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ЦСКА мечтае за славна вечер на стадион "Васил Левски"

ЦСКА мечтае за славна вечер на стадион "Васил Левски"

30 Юли, 2026 07:30 670 2

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Началото ще бъде дадено в 21:00 часа

ЦСКА мечтае за славна вечер на стадион "Васил Левски" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА посреща азербайджанския гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото ще бъде дадено в 21:00 часа с първия съдийски сигнал на белгиеца Брам ван Дрише на Националния стадион "Васил Левски". Първата среща в Баку завърши 0:0 на стадион "Тофик Бахрамов".

При равенство тази вечер ще се играят две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази и тогава, ще се изпълняват дузпи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5:0 първия си мач срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо (Киев).

В сметките на Христо Янев се завръща камерунският халф Джеймс Ето'о, който остана извън групата за двубоя преди седмица в Баку. По всяка вероятност специалистът ще заложи на състава от първата среща, като все пак е възможно да има 1-2 промени. В шампионатния сблъсък срещу Ботев (Пловдив) Янев заложи на Жоел Цварц в атака, а след почивката пусна в игра Йоанис Питас, който се включи силно и записа гол и асистенция. На "Тофик Бахрамов" нападението от ЦСКА поведоха от първата минута Питас и Леандро Годой.

ЦСКА мечтае за славна вечер на стадион "Васил Левски"

Карабах нямаше изпитание между двата мача, като футболистите на Гурбан Гурбанов имаха цяла седмица за възстановяване и подготовка за реванша. "Конниците" имаха силни финални минути в Града на ветровете, когато сътвориха няколко опасни разбърквания пред Фьодор Лапоухов. Силно тогава се включи бразилското крило Реналдо Сифъс, който осъществи два-три отлични пробива по левия фланг. Припомняме, че през миналия сезон Карабах стигна до плейофите след основната фаза в Шампионска лига, където отстъпи пред Нюкасъл.

На вчерашната си пресконференция наставникът на армейците призова феновете да напълнят трибуните на стадион "Васил Левски", за да може енергията на запалянковците да се прехвърли и на терена. На финала за Купата на България през май ЦСКА триумфира срещу Локомотив (Пловдив) пред 25 000 привърженици в червено.

ЦСКА - Карабах

Съдия: Брам ван Дрише (Белгия)
Начало: 21:00 часа
Стадион: "Васил Левски", София


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