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Незрящите вече ще гласуват самостоятелно: Машините ще са с гласови указания

Незрящите вече ще гласуват самостоятелно: Машините ще са с гласови указания

30 Юли, 2026 12:39 602 16

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  • гласови указания

Депутатът от ПБ Иван Янев  припомни, че до този момент незрящите избиратели са били принудени да гласуват с помощта на придружител, който е отбелязвал избора им върху бюлетината или е натискал съответния бутон на машината.

Незрящите вече ще гласуват самостоятелно: Машините ще са с гласови указания - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За първи път в българското изборно законодателство се създават реални гаранции за запазване на тайната на вота на незрящите хора и на гражданите със зрителни увреждания. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев по време на брифинг в Народното събрание, цитиран от Нова телевизия. По думите му приетите текстове в Изборния кодекс решават проблем, който в продължение на десетилетия е оставал извън реалния дневен ред на институциите.
„Днес е исторически ден. Като историк мога да ви уверя, че това, което ще се случи, никога досега не се е случвало. Тайната на вота за незрящите хора и за хората със зрителни увреждания вече е обезпечена с текстове в Изборния кодекс“, заяви Янев.
Той благодари на Комисията по правни въпроси, на Централната избирателна комисия и на колегите си от „Прогресивна България“ за бързата реакция и за работата по законодателните промени. Според него досега темата е присъствала основно в общи политически декларации, без да бъдат предприемани конкретни действия.

„Правната комисия светкавично прие присърце този голям, десетилетен проблем. Благодаря и на Централната избирателна комисия, с която съм в постоянна комуникация. Това беше въпрос, на който никой не обръщаше внимание извън общото говорене. Сега вече виждаме как един дългогодишен проблем намира своето решение“, каза депутатът.

Предвидените промени ще позволят машините за гласуване да бъдат снабдени с гласови инструкции, а размерът на шрифта върху екрана да може да бъде увеличаван. Според Янев това ще улесни не само хората с официално установено зрително увреждане, но и много възрастни граждани и избиратели, които изпитват затруднения при четене. „Машините вече ще могат да говорят. Хората със зрителни увреждания ще могат да увеличават шрифта, което ще помогне и на много други граждани, които формално нямат увреждане, но виждат по-слабо. За гласуващите с хартиена бюлетина ще има качествени тактилни шаблони“, обясни Иван Янев.

Янев припомни, че до този момент незрящите избиратели са били принудени да гласуват с помощта на придружител, който е отбелязвал избора им върху бюлетината или е натискал съответния бутон на машината. Това според него не само е нарушавало тайната на вота, но е създавало и възможности за злоупотреби.
„Всеки незрящ човек или човек със зрително увреждане гласуваше с придружител. Той отиваше до машината или до урната, а зрящият придружител натискаше копчето или отбелязваше това, което му е било казано. Това не е тайна на вота. Да не говорим, че е възможно едно да бъде казано, а друго да бъде отбелязано“, посочи депутатът.

Според него новите правила ще премахнат тази опасност и ще дадат възможност на хората със зрителни увреждания да упражняват правото си на глас самостоятелно и достойно. Той заяви още, че ще следи внимателно начина, по който парламентарните групи ще гласуват окончателните текстове в пленарната зала. По думите му вотът ще покаже кои политически сили действително защитават правата на хората с увреждания и кои използват темата единствено като част от публичната си реторика.

Иван Янев определи 30 юли като историческа дата за българското право и поздрави юристите, хората с увреждания и журналистите, благодарение на които информацията за промените ще достигне до обществото. „30 юли е исторически ден за българското право. Поздравления за всички юристи и за всички хора с увреждания. Поздравления и за журналистите, защото чрез вас този исторически ден ще стигне до всички хора“, заяви Иван Янев.

Новите правила, които трябва да гарантират самостоятелно и тайно гласуване за хората със зрителни и други увреждания, няма да могат да бъдат приложени изцяло още на президентските избори през октомври, уточни Иван Янев в отговор на въпрос на NOVA.

По думите му основната причина е, че машините за гласуване не са били проектирани първоначално с необходимите функции за достъпност, а допълнителното им оборудване и надграждането на софтуера изискват време и отделна процедура. „През октомври промените няма да бъдат приложими, защото, когато машините са били закупувани, те не са били направени с правилно проектиране и с пълно задание. Много по-трудно е след това да бъдат преправяни и дооборудвани“, заяви Янев.

Той уточни, че държавата ще продължи да работи със съществуващите машини, а не се предвижда задължително закупуване на нови устройства. За да бъдат въведени гласовите инструкции и останалите функции за достъпност, ще трябва да бъде разработен и внедрен допълнителен софтуер.

„Работим с това, което имаме - с действащите машини. Ако някога се купуват нови, заданието трябва да бъде направено много по-адекватно. Към момента обаче се работи със съществуващите устройства“, обясни депутатът.

За надграждането на машините ще бъде необходима нова обществена поръчка. Тя обаче може да бъде възложена едва след като законовите промени бъдат обнародвани и влязат в сила, след което Централната избирателна комисия трябва да изготви техническо задание и да започне процедурата.

Технологично и процедурно няма достатъчно време необходимите промени да бъдат направени преди президентския вот. Затова действието на част от новите разпоредби ще бъде отложено за следващите избори, които по думите му ще бъдат местните.

Все пак още за президентските избори се очаква да бъдат осигурени повече тактилни шаблони за гласуване с хартиена бюлетина. По информация, представена на брифинга, при предишния вот са били предоставени едва 400 такива шаблона.

Законодателните промени са разработени в координация с Централната избирателна комисия и имат за цел не само да подобрят достъпността, но и да ограничат грешките и злоупотребите в изборния процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Само незрящ и глух може да гласува за Радев.

    Коментиран от #13, #15

    12:41 30.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Като е гласово гласуване нали всички ще го чуят?

    12:42 30.07.2026

  • 3 Мюмюн

    8 1 Отговор
    Машините ще са с гласови указания: хахахахаха ужааааас ужасссссссс

    12:46 30.07.2026

  • 4 много нагли

    9 1 Отговор
    Сега ще крадат и вота на незрящите.

    12:53 30.07.2026

  • 5 Как Кьорьвия ?

    6 0 Отговор
    Ще Знае ?

    Че Действително Гласува !

    За Радев ?

    12:56 30.07.2026

  • 6 Трябва Да Съм Луд !

    6 0 Отговор
    За Да Гласувам!

    За Него !

    И той не ще да Ми осигури !

    Помощните Средства !

    Които Ми се Полагат !

    По Закон !

    12:58 30.07.2026

  • 7 Незрящ:

    5 0 Отговор
    - НЕ ИСКАМ да гласувам за мунчовица!
    Мадуровката:
    - Разбрах, даваш глас за Йотова.

    13:00 30.07.2026

  • 8 Ддд

    6 0 Отговор
    По заглавието:
    Ако машината издава гласови команди, значи цялата комисия ще знае, за кого гласува човека.
    А ако е с придружител, ще знаят само двамата.

    13:01 30.07.2026

  • 9 грижата

    5 0 Отговор
    -------За надграждането на машините ще бъде необходима нова обществена поръчка.--------
    Грижата не е за незрящия, придружен от брат си или друг свой близък , защото няма незрящ изолиран от близки.
    Грижата е за НАДГРАЖДАНЕТО с обществена поръчка от този, който е на власт.

    13:01 30.07.2026

  • 10 Радев си осигурява

    4 0 Отговор
    победа на всички следващи избори.

    Боки, Шуши, Коки и Танас блеят!

    Явно нямат нищо против?

    Коментиран от #14

    13:03 30.07.2026

  • 11 Аз ще гласувам

    3 1 Отговор
    за Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Не искам и да чувам за ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ- всичките са измислени евроатлантици.

    13:05 30.07.2026

  • 12 Това е прогресивно!

    5 0 Отговор
    Но как ще главува неграмотния и не владеещ български език « електорат?
    Ааааааа, рошавия Рудко? Отдолуууу, бе

    13:05 30.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шиши и Буци са си в ПБ задлукисно

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Радев си осигурява":

    и нямат причини да недоволстват против "новата" стара власт.

    ПП-та, ДБ-та и Възраждане може и да подскачат, но те са малцинство.

    13:08 30.07.2026

  • 15 Не обиждай незрящите и глухите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    те не са невменяеми.

    13:09 30.07.2026

  • 16 популизма на Румен Радев

    0 0 Отговор
    не познава никакви граници
    от рано рано се захвана с тънките манипулации

    13:58 30.07.2026

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