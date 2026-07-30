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Турската полиция задържа кмета на район Етимесгут по разследване за корупция

Турската полиция задържа кмета на район Етимесгут по разследване за корупция

30 Юли, 2026 09:32, обновена 30 Юли, 2026 09:35 441 2

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По информация на медиите полицейски екипи са влезли в сградата на общината в ранните часове на деня, след което Бешикчиоглу е бил отведен за разпит

Турската полиция задържа кмета на район Етимесгут по разследване за корупция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турската полиция задържа кмета на район Етимесгут в Анкара Ердал Бешикчиоглу в рамките на разследване за предполагаема корупция, съобщиха телевизия NTV и други турски медии, цитирани от Ройтерс. Акцията е част от продължаващите разследвания срещу общини, управлявани от основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP), предава News.bg.

По информация на медиите полицейски екипи са влезли в сградата на общината в ранните часове на деня, след което Бешикчиоглу е бил отведен за разпит.

Разследването срещу общината е започнало още през март, когато прокурори са установили предполагаеми нередности в счетоводните документи и са образували дело за присвояване на средства.

Само ден по-рано властите задържаха и кмета на истанбулския район Юскюдар, както и още петима души, по подозрения за нарушения при издаването на строителни разрешителни и разрешения за ползване на сгради.

Случаят е поредният етап от мащабната съдебна кампания срещу представители на CHP. От опозицията категорично отхвърлят всички обвинения, повдигнати срещу нейни представители от 2024 г. насам, като твърдят, че разследванията имат политически мотиви и целят отслабване на местната власт преди следващите избори.

Турското правителство от своя страна поддържа позицията, че съдебната система действа независимо и без политическа намеса.

Най-сериозен обществен отзвук през последните години предизвика арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу - един от най-популярните опозиционни политици в Турция и смятан за основен съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган. Задържането му доведе до масови протести в страната и предизвика критики от европейски държави и международни правозащитни организации, които изразиха опасения за състоянието на върховенството на закона и политическите свободи в Турция.


Турция
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  • 1 ами явно е корумпиран . корупцията идва

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    от англия . навремето кралицата давала на пиратите писмо . да крадат срещу процент за нея . така по забогателите без закон давали златото си за кралицата бароните лордовете и херцозите . за пиратите оставала малка сума и те не живеели дълго . по времето на световнитв войни контрабандата направила всички корумпирани . 90 те бяха показвани митничари станали милионери за 3-4 месеца с къщи и големи коли , злато и канали за наркотици и крадени коли . после започнаха да ги преследват . и в турция е подобно положението . кмет а с 20 фирми .

    09:50 30.07.2026

  • 2 Ела бай Ердогане и тука

    0 0 Отговор
    Ако видиш нашите кметове какво правят веднага ще пуснеш вашите

    10:30 30.07.2026

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