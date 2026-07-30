ЕС инвестира над 30 млрд. евро в седем гигафабрики за изкуствен интелект

Европейската комисия обяви нова мащабна инициатива за изграждането на седем гигафабрики за изкуствен интелект (ИИ), като очакваните инвестиции надхвърлят 30 млрд. евро. Проектът е част от стратегията на ЕС за технологична независимост и развитие на европейски AI модели, предава БТА.

Европейската комисия отправи официална покана за участие в инициативата, като срокът за подаване на предложения е 12 ноември.

След подписването на договорите през следващата година строителството на новите съоръжения трябва да приключи в рамките на 18 месеца.

10 млрд. евро публично финансиране

Общата стойност на проекта се оценява на над 30 млрд. евро.

От тях:

10 млрд. евро ще бъдат осигурени от бюджета на ЕС и държавите членки;

останалото финансиране ще дойде от частни инвеститори и компании.

Къде ще бъдат изградени фабриките

Новите гигафабрики могат да бъдат разположени:

в една държава членка;

на няколко различни места в ЕС;

като трансгранични европейски проекти.

Според Европейската комисия в тях ще се разработват ново поколение модели на изкуствен интелект, които ще бъдат съобразени с европейските правила за защита на личните данни, киберсигурността, етичните стандарти и ценностите на Европейския съюз.

Част от европейска AI мрежа

Планираните седем гигафабрики ще бъдат интегрирани към вече съществуващите 19 европейски AI центъра и мрежата от центрове за данни.

Комисията уточнява още, че необходимият хардуер ще може да бъде доставян както от европейски производители, така и от компании от държави със сходни стратегически интереси.

Споразумения с AMD, NVIDIA и Qualcomm

Като продължение на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ, Европейската комисия съобщи, че вече са подписани писма за намерение с трима водещи американски производители на AI хардуер:

AMD ;

NVIDIA ;

Qualcomm.

Целта е да бъде осигурена необходимата изчислителна мощ за развитието на европейската инфраструктура за изкуствен интелект и да се засили конкурентоспособността на ЕС в глобалната AI надпревара.