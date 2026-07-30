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Ман Сити води преговори за играч, който да замени Родри

Ман Сити води преговори за играч, който да замени Родри

30 Юли, 2026 14:28 600 0

  • аюб буади-
  • манчестър сити-
  • футбол

Разговорите между двете страни все още са на ниво неофициални, като англичаните проучват различни възможности и условията по евентуална сделка

Ман Сити води преговори за играч, който да замени Родри - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Манчестър Сити вече са започнали преговори с колегите си от Лил за трансфера на Аюб Буади, съобщава италианският Николо Скира. Самият полузащитник вече е изразил своята готовност да се присъедини към “гражданите”. Разговорите между двете страни все още са на ниво неофициални, като англичаните проучват различни възможности и условията по евентуална сделка. Различни източници твърдят, че французите са поставили цена от 80 милиона евро на своя футболист. От “Етихад” са били притеснени от последните информации за сериозен интерес от страна на Реал Мадрид към Родри и желанието на испанеца да се завърне в испанската столица.

Аюб Буади записа 42 мача през миналата кампания и впечатли с изявите си в ролята на дефанзивен халф, макар крехката си възраст от едва 18 години. Той бе част от националния тим на Мароко и на Световното първенство, където бе титуляр в пет двубоя, измествайки от състава Софиан Амрабат. В Манчестър Сити се опитват да обновят своя състав след напускането на Джосеп Гуардиола и важна фигура като Бернардо Силва. “Гражданите” вече платиха 135 милиона евро за Елиът Андерсън.


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