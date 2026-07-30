Реджеп Ердоган: Турция няма да изостави кипърските турци

Турският президент Реджеп Ердоган заяви в сряда, че Анкара ще продължи да подкрепя кипърските турци и обяви нови инфраструктурни проекти за Севернокипърската турска република, съобщава Анадолската агенция.

"Нито една инициатива, която пренебрегва суверенното равенство, правата и законните интереси на кипърските турци в Източното Средиземноморие, няма да успее", заяви Ердоган след заседание на кабинета.

Припомняйки миналоседмичното отбелязване на 52-рата годишнина от "Кипърската мирна операция" през 1974 г., Ердоган определи 20 юли 1974 г. като "исторически повратен момент", който е гарантирал съществуването, свободата и сигурността на кипърските турци.

Той заяви, че Турция, действайки в рамките на своите права и отговорности като държава гарант съгласно международните споразумения, е прекратила страданията на кипърските турци и е "довела до установяването на мир и стабилност на острова".

По думите му кипърският въпрос надхвърля техническия спор за подялба на властта и се съсредоточава върху признаването на равния международен статут на кипърските турци.

"Ние внимателно следим всяка стъпка на онези, които се стремят да превърнат Кипър в част от нови военни съюзи", заяви той.

Ердоган приветства също така неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш на острова - първото посещение на ръководител на ООН там от 16 години насам - като заяви, че Турция последователно е подкрепяла неговите мирни усилия и ще продължи да поддържа тесни консултации с него.

Той добави, че предложенията за свеждане на кипърските турци до статут на малцинство многократно са се проваляли и че само справедливо, трайно и устойчиво решение може да гарантира дългосрочно спокойствие на острова.