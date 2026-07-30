Ясни са първите кандидатури за новия ВСС

Първите кандидатури за новия ВСС вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева.

Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на ВСС от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите.

За представител на съдийската квота е издигнат Васил Пеловски - съдия в Административния съд - Варна. Кандидатурата му е подкрепена от 22-ма съдии от Административните съдилища във Варна и Бургас, както и от Районния съд във Варна.

В мотивите към предложението се посочва, че Пеловски притежава високи професионални и морални качества, богат административен и юридически опит и задълбочено познаване на работата на съдебната система. Той има над 17 години юридически стаж, като през годините е заемал експертни и ръководни длъжности в Областната администрация в Добрич, Столичната община, Министерството на младежта и спорта и администрацията на ВСС, а в момента правораздава като съдия в Административния съд - Варна. Според вносителите на кандидатурата той се отличава с безспорен професионален интегритет, независимост и способност да изпълнява отговорно функциите на член на Висшия съдебен съвет.

Първата номинация за прокурорската квота е на Маринела Тотева - прокурор във Върховната касационна прокуратура. Тя е издигната от 20 прокурори от Върховната касационна прокуратура и Окръжната прокуратура - София.

Подкрепилите кандидатурата ѝ изтъкват близо 30-годишния ѝ юридически стаж в прокуратурата и богатия ѝ практически опит. Професионалната ѝ кариера започва като младши прокурор в Окръжната прокуратура – София, преминава през различни нива на прокуратурата, включително Върховната административна прокуратура, където ръководи отдел „Административно-съдебен надзор“ до закриването му през 2023 г. В момента тя е прокурор в специализирания отдел на Върховната касационна прокуратура.

В мотивите се подчертава още, че като член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС Маринела Тотева е придобила сериозен опит в областта на кариерното развитие и дисциплинарната практика на магистратите. Според вносителите тя се ползва с безупречна репутация, доказана почтеност и независимост, а професионалните ѝ качества и управленски опит ще бъдат ценен принос за работата на бъдещия състав на Висшия съдебен съвет.