бреговата линия край Пирея, Перама, Скарамангас, Аспропиргос, Лаврио и Рафина.

Ограничения са въведени и в определени зони около изпускателни отвори за отпадъчни и дъждовни води, както и в райони с потенциално замърсяване, включително край устието на река Асоп, северно от Атина.

Регионалните здравни и екологични служби са получили указания да работят съвместно с общините и пристанищните власти за поставяне на предупредителни табели, контрол на засегнатите плажове и спазване на въведените мерки.

От Министерството на здравеопазването настояват да продължат редовните изследвания на морската вода и проверките на възможните източници на замърсяване.

Властите подчертават, че ограниченията са временни и могат да бъдат отменени след подобряване на качеството на водата и положителни резултати от текущия екологичен мониторинг.


Гърция
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  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Край Созопол трети ден нищо не правят за откъсната тръба с мръсна вода.Отклоняват корабите да не се блъснат в нея.

    10:00 30.07.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Каква е температурата на морската вода там?

    10:11 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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