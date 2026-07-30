Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Законът срещу делата „шамари“ ще спре злоупотребите срещу журналисти (ВИДЕО)

Законът срещу делата „шамари“ беше приет от Министерския съвет и очакваме да бъде приет и от парламента, след като бъде внесен. Министърът на правосъдието вече каза, че проектът е готов. Познавам най-добре текстовете, защото съм част от работната група още от самото начало, и мога да кажа, че тези промени наистина ще решат голяма част от проблемите. Така вече ще има ефективна борба с цензурата и със злоупотребите, при които бизнесмени, политици, държавни служители, а дори и хора от подземния свят, завеждат така наречените дела „шамари“ срещу журналисти, медии, неправителствени организации и граждански активисти. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Александър Кашъмов.



„Очакваме текстът да бъде приет от парламента във вида, в който вече беше одобрен от Министерския съвет. Това е изключително важно, защото и в България, както и в други държави от Европейския съюз, през последните години се натрупаха сериозни проблеми. Видяхме рекордния иск на „Лев инс“ срещу “Медиапул“, който продължава да се разглежда, въпреки че медията вече е спечелила делото на две инстанции. В момента то е във Върховния касационен съд и производството е спряно. Ако бъде приет този закон, той ще действа срещу подобни злоупотреби“, добави юристът.



„Имаме и много други примери – журналисти от „Бърд“, „Биволъ“, „Капитал“ и други медии също са обект на подобни дела „шамари“. Аз често говоря и за ситуацията в провинцията. Там колегите работят за значително по-ниски възнаграждения, а местните медии са много по-уязвими. Именно затова подобна законодателна защита е още по-необходима за тях“, сподели още юристът.



„Българският законодател, защото нашият закон само отразява някои европейски положения, е разделил две големи категории дела. Едните са така наречените явно неоснователни искове, от които е ясно, че още от самото начало не може да има такъв иск, както „Лев инс“ завежда за един милион лева за това, че в медията е публикувана информация, която е от стенограма на Министерския съвет, която е публично достъпна в интернет. Това е явно неоснователен иск, който би трябвало да бъде прекратяван на ранен етап. Втората голяма категория са така наречените частично основателни дела, в които се вижда, че целта на иска е да заглуши критиката. Това са случаи, в които някой може да се хване за някаква дребна грешка или пропуск, но целта е да се удари някой журналист, медия. Как се разглеждат тези казуси? Има един набор от критерии, които са записани в Директивата и в българския закон. Ако виждаме, повтарям, един и същи ищец, за едни и същи няколко претенции, за едни и същи неща. Има други критерии – ако размерът на иска е непропорционално голям спрямо това, което би могло реалистично да се иска. Защото нашият закон не ограничава сумата по иска, която може да поиска един ищец. И различни други типове критерии“, сподели още адвокат Кашъмов.

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