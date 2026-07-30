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ФИФА започна дисциплинарни разследвания срещу Аржентина след Мондиал 2026

ФИФА започна дисциплинарни разследвания срещу Аржентина след Мондиал 2026

30 Юли, 2026 15:18 686 1

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Разследвани са Аржентинската футболна федерация, четирима национали и помощник-треньорът Роберто Аяла заради инциденти по време на Световното първенство

ФИФА започна дисциплинарни разследвания срещу Аржентина след Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

ФИФА официално започна няколко дисциплинарни производства срещу Аржентинската футболна федерация (AFA) и представители на националния отбор след края на Световното първенство през 2026 година.

Сред причините за разследването са политическият банер „Las Malvinas son Argentinas“ („Малвините принадлежат на Аржентина”. Това е политически лозунг, използван в Аржентина, с който страната заявява претенциите си към Фолклендските (Малвинските) острови.), показан след победата над Англия на полуфиналите, както и дискриминационни скандирания, нарушения на протоколите за сигурност, неподходящи послания и хвърляне на предмети от трибуните.

Отделно ФИФА разследва Леандро Паредес, Науел Молина, Тиаго Алмада и помощник-треньора Роберто Аяла заради участието им в масовото спречкване след загубения с 0:1 финал срещу Испания. Под проверка е и испанският национал Гави.

Все още не е ясно кога дисциплинарните производства ще приключат и дали ще бъдат наложени санкции. Преди окончателното решение всички замесени ще имат възможност да представят своята позиция.


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