ЕС инвестира над 30 млрд. евро в седем гигафабрики за изкуствен интелект

Европейската комисия обяви нова мащабна инициатива за изграждането на седем гигафабрики за изкуствен интелект (ИИ), като очакваните инвестиции надхвърлят 30 млрд. евро. Проектът е част от стратегията на ЕС за технологична независимост и развитие на европейски AI модели, предава БТА.
Европейската комисия отправи официална покана за участие в инициативата, като срокът за подаване на предложения е 12 ноември.
След подписването на договорите през следващата година строителството на новите съоръжения трябва да приключи в рамките на 18 месеца.
10 млрд. евро публично финансиране
Общата стойност на проекта се оценява на над 30 млрд. евро.
От тях:
-
10 млрд. евро ще бъдат осигурени от бюджета на ЕС и държавите членки;
-
останалото финансиране ще дойде от частни инвеститори и компании.
Къде ще бъдат изградени фабриките
Новите гигафабрики могат да бъдат разположени:
-
в една държава членка;
-
на няколко различни места в ЕС;
-
като трансгранични европейски проекти.
Според Европейската комисия в тях ще се разработват ново поколение модели на изкуствен интелект, които ще бъдат съобразени с европейските правила за защита на личните данни, киберсигурността, етичните стандарти и ценностите на Европейския съюз.
Част от европейска AI мрежа
Планираните седем гигафабрики ще бъдат интегрирани към вече съществуващите 19 европейски AI центъра и мрежата от центрове за данни.
Комисията уточнява още, че необходимият хардуер ще може да бъде доставян както от европейски производители, така и от компании от държави със сходни стратегически интереси.
Споразумения с AMD, NVIDIA и Qualcomm
Като продължение на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ, Европейската комисия съобщи, че вече са подписани писма за намерение с трима водещи американски производители на AI хардуер:
-
AMD;
-
NVIDIA;
-
Qualcomm.
Целта е да бъде осигурена необходимата изчислителна мощ за развитието на европейската инфраструктура за изкуствен интелект и да се засили конкурентоспособността на ЕС в глобалната AI надпревара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
13:17 30.07.2026
2 При такива олигофрени в ЕК
13:18 30.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
който да следи Естествения Интелект
на подрастващите и възрастните❗
Добре дошли в "1984"-та❗
Коментиран от #19, #25
13:18 30.07.2026
4 Жоков
Гера марафада
13:20 30.07.2026
5 То ако се замислите и
13:21 30.07.2026
6 Полезните идиоти от Брюксел
Нема такива дебили!
13:22 30.07.2026
7 ЧЕ ТО ПАРИТЕ ПАК ОТИВАТ В АМЕРИКА
Коментиран от #10, #36
13:22 30.07.2026
8 Ганя Путинофила
Коментиран от #30, #38
13:25 30.07.2026
9 Европейският
13:26 30.07.2026
10 Ба бааааа
До коментар #7 от "ЧЕ ТО ПАРИТЕ ПАК ОТИВАТ В АМЕРИКА":Баба Сула винаги е на кяр тя си взема процента
13:26 30.07.2026
11 ГОЛЕМ РЕВ
13:27 30.07.2026
12 Преди 10 години някъде
13:30 30.07.2026
13 Мирка
Същата сума в Китай вече отчитат, като груба грешка! Охлаждането, опапва близо 80% от средствата! Със температурните промени в Европа, това ще нарасне до скромните 90%!Ше охлаждат с... вятър!!!
Коментиран от #41
13:30 30.07.2026
14 Руснак без крак
13:32 30.07.2026
15 По добре
Коментиран от #27
13:33 30.07.2026
16 Хаха
13:34 30.07.2026
17 Я кажете сега
13:36 30.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Изкуственият интелект на OpenAI хакна самостоятелно системите на Hugging Face по време на тестове по киберсигурност."
🤔🤔🤔🤔
13:36 30.07.2026
19 ОМорес
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Точно ! В ЕС ролята на A.I.за менталното му развитие,е като на гипса при шпакловка на стените.Европа тича натам,от където Китай вече дава на заден ход.
13:37 30.07.2026
20 Оре
Коментиран от #32
13:37 30.07.2026
21 В ЕС
13:37 30.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Като спре тока
13:38 30.07.2026
24 седем гигафабрики
13:40 30.07.2026
25 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Памnepc, днес с твоя интелект, какви чорапи обу на румбата копринков ? 🤣🤣🤣
Коментиран от #39, #44, #46
13:42 30.07.2026
26 000
13:44 30.07.2026
27 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
До коментар #15 от "По добре":За пенсиите не се грижи, кРадев ще ти ги "оправи". Ще получаваш толкова, колкото получават и в мадараша. 😂
13:45 30.07.2026
28 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
Коментиран от #37, #40
13:47 30.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мдаа
13:50 30.07.2026
32 От репарациите на Путин
До коментар #20 от "Оре":Не ги мисли.
13:50 30.07.2026
33 Простият
13:52 30.07.2026
34 Мечо ПУХ
13:53 30.07.2026
35 Хаха
13:53 30.07.2026
36 Няма
До коментар #7 от "ЧЕ ТО ПАРИТЕ ПАК ОТИВАТ В АМЕРИКА":значение къде отиват парите, важното е част от тях да отиват при Урсула и всичко ще бъде наред.
13:56 30.07.2026
37 Няма
До коментар #28 от "Луганск":значение къде отиват парите, важното е част от тях да отиват при Урсула и всичко ще бъде наред.
14:00 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ти да не си
До коментар #28 от "Луганск":вече с изкуствен интелект или по скоро си без интелект. За Русия беше друга статия и не е нужно тук да го пишеш този дълъг пасквил.
14:07 30.07.2026
41 Извинете, давате ли уроци по китайски?
До коментар #13 от "Мирка":Може ли брой, дата и източник н фейка ви!
14:08 30.07.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Копейките, както винаги,":Що се молиш да се къпем бе,
като правиш sФирки на некъпани
не ти е кеф ли🤔❓
14:09 30.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Клети, ПО ПЕЙКИ,
това ли е най- важно за вас🤔❗
14:12 30.07.2026
45 Лоша работа!
Коментиран от #47
14:15 30.07.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Какъв висок ЕнтИлект,
в какви задълбочени познания се впуска ❗
14:15 30.07.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Лоша работа!":Още по-лошо работа за ПО ПЕЙКИТЕ ❗
Няма как да скриете какви САШтински престъпления са вършени в Ми Лай❗
Няма как да скриете коя страна
единствена в Света е използвала Атомни бомби, при това НЕведнъж❗
Няма как да скриете факта, че носител на Нобел за Мир в продължение на цяла година е пускал на всеки 20 минути бомба някъде по Земното кълбо❗
Няма как да скриете още много САШтински
престъпления и измами❗
14:21 30.07.2026