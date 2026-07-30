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ЕС инвестира над 30 млрд. евро в седем гигафабрики за изкуствен интелект

ЕС инвестира над 30 млрд. евро в седем гигафабрики за изкуствен интелект

30 Юли, 2026 13:07, обновена 30 Юли, 2026 13:15 921 47

  • белгия-
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  • европейски съюз-
  • гигафабрики-
  • изкуствен интелект

Споразумения с AMD, NVIDIA и Qualcomm

ЕС инвестира над 30 млрд. евро в седем гигафабрики за изкуствен интелект - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия обяви нова мащабна инициатива за изграждането на седем гигафабрики за изкуствен интелект (ИИ), като очакваните инвестиции надхвърлят 30 млрд. евро. Проектът е част от стратегията на ЕС за технологична независимост и развитие на европейски AI модели, предава БТА.

Европейската комисия отправи официална покана за участие в инициативата, като срокът за подаване на предложения е 12 ноември.

След подписването на договорите през следващата година строителството на новите съоръжения трябва да приключи в рамките на 18 месеца.

10 млрд. евро публично финансиране

Общата стойност на проекта се оценява на над 30 млрд. евро.

От тях:

  • 10 млрд. евро ще бъдат осигурени от бюджета на ЕС и държавите членки;

  • останалото финансиране ще дойде от частни инвеститори и компании.

Къде ще бъдат изградени фабриките

Новите гигафабрики могат да бъдат разположени:

  • в една държава членка;

  • на няколко различни места в ЕС;

  • като трансгранични европейски проекти.

Според Европейската комисия в тях ще се разработват ново поколение модели на изкуствен интелект, които ще бъдат съобразени с европейските правила за защита на личните данни, киберсигурността, етичните стандарти и ценностите на Европейския съюз.

Част от европейска AI мрежа

Планираните седем гигафабрики ще бъдат интегрирани към вече съществуващите 19 европейски AI центъра и мрежата от центрове за данни.

Комисията уточнява още, че необходимият хардуер ще може да бъде доставян както от европейски производители, така и от компании от държави със сходни стратегически интереси.

Споразумения с AMD, NVIDIA и Qualcomm

Като продължение на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ, Европейската комисия съобщи, че вече са подписани писма за намерение с трима водещи американски производители на AI хардуер:

  • AMD;

  • NVIDIA;

  • Qualcomm.

Целта е да бъде осигурена необходимата изчислителна мощ за развитието на европейската инфраструктура за изкуствен интелект и да се засили конкурентоспособността на ЕС в глобалната AI надпревара.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    13 1 Отговор
    Иди.тите са като врабчетата само на луната ги няма

    13:17 30.07.2026

  • 2 При такива олигофрени в ЕК

    18 1 Отговор
    И като цяло в Европа верно ще е нужен изкуствен интелект но е съмнително дали ще помогне

    13:18 30.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор
    Създават мощен ИИ,
    който да следи Естествения Интелект
    на подрастващите и възрастните❗
    Добре дошли в "1984"-та❗

    Коментиран от #19, #25

    13:18 30.07.2026

  • 4 Жоков

    14 2 Отговор
    Еврокофтора доказва че няма интелект

    Гера марафада

    13:20 30.07.2026

  • 5 То ако се замислите и

    17 1 Отговор
    Суперкомпютър си купихме ама не става даже лютеница да си вариш. Освен тока да му плащат и няколко пенсионирани ченгета с охраната му да се занимават, друга полза няма от него

    13:21 30.07.2026

  • 6 Полезните идиоти от Брюксел

    18 1 Отговор
    ще правят независима Европа с американски чипове!
    Нема такива дебили!

    13:22 30.07.2026

  • 7 ЧЕ ТО ПАРИТЕ ПАК ОТИВАТ В АМЕРИКА

    18 1 Отговор
    На Урсула дървените далавери.

    Коментиран от #10, #36

    13:22 30.07.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    2 11 Отговор
    Путин каза, че ще прави квантови компютри с китайски аналогови релета!

    Коментиран от #30, #38

    13:25 30.07.2026

  • 9 Европейският

    12 2 Отговор
    съюз с естественият интелект цъфна, сега Му трябва изкуствен за да върже...

    13:26 30.07.2026

  • 10 Ба бааааа

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕ ТО ПАРИТЕ ПАК ОТИВАТ В АМЕРИКА":

    Баба Сула винаги е на кяр тя си взема процента

    13:26 30.07.2026

  • 11 ГОЛЕМ РЕВ

    1 1 Отговор
    Аеее кресливите олигофрени я марш на фронта

    13:27 30.07.2026

  • 12 Преди 10 години някъде

    3 1 Отговор
    Написах сорс за тотото 1 от 49 топчета в сфера и го анимирах през Unity 3D. Работеше идеално до 5 топчета. След това се бъгваше. Скоро с нов компютър 11 години по късно за майтап го пробвах и работи за 8-9 топчета. И тогава и сега и след 20 години все ще е еднакво безмислено... че така...

    13:30 30.07.2026

  • 13 Мирка

    7 1 Отговор
    Пари хвърлени и откраднати от вятъра!
    Същата сума в Китай вече отчитат, като груба грешка! Охлаждането, опапва близо 80% от средствата! Със температурните промени в Европа, това ще нарасне до скромните 90%!Ше охлаждат с... вятър!!!

    Коментиран от #41

    13:30 30.07.2026

  • 14 Руснак без крак

    1 5 Отговор
    Мьi в космос летали, а жопу вьiтирали газетами Труд и Правда.

    13:32 30.07.2026

  • 15 По добре

    6 1 Отговор
    30 млрд. евро за пенсии от колкото за гигафабрики за изкуствен интелект. Сам по себе си той е безмислен и по никакъв начин БВП не може да създаде през нещо смислено

    Коментиран от #27

    13:33 30.07.2026

  • 16 Хаха

    4 1 Отговор
    "гигафабрика" е явно част от новоговора. Хареса ми.

    13:34 30.07.2026

  • 17 Я кажете сега

    4 0 Отговор
    Тоя изкуствен интелект какви убави неща ще направи за вас ?

    13:36 30.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    ❗❗❗❗
    "Изкуственият интелект на OpenAI хакна самостоятелно системите на Hugging Face по време на тестове по киберсигурност."
    🤔🤔🤔🤔

    13:36 30.07.2026

  • 19 ОМорес

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно ! В ЕС ролята на A.I.за менталното му развитие,е като на гипса при шпакловка на стените.Европа тича натам,от където Китай вече дава на заден ход.

    13:37 30.07.2026

  • 20 Оре

    5 1 Отговор
    За тая работа трябва много енергия. От къде ще я вземат?

    Коментиран от #32

    13:37 30.07.2026

  • 21 В ЕС

    4 0 Отговор
    милиардите ги нямат за нищо. Всеки ден тържествено и победоносно се обявяват прооекти за десетки, а в някой случаи и стотици милиарди. Дано някой да държи сметката.

    13:37 30.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Като спре тока

    4 1 Отговор
    и ЕС ще има пълна технологична независимост

    13:38 30.07.2026

  • 24 седем гигафабрики

    2 1 Отговор
    И поне 6 в България. Първата във Факултету

    13:40 30.07.2026

  • 25 Клети съветски Zoмбита 🤪

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Памnepc, днес с твоя интелект, какви чорапи обу на румбата копринков ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #39, #44, #46

    13:42 30.07.2026

  • 26 000

    2 1 Отговор
    Разпада на ес върви с последното голямо ограбване на глупавите граждани на гервания, франция и ко.

    13:44 30.07.2026

  • 27 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "По добре":

    За пенсиите не се грижи, кРадев ще ти ги "оправи". Ще получаваш толкова, колкото получават и в мадараша. 😂

    13:45 30.07.2026

  • 28 Луганск

    1 2 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    Коментиран от #37, #40

    13:47 30.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мдаа

    0 0 Отговор
    Няма лошо, но моделите да бъдат достъпни за всеки който иска да ги използва на локална машина.

    13:50 30.07.2026

  • 32 От репарациите на Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оре":

    Не ги мисли.

    13:50 30.07.2026

  • 33 Простият

    1 0 Отговор
    Некви си фабрики нема да свършат никаква работа. Заводи, големи заводи за изкуствен интелект требе се градят и да бълват денонощно изкуствен интелект, щото се вижда че в юропата естествения не достига и дефицита е все по-голям и по-голям. Особено трагично е положението по горните етажи на властта. Ама аз съм прозд - на мен естествения интелект не ми достига, а пък съм тръгнал да давам акъл на изкуствения, щото гледам, че така правят всички.

    13:52 30.07.2026

  • 34 Мечо ПУХ

    3 0 Отговор
    Аза интелект на Урсулата колко ще инвестира

    13:53 30.07.2026

  • 35 Хаха

    2 0 Отговор
    Липсващият интелект на Урсула и приятелки,ще се замества с изкуствен.

    13:53 30.07.2026

  • 36 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕ ТО ПАРИТЕ ПАК ОТИВАТ В АМЕРИКА":

    значение къде отиват парите, важното е част от тях да отиват при Урсула и всичко ще бъде наред.

    13:56 30.07.2026

  • 37 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    значение къде отиват парите, важното е част от тях да отиват при Урсула и всичко ще бъде наред.

    14:00 30.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ти да не си

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    вече с изкуствен интелект или по скоро си без интелект. За Русия беше друга статия и не е нужно тук да го пишеш този дълъг пасквил.

    14:07 30.07.2026

  • 41 Извинете, давате ли уроци по китайски?

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мирка":

    Може ли брой, дата и източник н фейка ви!

    14:08 30.07.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Копейките, както винаги,":

    Що се молиш да се къпем бе,
    като правиш sФирки на некъпани
    не ти е кеф ли🤔❓

    14:09 30.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Клети, ПО ПЕЙКИ,
    това ли е най- важно за вас🤔❗

    14:12 30.07.2026

  • 45 Лоша работа!

    1 0 Отговор
    За копейките. Ще им изяде хляба. При всеки фейк ще ги цака с дати, източници, числа, документи, артефакти... им да ти зайде. Пък и с ИИ не се спори. Сдъвканите и изплюти копейки няма да знаят на кой свят са. Ще настъпят масови инфаркти. Костя, а вероятно и Радев, ще останат без електорат.

    Коментиран от #47

    14:15 30.07.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Какъв висок ЕнтИлект,
    в какви задълбочени познания се впуска ❗

    14:15 30.07.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лоша работа!":

    Още по-лошо работа за ПО ПЕЙКИТЕ ❗
    Няма как да скриете какви САШтински престъпления са вършени в Ми Лай❗
    Няма как да скриете коя страна
    единствена в Света е използвала Атомни бомби, при това НЕведнъж❗
    Няма как да скриете факта, че носител на Нобел за Мир в продължение на цяла година е пускал на всеки 20 минути бомба някъде по Земното кълбо❗
    Няма как да скриете още много САШтински
    престъпления и измами❗

    14:21 30.07.2026

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