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Маркъс Рашфорд с трогателно послание към Барселона: „Ще нося тези спомени завинаги“

Маркъс Рашфорд с трогателно послание към Барселона: „Ще нося тези спомени завинаги“

30 Юли, 2026 21:04 647 1

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Английският нападател благодари на каталунския гранд след края на престоя си под наем

Маркъс Рашфорд с трогателно послание към Барселона: „Ще нося тези спомени завинаги“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като изигра един незабравим сезон с екипа на Барселона, звездата на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд се раздели с каталунския клуб по особено емоционален начин. В публикация в социалните мрежи, английският национал изрази дълбоката си признателност към всички в отбора, които са превърнали престоя му в истинско приключение.

„Благодаря от сърце на всеки един в Барса, който направи времето ми тук толкова специално и вдъхновяващо. Всяка минута на терена и извън него беше истинско удоволствие. Отнасям със себе си купища незабравими мигове и приятелства, които ще ценя завинаги“, сподели Рашфорд в емоционалното си обръщение.

В края на посланието си, нападателят не пропусна да пожелае на Барселона и нейните верни привърженици много победи и щастливи моменти през предстоящия сезон. „Винаги ще подкрепям Барса!“, завърши той, добавяйки емблематичното „Visca el Barça!“.

След успешния си период под наем в Испания, Маркъс Рашфорд се завръща в Манчестър Юнайтед, но спомените от „Камп Ноу“ ще останат завинаги в сърцето му.


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  • 1 гост

    1 0 Отговор
    На кантар бяха нещата да остане, ама нема късмет.

    21:08 30.07.2026

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