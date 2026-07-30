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Реджеп Ердоган: Турция няма да изостави кипърските турци

Реджеп Ердоган: Турция няма да изостави кипърските турци

30 Юли, 2026 09:35 677 6

  • турция-
  • гърция-
  • кипър-
  • средиземно море-
  • реджеп ердоган

По думите му кипърският въпрос надхвърля техническия спор за подялба на властта и се съсредоточава върху признаването на равния международен статут на кипърските турци

Реджеп Ердоган: Турция няма да изостави кипърските турци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Турският президент Реджеп Ердоган заяви в сряда, че Анкара ще продължи да подкрепя кипърските турци и обяви нови инфраструктурни проекти за Севернокипърската турска република, съобщава Анадолската агенция.

"Нито една инициатива, която пренебрегва суверенното равенство, правата и законните интереси на кипърските турци в Източното Средиземноморие, няма да успее", заяви Ердоган след заседание на кабинета.

Припомняйки миналоседмичното отбелязване на 52-рата годишнина от "Кипърската мирна операция" през 1974 г., Ердоган определи 20 юли 1974 г. като "исторически повратен момент", който е гарантирал съществуването, свободата и сигурността на кипърските турци.

Той заяви, че Турция, действайки в рамките на своите права и отговорности като държава гарант съгласно международните споразумения, е прекратила страданията на кипърските турци и е "довела до установяването на мир и стабилност на острова".

По думите му кипърският въпрос надхвърля техническия спор за подялба на властта и се съсредоточава върху признаването на равния международен статут на кипърските турци.

"Ние внимателно следим всяка стъпка на онези, които се стремят да превърнат Кипър в част от нови военни съюзи", заяви той.

Ердоган приветства също така неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш на острова - първото посещение на ръководител на ООН там от 16 години насам - като заяви, че Турция последователно е подкрепяла неговите мирни усилия и ще продължи да поддържа тесни консултации с него.

Той добави, че предложенията за свеждане на кипърските турци до статут на малцинство многократно са се проваляли и че само справедливо, трайно и устойчиво решение може да гарантира дългосрочно спокойствие на острова.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    С кого ще се бием?С Турция или Гърция?

    Коментиран от #2

    09:40 30.07.2026

  • 2 Това не знаем,

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    .... но знаем че са те били теб и пак ще те бият!:)

    09:44 30.07.2026

  • 3 Робот

    4 1 Отговор
    Турската част е по зелена в кипърската само камъни и змии..!

    10:04 30.07.2026

  • 4 Турчин от турция

    1 2 Отговор
    Мразим ердоган!

    Коментиран от #5, #6

    10:31 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Откога българските кюмюрести

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Турчин от турция":

    Станахте турци от Турция🤣🤣🤣

    10:33 30.07.2026

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