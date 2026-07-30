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Защо този Карабах не е онзи, който унизи Лудогорец в „Гнездото на орлите“

Защо този Карабах не е онзи, който унизи Лудогорец в „Гнездото на орлите“

30 Юли, 2026 07:10 1 130 1

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Азербайджанският хегемон преминава през сериозна метаморфоза преди решителния реванш срещу ЦСКА на „Васил Левски“

Защо този Карабах не е онзи, който унизи Лудогорец в „Гнездото на орлите“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разград, София и Баку се намират в напълно различна футболна реалност в края на юли 2026 година. Футболната общественост в България все още помни кошмарната нощ на 13 август 2024 г., когато азербайджанският шампион ФК Карабах разгроми Лудогорец с безмилостното 7:2 насред „Хювефарма Арена“.

Към днешна дата обаче съставът на Гурбан Гурбанов изглежда по коренно различен начин, а предстоящият реванш срещу ЦСКА в София на 30 юли заварва двата отбора в деликатни позиции след нулевото равенство в първия мач в Азербайджан.

Голямата подмяна: Напускането на ключови фигури

Основната причина настоящият Карабах да не прилича на „екзекутора“ от 2024 г. е мащабната кадрова промяна в клубната структура на азербайджанците. През последните трансферни прозорци клубът бе принуден да се раздели с част от най-влиятелните си фигури на терена.

  • Трансферни трусове: Младата надежда Нариман Ахундзаде бе трансфериран в американската МЛС (Кълъмбъс Крю) . Това лиши тима от експлозивност по фланговете.
  • Нови попълнения: В тима бяха привлечени състезатели като Дани Болт, Педро Бикальо, Крис Куаку и Сами Ммае. Те все още търсят оптималния синхрон.
  • Липса на баланс: Процесът по интеграция на новите имена отнема време, което се отразява на резултатите в евротурнирите.

Анатомия на една метаморфоза: Какво се промени от 2024 г.

За да разберем защо сегашният Карабах е уязвим, трябва да си припомним кои бяха архитектите на разгрома в Разград. В онази вечер азербайджанците демонстрираха брутална ефективност, припомня Flashscore:

Жуниньо: 1 гол, остава ключов нападател, обект на трансферни спекулации, с умора от натоварения цикъл.
Ясин Бензия: 2 гола, напредване на възрастта, по-ниска интензивност в пресата
Патрик Андраде: 2 гола в продълженията. Премина ролята на ротационен играч, спад във физическите показатели.
Нариман Ахундзаде: 1 гол в продълженията, продаден в Кълъмбъс Крю (МЛС).
Торал Байрамов: 1 гол от дузпа, остава основен стълб, но натоварен с дефанзивни функции.

Как гледат в Баку на ЦСКА преди реванша?

В навечерието на двубоя на Националния стадион „Васил Левски“, спортните анализатори в Баку определят шансовете за успех като напълно изравнени (50 на 50). Първият сблъсък, завършил 0:0 на стадион „Тофик Бахрамов“, показа, че Карабах изпитва сериозни проблеми с преодоляването на организиран блок в защита. Местните медии в Азербайджан отчитат, че отборът им е загубил голяма част от блясъка си в атака, но остават уверени заради по-големия международен опит на играчите си.

В същото време обаче, в Баку изненадващо намират повод за оптимизъм в лагера на противника. В азербайджанската преса се коментират суровите критики в България срещу хаотичната игра на ЦСКА. Наставникът на „червените“ Христо Янев е подложен на сериозен натиск от страна на фенове и специалисти поради очевидната липса на надграждане в тактически план.

Въпросът на реванша: Ще успее ли ЦСКА да вкара гол в повече?

Въпреки победата в първенството над Ботев Пловдив с 3:2, където Жоел Цвартс блесна с два гола, играта в предни позиции на ЦСКА остава непостоянна. За реванша с Карабах Янев планира да заложи на същия стартов състав от Баку, надявайки се на бързината на Йоанис Питас и Сантяго Годой. Основната дилема пред феновете е дали „армейците“ ще съумеят да се възползват от бавния преход на азербайджанците в защита и да отбележат скъпоценното попадение.

  • Аргументи „ЗА“: Карабах вече не разполага със скоростта на Ахундзаде по фланговете и показва дефанзивна уязвимост срещу динамична преса. Домакинският фактор и подкрепата от трибуните могат да компенсират тактическия хаос.
  • Аргументи „ПРОТИВ“: Липсата на изградени автоматизми при Янев води до лесни непредизвикани грешки. Срещу опитен турнирен боец като Карабах, всеки хаос в средата на терена може да се окаже фатален.

Крайната развръзка предстои в четвъртък вечер в София. Този Карабах определено не е плашещото чудовище от Разград, но дали разколебаният тактически модел на ЦСКА ще намери сили за нещо повече, предстои да разберем.


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  • 1 Само тъпотии

    1 1 Отговор
    И въпреки писаните глупости 3:0 за Карабах.

    07:29 30.07.2026

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