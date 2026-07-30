Левски има три пъти по-скъп отбор от Кайрат

Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като отстрани румънския шампион Университатя (Крайова).

Съперник на "сините" ще бъде Кайрат. През миналия сезон тимът от Алмати се класира за основната фаза на Шампионската лига, след като отстрани Селтик в плейофите на турнира.

В основната фаза Кайрат записва една точка, която идва в двубоя с Пафос.

Интересен факт е, че Левски притежава три пъти по-скъп състав от своя съперник. "Сините" са оценени на малко над 37 милиона евро от специализирания сайт Transfermarkt. Кайрат пък е оценен на 12.70 милиона евро.

Един от най-важните им играчи е португалският атакуващ футболист Жоржиньо. Трябва да отбележим, че не взе участие в мача с Омония, като причината е потенциална тежка контузия в коляното, която дойде в двубоя от първенството с Ордабаси.