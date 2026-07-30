Маркъс Рашфорд с трогателно послание към Барселона: „Ще нося тези спомени завинаги“

След като изигра един незабравим сезон с екипа на Барселона, звездата на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд се раздели с каталунския клуб по особено емоционален начин. В публикация в социалните мрежи, английският национал изрази дълбоката си признателност към всички в отбора, които са превърнали престоя му в истинско приключение.

„Благодаря от сърце на всеки един в Барса, който направи времето ми тук толкова специално и вдъхновяващо. Всяка минута на терена и извън него беше истинско удоволствие. Отнасям със себе си купища незабравими мигове и приятелства, които ще ценя завинаги“, сподели Рашфорд в емоционалното си обръщение.

В края на посланието си, нападателят не пропусна да пожелае на Барселона и нейните верни привърженици много победи и щастливи моменти през предстоящия сезон. „Винаги ще подкрепям Барса!“, завърши той, добавяйки емблематичното „Visca el Barça!“.

След успешния си период под наем в Испания, Маркъс Рашфорд се завръща в Манчестър Юнайтед, но спомените от „Камп Ноу“ ще останат завинаги в сърцето му.