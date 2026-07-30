Гърция забрани къпането в няколко крайбрежни района край Атина заради замърсени води

Гръцките здравни власти напомниха на жителите и туристите, че плуването остава забранено в няколко крайбрежни района на област Атика, включително части от столичния район на Атина. Причината е, че качеството на морската вода в тези зони не отговаря на изискванията за безопасност, съобщава Ekathimerini, предава Фокус.

Заместник-министърът на здравеопазването Ирини Агапидаки е издала директива, с която са определени районите с въведени ограничения с цел защита на общественото здраве.

Забраната обхваща пристанища, корабостроителници и други индустриални крайбрежни зони, както и части от бреговата линия край Пирея, Перама, Скарамангас, Аспропиргос, Лаврио и Рафина.

Ограничения са въведени и в определени зони около изпускателни отвори за отпадъчни и дъждовни води, както и в райони с потенциално замърсяване, включително край устието на река Асоп, северно от Атина.

Регионалните здравни и екологични служби са получили указания да работят съвместно с общините и пристанищните власти за поставяне на предупредителни табели, контрол на засегнатите плажове и спазване на въведените мерки.

От Министерството на здравеопазването настояват да продължат редовните изследвания на морската вода и проверките на възможните източници на замърсяване.

Властите подчертават, че ограниченията са временни и могат да бъдат отменени след подобряване на качеството на водата и положителни резултати от текущия екологичен мониторинг.