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Детски лагер в Равда остана без кухня заради храни с изтекъл срок и сериозни нарушения

Детски лагер в Равда остана без кухня заради храни с изтекъл срок и сериозни нарушения

30 Юли, 2026 15:10 642 9

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  • кухня-
  • равда

До момента са проверени общо 18 места за настаняване на деца

Детски лагер в Равда остана без кухня заради храни с изтекъл срок и сериозни нарушения - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) запечата кухнята на хотел в Равда, в който са настанени 17 деца от спортен клуб в София. Мярката е предприета след съвместна проверка на няколко институции в рамките на засиления контрол върху детските лагери по Черноморието, съобщи бТВ.

При инспекцията в кухненския блок проверяващите са установили храни с изтекъл срок на годност, продукти без етикети и проследимост, неправилно съхранение на храните, както и липса на задължителната документация за храненето на децата.

„Незабавно ще запечатаме кухненския блок. Той ще бъде отворен едва след като всички нарушения бъдат отстранени и бъде извършена повторна проверка“, заяви директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Добрич д-р Стелияна Генчева.

Проверката е част от мащабна междуинституционална акция на Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, Регионалните здравни инспекции и МВР. Контролът обхваща целия процес по организирането на детските лагери – от транспорта и условията за настаняване до качеството на храната, хигиената, безопасността на басейните, както и спазването на забраните за тютюнопушене и употреба на райски газ.

До момента са проверени общо 18 места за настаняване на деца, съобщи директорът на Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ в Министерството на туризма Иван Виделов.

„Констатирани са 11 нарушения, като повечето са маловажни и са отстранени след дадени предписания. Има един обект, който е затворен, защото състоянието беше много лошо. Говорим за извадени контакти от стените, течаща мивка, която не може да бъде спряна, както и за настаняване на по шест-седем деца в една стая, което е недопустимо“, каза Виделов.

От Регионалната здравна инспекция – Бургас уточниха, че проверките са насочени и към начина на хранене и здравословните условия в лагерите.

„Ще проверим храненето, което е на блок маса, дали се спазват изискванията за здравословно хранене на учениците. Ще проверим и дали се спазва забраната за тютюнопушене в закритите части на ресторантите, както и дали не се употребява райски газ“, заяви Елица Караьозова от РЗИ – Бургас.

Междувременно гости на хотела в Равда заявиха пред bTV, че ще търсят обезщетение за платените туристически пакети, които включват и изхранване. Проверките по детските лагери ще продължат през целия летен сезон.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 все още ли има

    8 0 Отговор
    бавноразвиващи които посещават ресторанти и заведения в беге гетото за да плащат на ганчо бизнесментя да ги трови лъже и да се подиграва с тях?

    15:16 30.07.2026

  • 2 майка

    7 0 Отговор
    Как не ги е срам да се гаврят с деца За такива солидни глоби

    15:17 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 съпруга на хотелиер

    6 1 Отговор
    БРАВО скъпи трови децата да ма водиш на добай и зензибар!!!

    15:18 30.07.2026

  • 5 ДА СА НИ ЖИВИ И ЗДРАВИ ДЕЦАТА

    2 1 Отговор
    ЧЕ ТОВА 20-30 ГОДИШНО МЕСО И ОЛИОТО ОТ ОТРОВНИЯ АРЖЕНТИНСКИ СЛЪНЧОГЛЕД ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКОНСУМИРАТ.

    15:33 30.07.2026

  • 6 Хаха

    0 0 Отговор
    Да проверят кухнята на Последния Софиянец.

    15:37 30.07.2026

  • 7 бою циганина

    1 0 Отговор
    за дечицата съм осигурил маркенбутер с палмичка и пилешко с отрови неподходящо за хора

    15:59 30.07.2026

  • 8 Не се

    1 0 Отговор
    Не се наяде гадния гладен БГ ресторантьор и хотелиер - да тровиш деца е за затвор не за глоба

    16:04 30.07.2026

  • 9 Спасителя анонимен ресторантьор

    0 0 Отговор
    Хора от години съм в тоя бизнес НЕ сядайте по заведения всичко е повече от зле …

    16:06 30.07.2026

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